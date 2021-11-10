كورونا في ألمانيا ـ ارتفاع غير مسبوق في الإصابات وتوصيات تطعيم جديدة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء (10/11/2021) تسجيل 39676 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات في ألمانيا منذ ظهور الفيروس بها.

وكانت الحصيلة القياسية السابقة قد تم إعلانها الجمعة الماضية وبلغت 37120 حالة. وقبل أسبوع كان عدد الإصابات هو 20398.

ووفقا للمعهد، وصل معدل انتشار الفيروس بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، إلى مستوى قياسي أيضا عند 232.1 وبهذا يظل المعدل يسجل مستوى قياسيا لليوم الثالث على التوالي، بعدما كان وصل الاثنين إلى 201.1 والثلاثاء إلى 213.7. وكان المعدل قد بلغ 144.6 قبل أسبوع.

وفيما يتعلق بالوفيات، سجلت ألمانيا 236 حالة وفاة في غضون 24 ساعة، مقابل 194 في اليوم قبل أسبوع.

ووفقا لبيانات المعهد، سجلت ألمانيا أربعة ملايين و844054 إصابة مؤكدة بكورونا منذ بداية الجائحة. وبطبيعة الحال ربما يكون العدد الإجمالي الفعلي أعلى من ذلك بكثير، حيث لا يتم التعرف على الكثير من الإصابات أو تسجيلها.

مشاهدة الفيديو 02:02 كيف ستتعامل ألمانيا مع ارتفاع الإصابات بكورونا مجدداً؟

فقط "بيونتيك/فايزر" لمن هم تحت سن الـ30

وفي سياق متصل أوصت الهيئة الاستشارية الألمانية للقاحات اليوم بتطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما ضد فيروس كورونا بلقاح "بيونتيك/فايزر" فقط. وبحسب نتائج التحليل الذي أجرته اللجنة الدائمة للتطعيم "سيتكو"، أظهر لقاح "بيونتيك/فايزر" انخفاضا في حدوث حالات التهاب عضلة القلب بالنسبة لهذه الفئة العمرية مقارنة بلقاح "موديرنا".

وتنطبق التوصية باستخدام لقاح "بيونتيك/فايزر" على هذه الفئة العمرية أيضا في حالة الجرعات التعزيزية، حتى لو كانت الجرعات السابقة التي تلقوها من تطوير شركات أخرى.

كما أوصت اللجنة أيضا بتلقيح النساء الحوامل، بصرف النظر عن العمر، بلقاح "بيونتيك/فايزر".

وستذهب مسودة توصية الهيئة الآن إلى الولايات الألمانية ومجموعة أخرى من الخبراء لفحصها وربما لمراجعتها.

ع.ج.م/ ا.ف (د ب أ)