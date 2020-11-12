كورونا في تركيا: تعتيم رسمي على الكارثة الخفية

موجة ثانية من فيروس كورونا تجتاح تركيا. ومنذ نوفمبر الجاري 2020 ارتفع بسرعة عدد أولئك الذين أُصيبوا بالفيروس. وفي يوم الاربعاء نشر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة لأول مرة عدد اختبارات كورونا بنتيجة ايجابية. والعدد الاجمالي للمصابين يصل حاليا إلى 28.352. وحتى الثلاثاء اقتصرت الأعداد المعلن عنها يوميا عبر تويتر من طرف وزير الصحة على حالات كورونا الجديدة التي تتلقى العلاج داخل المستشفيات. "مساء الثلاثاء تم تسجيل 7.381 حالة كورونا جديدة و 4.543 شخص هم حاليا مرضى. ولكي تظهر الإجراءات والقيود الحكومية نتائجها بسرعة، نحتاج إلى مساعدتكم. حافظوا على ابتعادكم من التجمعات البشرية"، كما كتب قوجة على تويتر مخاطبا الناس في تركيا.
وقبل أسبوع كان عدد المرضى بكوفيد 19 في المستشفيات في تركيا يصل إلى 3.819 حالة. وبسبب تضاعف حالات الاصابة فرضت الحكومة التركية حجرا صحيا جزئيا: فمنذ نهاية الأسبوع المنصرم تبقى المطاعم والمقاهي مجددا مغلقة. وفي أيام العمل يحق للذين تتجاوزت أعمارهم 65 عاما مغادرة سكنهم من العاشرة إلى الواحدة بعد الظهر والذين تقل أعمارهم عن 20 عاما يُسمح لهم الخروج بين الواحدة والرابعة بعد الظهر. وباقي المجموعات العمرية يحق لها في نهاية الأسبوع مغادرة البيت بين العاشرة صباحا والثامنة مساء. وهذه الاجراءات تم اعتمادها حتى يتحرك الاقتصاد التركي في مجراه العادي بحيث أن الحياة اليومية والاستهلاك تبقى بدون تأثير بسبب إجراءات كورونا.
أنقرة تفقد الثقة
وهذه القواعد الصارمة من شأنها الايحاء للسكان بأن الحكومة التركية تتعامل بجدية مع الوباء. لكن سمعتها كمدبر حقيقي للأزمة تأثرت في الشهور الأخيرة ـ لاسيما لأن وزارة الصحة التركية مشكوك في أنها تتلاعب بأرقام كورونا. وعلى هذا النحو تبين في سبتمبر أنه منذ الوباء لم يتم تسجيل جميع الاختبارات الايجابية، بل فقط تلك الحالات التي مر فيها المريض من المستشفى. والحجم الحقيقي للعدوى بكورونا يكون بالتالي أعلى مما تعلنه الحكومة. وهنا وبشكل خاص تبعث توضيحات رئيس بلدية اسطنبول المنتمي لأكبر حزب معارض، أكرم امام أوغلو باستمرار على الشكوك: في هذا السياق أعلن امام أوغلو الاثنين أنه في اسطنبول لوحدها توفي 186 شخصا بسبب فيروس كورونا. وقبلها بقليل أعلنت وزارة الصحة أنه سُجل في كافة تركيا 139 حالة وفاة.
لاسيما المسنون تنطبق عليهم إجراءات سلامة صارمة
" هذا يسلبني النوم"
ويبدو أن حجم الوباء مقلق للغاية في اسطنبول بحيث أنه يتم المقارنة في الغالب في الرأي العام التركي مع المدن الصينية وبؤرة كورونا السابقة ووهان. وامام أوغلو يبدي منذ ايام قلقا من الوتيرة التي ينتشر بها الفيروس في اسطنبول. "هذا يسلبني النوم"، كما قال رئيس البلدية هذا الاسبوع. "في العادة تتراوح عمليات الدفن يوميا في نوفمبرمن 180 إلى 190، وحاليا نتجه نحو عدد 450 عملية.
وقد أكد مدير المقابر في منطقة اسطنبول الكبرى لدويتشه فيله أنه يمكن التعرف على أن عدد الوفيات التي سُجلت بسبب مرض العدوى ودُفنت ارتفعت بقوة في الأسبوعين الماضيين. وشهادات أطباء اسطنبول وموظفي المستشفيات الذين تحدثت اليهم دويتشه فيله تعكس ظروفا مقلقة. فعثمان البيك الذي يعمل في مستشفى خاص لأمراض الرئة والصدر يؤكد الارتفاع السريع للمرضى في الأسابيع الستة الماضية. "في المستشفيات الحكومية امتلأت بسرعة الأسرة. وأقسام العناية المركزة تقع تحت ضغط كبير وغالبا ما يتوجب على المرضى حتى في الحالات الطارئة الانتظار"، كما يقول البيك. ولذلك لجأت المستشفيات الخاصة إلى رفع عدد الأسرة الخاصة بمرضى كوفيد 19. "فالكفاح أقوى مما كان عليه في الموجة الأولى في مارس وأبريل"، كما يحذر البيك.
تراجع عدد أسرة العناية المركزة الخاصة بمرضى كوفيد 19
غرفة الأطباء تعلن عن أعداد إصابة
وحتى الجمعية الطبية التركية/ TTB تشك في مصداقية الحكومة التركية وتدبيرها لأزمة كورونا، لأن إحصاءاتها تختلف بقوة عن الأعداد الرسمية لوزارة الصحة. وأثارت الجمعية الأسبوع المنصرم الاهتمام بحسابات ذاتية تعكس زيادة في أعداد الحالات بـ 300 في المائة في نوفمبر مقارنة مع الشهر الفائت أكتوبر ـ وستصل تلك الأعداد يوميا إلى أكثر من 47.600 حالة. وفي حسابات الجمعية الطبية تم اعتبار بيانات 1.270 عيادة طبية من 73 مدينة.
وفي حال ثبوت صحة أرقام الجمعية الطبية، فإن الحكومة التركية تكون قد أغفلت يوميا أكثر من 40.000 عدوى جديدة بكورونا. وقال عضو في الجمعية الطبية التركية بأن هذه الأعداد ستأتي قريبا بتحديات إضافية، بحيث أنه يتم فرض نظام لتحديد أولويات العلاج الطبي، ما قد يؤدي "إلى توترات أخلاقية والعنف في النظام الصحي التركي". ومن أجل التخفيف من الأزمة تقترح الجمعية فرض حجر صحي لمدة 14 يوما على الأقل ومن الأفضل لمدة 28 يوما.
دانييل دريا بيلوت/ م.أ.م
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
الرئيس ترامب وسيدة البيت الأبيض
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا المستجد. "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سنتجاوز ذلك معا". وجاءت النتائج بعد أنباء تفيد بإصابة هوب هيكس، وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها لترامب، بفيروس كورونا المستجد.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
الممثل البريطاني روبرت باتينسون
ثبتت إصابة الممثل البريطاني روبرت باتينسون بكوفيد-19 في الثالث من سبتمبر/ أيلول وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام مما تسبب في وقف إنتاج فيلم (ذا باتمان).
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
نجم أفلام الحركة دواين جونسون
قال نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة (ذا روك)، في رسالة مصورة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في الثاني من سبتمبر/ أيلول إنه أصيب بالمرض هو وزوجته وطفليهما لكنهم تعافوا جميعا.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس
أعلن الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس الذي أدى دور البطولة في فيلم "ماسك أوف زورو" أو "قناع زورو" وعشرات الأفلام الأخرى، في العاشر من أغسطس/ آب، الذي وافق عيد ميلاده الستين، أنه مصاب بالمرض ويخضع لحجر صحي.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
كشف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (65 عاما) في السابع من يوليو/ تموز الماضي إنه أصيب بكورونا بعد أشهر من تهوينه من خطورة الجائحة.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
دخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاما) إلى المستشفى في الخامس من أبريل/ نيسان الماضي بعد أن عانى من أعراض الحمى والسعال لأكثر من عشرة أيام وقضى أسبوعا في المستشفى شمل ثلاث ليال في العناية المركزة.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته
الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أول من أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا في هوليوود. كان الزوجان في أستراليا عندما شعرا بأعراض المرض وأكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا. قام هانكس عبر "إنستغرام" بطمأنة متابعيه أنه في العزل المنزلي ويتابع حالته مع الأطباء، طالباً منهم عدم الخروج من المنزل والتزام الهدوء.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز
حتى الأمراء لم يسلموا من كورونا، حيث أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده حالياً في الحجر المنزلي. وصرح مكتبه صرح بأنه: "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد". الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز في الواحدة والسبعين من العمر، وبالتالي فهو من الفئة الأكثر عرضة لخطر المضاعفات من فيروس كورونا.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورنزو سانز
في عالم كرة القدم نعى نادي ريال مدريد رئيسه الأسبق لورنزو سانز الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 76 عاماً. كان سانز، الذي تولى رئاسة النادي الملكي في الفترة من 1995 إلى 2000، يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس، ونعاه إبنه على إنستغرام قائلاً: "توفى والدي منذ قليل. لم يكن يستحق هذه النهاية".
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو
أعلن نجم الأوبرا الأسباني بلاسيدو دومينغو عبر صفحته على "فيسبوك" أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن عليه "واجب أخلاقي" بإبلاغ جمهوره عن حقيقة إصابته. كما نصح دومينغو الذي يقبع حالياً في الحجر المنزلي جمهوره باتباع إرشادات الخبراء وغسل أيديهم بإستمرار. ختم دومينغو تصريحه برسالة أمل قائلاً: "معاً نستطيع التغلب على هذا الفيروس وإنهاء هذه الأزمة".
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
الأمير ألبير الثاني
أعلن قصر موناكو يوم الخميس (19 مارس/آذار 2020) عن إصابة الأمير ألبير الثاني بفيروس كورونا وتواجده في الحجر المنزلي، وأضاف البيان أن حالة الأمير مستقرة وأنه يقوم أعماله من مكتبه.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
السياسي الألماني فريدريش ميرتس
أعلن الاقتصادي وأحد المتنافسين على رئاسة حزب المستشارة ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)ا فريدريش ميرتس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. وأضاف أن الأعراض اشتدت في اليوم الرابع من ظهورها، لكنه بحسب قوله حافظ على هدوئه، كما شكر جميع العاملين بالقطاع الصحي في المانيا.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
مدرب كرة القدم التركي فاتح تريم
أعلن مدرب فريق "غلاطا سراي" التركي فاتح تريم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. كان المدرب أول من طالب بتعليق مباريات دوري كرة القدم التركي خوفاً من انتشار العدوى، وأكد تريم لجمهوره أنه "بين أيد أمينة في المستشفى"، مطالباً متابعيه بعدم القلق.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
لاعب كرة القدم الألماني ماكس كروزه
رغم تعليق فعاليات الدوري التركي وإلزام اللاعبين بالبقاء في العزل المنزلي، أعلنت إحدى الصحف التركية عن إصابة اللاعب الألماني ماكس كروزه، مهاجم فريق "فنرباهتشة" بفيروس كورونا المستجد. كان اللاعب قد أدلى بتصريح قبل إصابته أكد فيه على عدم خوفه على نفسه، ولكنه قلق على والديه الكبيرين في السن.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت
أصيب نجم فريق بروكلين نتس الأمريكي لكرة السلة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من تعليق كافة فعاليات الدوري بسبب الخوف من انتشار العدوى. وأعلن النادي عن إصابة أربعة لاعبين آخرين ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض المرض. بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية نصح دورانت معجبيه قائلاً: "احرصوا على أنفسكم والتزموا العزل المنزلي".
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
الممثلة البريطانية إنديرا فارما
أعلنت نجمة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالحفاظ على صحتهم، آملة أن يعود الوضع لطبيعته في أقرب وقت.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
كريستوفر هيفغو
فارما ليست الوحيدة من نجوم المسلسل التي أصابها الفيروس، حيث كان زميلها الممثل النرويجي كريستوفر هيفغو أيضاً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده مع أسرته بالحجر المنزلي.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد
وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون
في بيان صادر عن مكتبه أكد وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعر بآلام في الحلق وأصيب بحمى قام على إثرها بإجراء إختبار الكشف عن الفيروس. وكتب داتون عبر حسابه على تويتر أنه خرج من المستشفى وملتزم بالعزل المنزلي. إعداد: سلمى حامد