كورونا في ألمانيا.. لا قلق رغم ارتفاع عدد الإصابات

في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (27 أيلول/ سبتمبر 2020)، لم يبد رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لوتار فيلر أي قلق حيال ارتفاع أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، وقال فيلر إن " كل شيء يبدو تحت السيطرة في الوقت الحالي".

في الوقت نفسه، حذر فيلر من إمكانية تغير الموقف في أي وقت وارتفاع أعداد الإصابات أضعافا مضاعفة مشيرا إلى تطورات الوضع في إسرائيل وإسبانيا وفرنسا.

وناشد فيلر الناس الالتزام بقواعد التباعد المكاني والنظافة الصحية وارتداء الكمامة وتهوية الغرف، وقال "إذا فعل الجميع هذا، فإنني سأكون على قناعة بقدرتنا على اجتياز هذا الأمر بشكل جيد". وأضاف فيلر أنه لا يتوقع بالضرورة حدوث إغلاق ثان "فإذا حافظنا على الجدية واليقظة، فعندئذ يمكن من وجهة نظري تفادي شيء كهذا".

وأشار فيلر إلى أن الإصابة بالعدوى مركزة في ألمانيا في الوقت الراهن داخل المحيط الشخصي للناس "أي في الحفلات وحفلات الزواج والجنازات والقداسات أيضا"، وقال إنه في المقابل ليس هناك العديد من الإصابات في المحلات والمصانع أيضا -مع بعض الاستثناءات المثيرة للاهتمام، واستطرد قائلا أن "معظم المصانع تبدو أنها أدارت الجائحة بشكل جيد".

وأعرب فيلر عن اعتقاده بأن استخدام وسائل المواصلات في الوقت الراهن ليس مقلقا "إذا تم ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد، وأنا أيضا أتنقل كل يوم بالترام"، لكنه اعترف أن التهوية ستكون صعبة في القطارات في فصل موسم البرد. ووصل عدد الإصابات الجديدة المسجلة في ألمانيا أمس السبت إلى أعلى معدل لها منذ نيسان/أبريل الماضي، حيث بلغ عدد هذه الإصابات 2507 حالة في يوم واحد.

ع.ج/ أ.ح (د.ب.أ)