 كورونا قد يعصف بحلم ليفربول تحقيق أول بطولة دوري منذ عقود | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.03.2020

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رياضة

كورونا قد يعصف بحلم ليفربول تحقيق أول بطولة دوري منذ عقود

تتزايد أعداد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم - بريمييرليغ – المطالبة بإلغاء البطولة لهذا العام على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد. ما الذي يعنيه إلغاء البطولة لنادي ليفربول متصدر الجدول؟

كورونا قد تقضي على حلم ليفربول بتحقيق لقب الدوري بعد 30 عاماً من الصوم

يتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه

اتفق ممثلو 20 فريقاً في الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال الأسبوع الماضي على أن الأولوية هي اختتام الموسم في أعقاب تفشي فيروس كوفيد -19، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

مختارات

تدفع لهم أجورهم وهم في منازلهم بسبب وباء كورونا. نادي بايرن ميونيخ لم يتوقف عن تدريب لاعبيه حتى وهم في منازلهم. إذ يفرض عليهم حصصا تدريبية يومية للحفاظ على لياقتهم البدنية. (26.03.2020)

خرج مانيه غاضبا بعدما انتظر تمريرة من صلاح لم تأته. وبعدها غاب صلاح عن تتويج مانيه بالكرة الذهبية في مصر. وهناك من يؤكد أن صلاح ومانيه "يكرهان" بعضهما وأن الأفضل أن يذهب كل منهما لفريق آخر. في حين يرفض البعض ذلك. (12.03.2020)

ولكن مع ارتفاع معدلات الوفيات وحتى إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالفيروس التاجي، يبدو أنه لا يوجد احتمال كبير لاستئناف منافسات الدوري حتى 30 أبريل/ نَـيْسَان، وهو الموعد المحدد لعودة النشاط الكروي.
وبحسب نقاد رياضيين فإن هذا الوضع غير المستقر يجعل عدد الأندية التي ترغب في إلغاء الدوري هذا الموسم يتزايد، على أن تبدأ المنافسات من الصفر بمجرد عودة الأوضاع إلى طبيعتها وانتهاء المخاطر التي سببها انتشار فيروس كورونا.

لكن المشكلة هي أن هذه الخطوة من شأنها أن تحرم ليفربول – متصدر الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه – من الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي التي حصل عليها لآخر مرة قبل 30 عاماً.

وسيتطلب أي قرار بإنهاء الموسم تصويت 14 من أصل 20 ناديًا لصالح الاقتراح، وهي نقطة أثارها نائب رئيس نادي وست هام يونايتد كارين برادي مؤخراً.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للمساهمين في الدوري الإنجليزي الممتاز في 3 أبريل/ نَـيْسَان، إلا أنه وبحسب تصريحات مسؤول رفيع بنادي وست هام لموقع توك سبورت (talksport) فإنه لا يوجد أمل كبير في استمرار البطولة، وقال: "العالم يتغير ويتغير للأسوأ كل يوم". وأضاف المصدر: من الواضح تماما ما الذي سيحدث. سيخسر ليفربول اللقب لا مفر من ذلك، فالأمر جد خطير بالفعل وليس هناك مفر من بدء المنافسات مرة أخرى بعد انتهاء الأزمة الحالية. علينا أن نبقى جميعا في منازلنا خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة وسنعبر الأزمة وإن حالفنا الحظ فقد نبدأ الموسم الجديد في سبتمبر (أيلول)".  

ويحمل إلغاء البطولة معه مخاطر، أبرزها البنود الجزائية المدرجة في عقود بيع حقوق البث التلفزيوني، وكذلك إمكانية مطالبة حاملي التذاكر الموسمية باسترداد أموالهم، وهو ما قد يؤدي لخسائر بالمليارات.

ع.ح/خ.س

  • Fußball FIFA Weltfußballer-Wahl | Trainer des Jahres Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/M. Bertorello)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    أفضل مدرب لعام 2019

    توج مدرب ليفربول يورغن كلوب موسمه الناجح بحصوله على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019. المدرب الألماني قاد ليفربول لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم واحتلال مركز الوصافة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • UEFA Champions League Finale | Tottenham Hotspur v FC Liverpool (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    متوجا على عرش الكرة الأوروبية

    بعد فشله عدة مرات في التتويج بدوري أبطال أوروبا، ابتسم الحظ أخيرا للساحر الألماني يورغن كلوب في رفع الكأس ذات الأذنين رفقة فريقه ليفربول واعتلاء عرش الكرة الأوروبية في موسم 2018/2019 . ليفربول فاز في النهائي على خصمه العنيد توتنهام بهدفين لصفر وأزاح قبله عمالقة أوروبا مثل برشلونة.

  • Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    "نثق بكلوب"

    سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.

  • Jürgen Klopp als Jugendspieler (picture-alliance/dpa)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صورة مع زيلر

    ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.

  • Jürgen Klopp (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    أسلوب بسيط ومحبوب

    لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".

  • Deutschland Mainz 05-Trainer Jürgen Klopp 2001 (picture-alliance/dpa/T. Mrotzkowski)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    18 عاماً في صفوف ماينز

    عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.

  • Jürgen Klopp 2008 – Brillenträger des Jahres (KGS )

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صاحب أفضل نظارة عام 2008

    وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".

  • Jürgen Klopp Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صانع النجوم

    منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.

  • Jürgen Klopp holding the Bundesliga title (Picture-alliance/dpa/T. Silz)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    ثلاثة ألقاب في عامين

    ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.

  • Jürgen Klopp und Schiedsrichter Stefan Trautmann (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وللسقطات وقتها

    على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".

  • Jürgen Klopp holding Marcel Schmelzer (picture alliance/augenklick)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    خسارة مريرة في ويمبلي

    في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

  • Jürgen Klopp (Reuters/Ina Fassbender)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وداعاً دورتموند!

    منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.

  • Jürgen Klopp (Getty Images/A. Livesey)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    بدء الحقبة الإنجليزية

    بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.

  • Fussball Champions League Halbfinale l FC Liverpool vs FC Barcelona | Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/C. Brunskill)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    معجزة "انفيلد"

    أما وفي دوري الأبطال ففصل جديد من أسطورة ملعب "انفيلد" سطّره ليلة الثلاثاء (السابع من مايو/ أيار)، كلوب وفريقه. فقد نجحوا في تحقيق المعجزة المتمثلة بقلب تخلفهم صفر-3 ذهابا أمام برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الى انتصار مدوٍ برباعية نظيفة إيابا ليبلغوا المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا.


مختارات

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

مرتين، خسر كلوب نهائي "الأبطال"، وكان الخروج أيضا وشيكا في نصف النهائي بعد هزيمة موجعة أمام برشلونة بثلاثية . لكن كلوب لا يستسلم، لينجح في إحراز لقب دوري الأبطال ويتوج موسمه الناجح بجائزة أفضل مدرب في العالم. (24.09.2019)  

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