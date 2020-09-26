 كورونا في ألمانيا.. لا قلق رغم ارتفاع عدد الإصابات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كورونا في ألمانيا.. لا قلق رغم ارتفاع عدد الإصابات

أعرب لوتار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، عن ارتياحه حيال الوضع الحالي لوباء كورونا في ألمانيا رغم ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة. لكنه حذر من عدم الالتزام بالتباعد المكاني والتعليمات الصحية.

ركاب يضعون الكمامات وهم يصعدون قطار الانفاق في ميونيخ

رئيس معهد روبرت كوخ يؤكد على ضرورة الالتزام على التباعد وبارتداء الكمامة في وسائل النقل العام

في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (27 أيلول/ سبتمبر 2020)، لم يبد رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لوتار فيلر أي قلق حيال ارتفاع أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، وقال فيلر إن " كل شيء يبدو تحت السيطرة في الوقت الحالي".

مختارات

وكأن كوفيد 19 وحده لا يكفي! فموجة الزكام والإنفلونزا السنوية ستبدأ قريبا مع حلول فصلي الخريف والشتاء. فما الذي سيحدث عندما يجتمع الأعداء االثلاثة في آن واحد؟ وكيف ينبغي مواجهتهم؟

في الوقت نفسه، حذر فيلر من إمكانية تغير الموقف في أي وقت وارتفاع أعداد الإصابات أضعافا مضاعفة مشيرا إلى تطورات الوضع في إسرائيل وإسبانيا وفرنسا.

وناشد فيلر الناس الالتزام بقواعد التباعد المكاني والنظافة الصحية وارتداء الكمامة وتهوية الغرف، وقال "إذا فعل الجميع هذا، فإنني سأكون على قناعة بقدرتنا على اجتياز هذا الأمر بشكل جيد". وأضاف فيلر أنه لا يتوقع بالضرورة حدوث إغلاق ثان "فإذا حافظنا على الجدية واليقظة، فعندئذ يمكن من وجهة نظري تفادي شيء كهذا".

وأشار فيلر إلى أن الإصابة بالعدوى مركزة في ألمانيا في الوقت الراهن داخل المحيط الشخصي للناس "أي في الحفلات وحفلات الزواج والجنازات والقداسات أيضا"، وقال إنه في المقابل ليس هناك العديد من الإصابات في المحلات والمصانع أيضا -مع بعض الاستثناءات المثيرة للاهتمام، واستطرد قائلا أن "معظم المصانع تبدو أنها أدارت الجائحة بشكل جيد".

وأعرب فيلر عن اعتقاده بأن استخدام وسائل المواصلات في الوقت الراهن ليس مقلقا "إذا تم ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد، وأنا أيضا أتنقل كل يوم بالترام"، لكنه اعترف أن التهوية ستكون صعبة في القطارات في فصل موسم البرد. ووصل عدد الإصابات الجديدة المسجلة في ألمانيا أمس السبت إلى أعلى معدل لها منذ نيسان/أبريل الماضي، حيث بلغ عدد هذه الإصابات 2507 حالة في يوم واحد.

ع.ج/ أ.ح (د.ب.أ)

  • Thailand | Long Neck Women | Giraffenfrauen (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    قرية خالية

    تقع قرية عرقية الكايان بالقرب من مي ريم وهي وجهة سياحية شهيرة بالقرب من مدينة شيانغ ماي شمال تايلاند. تشتهر القرية بنسائها "ذوات الأعناق الطويلة". وكانت القرية قد اعتادت على التدفق المستمر للسياح من جميع أنحاء العالم. ولكن مع غياب السياح، باتت القرية خالية الآن.

  • Thailand | Long Neck Women | (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    العنق الطويل: معيار جمال

    تبلغ مو إي من العمر 32 عاماً، ومثل معظم سكان القرية، فهي من عرقية الكايان. بعض الفتيات يبدأن في ارتداء حلقات العنق وهن في الخامسة من العمر.

  • Thailand | Long Neck Women (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    التذاكر متوفرة، لكن لا أحد يشتريها

    عند مدخل القرية، كشك التذاكر فارغ. فلا أحد يتوقع زواراً. أما قبل جائحة كورونا، كانت قرية الكايان تشهد تدفقاً مستمراً من الزوار يومياً، معظمهم من الصين.

  • Thailand | Long Neck Women | (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    طريق خالٍ

    لا تسحر نساء الكايان السائحين التايلانديين مثل الأجانب. تعتمد مو إي وغيرها في القرية على السياحة كمصدر رزق، وينتظرون في الوقت الحالي السماح للسياح بزيارة البلاد مجدداً.

  • Thailand | Long Neck Women (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    الطبخ للعائلة

    توقد مو إي ناراً لإعداد وجبة العشاء لعائلتها في الفناء الصغير أمام كوخهم المصنوع من الخيزران، حيث تطهو طعاماً من المكونات الأساسية المتوفرة، كالأرز والموز. إنها لا تملك ما يكفي من المال لشراء مكونات أخرى.

  • Thailand | Long Neck Women | (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    القلق على الأطفال

    لدى مو إي طفلان يبلغان من العمر سنتين و 6 سنوات. إنها قلقة للغاية بشأن مستقبل أسرتها، فالدخل الوحيد الذي تستطيع عائلتها حالياً كسبه هو من خلال وظائف زوجها المتفرقة في البناء والزراعة.

  • Thailand | Long Neck Women | (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    العيش على المعونات

    مو إي ونساء أخريات من القرية يتلقين الطعام من منظمة إغاثة عند مدخل القرية. تقول مو إي إنها كانت تجني أكثر من 600 بات (16 يورو) يومياً قبل أزمة كورونا. أما الآن يكاد دخلها اليومي يكون معدوماً.

  • Thailand | Long Neck Women | (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    بعض العائلات تغادر القرية

    تركت إحدى العائلات هذه اللعبة وراءها وغادرت القرية بسبب مخاوف من تداعيات "كوفيد-19" وعدم امتلاك المال الكافي للعيش. جاء معظم سكان كايان من ميانمار، وقد عاد الكثير منهم إليها منذ تفشي الوباء.

  • Thailand | Long Neck Women | Giraffenfrauen (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    هدايا تذكارية تنتظر الزبائن

    على الرغم من قلة السياح وعدم وجود جولات سياحية، تجهز مو إي هداياها التذكارية يومياً، متفائلة بأن السياح سيزورون القرية قريباً. بموجب قيود السفر في تايلاند، سيكون من الصعب الحفاظ على سبل العيش في بلد يعتمد على السياحة كتايلاند. فينشينزو فلورامو/ ريم ضوا


مواضيع ذات صلة

Coronavirus | Deutschland | Berlin Hauptbahnhof Teststation

ألمانيا تسجل أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ 5 أشهر 26.09.2020

بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا أعلى مستوى له منذ أبريل/ نيسان الماضي. وفي غضون يوم واحد، أبلغت السلطات الصحية في ألمانيا عن 2507 إصابة جديدة بكورونا، حسبما أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض.

Christian Drosten-Podcast für Grimme Online Award nominiert

عالم فيروسات ألماني: لن نتخلص من الكمامة قريبا وشتاء صعب ينتظرنا 22.09.2020

الكل يصغي إليه ويتابع تصريحاته باهتمام بالغ في زمن كورونا، إنه عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن، الذي طور أول تجربة لتشخيص الإصابة بكورونا على مستوى العالم. وفي مقابلة مع DW يحذر من شتاء صعب قادم.

Coronavirus Testzentrum am Flughafen Köln Bonn

ألمانيا- ازدياد حالات الإصابة بكورونا ووزير الصحة يحذر من السفر 25.09.2020

تشهد ألمانيا ارتفاعاً في عدد الحالات اليومية للإصابة بكورونا، إذ سجلت أكثر من ألفي حالة في الـ24 ساعة الماضية، ولذلك نصح وزير الصحة ينس شبان المواطنين بعدم السفر إلى الخارج. وتخطى عدد الإصابات العالمية حاجز الـ34 مليون.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  