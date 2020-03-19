كورونا.. "قرارات حاسمة" بشأن حظر تجول عام في ألمانيا

أعلن عمدة مدينة فرايبورغ في جنوب غربي ألمانيا، فرض حظر عام للتجول في كامل المدينة، حيث يسري من يوم السبت (21 مارس/ آذار 2020) حظر التجول في "الأماكن العامة"، حسب ما أعلنت إدارة المدينة.

ويستثنى من الحظر الخروج من البيت لقضاء "الأعمال الضرورية" مثل مراجعة عيادة الطبيب أو الذهاب إلى العمل أو لشراء المواد الغذائية. كما يسمح للمرء بالخروج لممارسة الرياضة في الهواء الطلق لكن بمفرده أو أفراد عائلته، حسب ما أعلن عمدة المدينة مارتين هورن، في حوار مع القناة الألمانية الأولي (ARD) مساء أمس الخميس.

وبرر العمدة فرض الحظر، بقرب المدينة من مناطق في فرنسا وسويسرا تفشى فيها فيروس كورونا بشكل كبير، ولم يتم الالتزام من قبل السكان بما يكفي بالنداءات المطالبة بتجنب التواصل مع الآخرين.

وتعتبر فرايبورغ أول مدينة كبيرة (230 ألف نسمة) في ألمانيا تفرض حظرا للتجول، وقد سبقتها إلى ذلك ثلاث بلديات صغيرة في ولاية بافاريا وبلدة هاينسبرغ بولاية شمال الراين ويستفاليا التي كانت المنطلق لانتشار منها فيروس كورونا في ألمانيا

ومع ازدياد تفشي كورونا وارتفاع عدد الإصابات الوفيات في ألمانيا (15320 إصابة و44 وفاة) هناك من يطالب بفرض حظر للتجول يشمل كل أنحاء ألمانيا.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم

خارطة تفاعلية من جامعة جون هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم

إذا لم تتمكن من فتح الخارطة يمكنك فتحها على الرابط التالي: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

مناقشة فرض حظر على كل ألمانيا

ويدور نقاش محموم في ألمانيا حول فرض حظر عام في كل البلاد، في هذا السياق ذكر رئيس ديوان المستشارية، هيلغه براون، أن غدا السبت سيكون يوما حاسما في اتخاذ قرار محتمل بحظر التجوال بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال براون في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية المقرر صدورها غدا: "سننظر كيف سيتصرف المواطنون في عطلة هذا الأسبوع... السبت سيكون يوما حاسما سنضعه في الاعتبار".

وتعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إجراء مشاورات عبر تقنية الفيديو مساء يوم الأحد مع رؤساء حكومات الولايات لبحث ما إذا كان ومتى سيُجرى فرض حظر تجوال في الولايات.

يذكر أن عددا من رؤساء حكومات الولايات هددوا بفرض حظر التجوال حال عدم التزام المواطنين بإجراءات العزل الذاتي. وقال براون: "في أيام السبت يلتقي الناس سويا عادة لأنه يوم عطلة"، موضحا أن المطلوب الآن هو التوقف حتى عن اللقاءات العائلية، وهو ما لا يحدث حاليا للأسف،

وقال: "إذا لم يحدث ذلك من الممكن أن تقرر الولايات إجراءات موسعة، رغم أننا نريد تجنب ذلك". وذكر براون أن الرهان الآن على المواطنين لاستيعاب هذه الإجراءات والاستعداد للحد من حياتهم الاجتماعية، وقال: "إذا نظرنا إلى الدول المجاورة، التي فرضت الحظر بالفعل، سنجد أن هذا عبء كبير".

لكن اتحاد المدن والبلديات، يرفض فكرة فرض حظر على كامل البلاد. وقال رئيس الاتحاد، غيرد لاندسبيرغ، إن المواطنين ملتزمون بالإجراءات التي اتخذها الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات. وأضاف في تصريحات لمجموعة "فونكه الإعلامية" بأن فرض حظر كامل يشمكل كل ألمانيا يعتبر تعديا على حريات الأفراد و"ليس أمرا ضروريا الآن".

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)