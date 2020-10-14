كورونا في ألمانيا.. تسجيل أكثر من 7500 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول/أكتوبر 2020) ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 7595 حالة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 380762. وكشفت بيانات المعهد تسجيل 39 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9875 حالة.



ولا تزال الإصابات أقل بقليل مما تم تسجيله يوم السبت الماضي، حيث وصلت الأعداد إلى رقم قياسي جديد للمرة الثالثة على التوالي بتسجيل 7830 حالة إصابة، لكنها أعلى بكثير من عدد الإصابات التي تم تسجيلها يوم الأربعاء الماضي، والتي بلغت 5132 حالة. ووفقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء، بلغ عدد المتعافين من كورونا في ألمانيا حتى الآن 299 ألفاً و743 شخصاً.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز"، عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات عالمياً وصل إلى 40 مليوناً و783 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 28 مليوناً، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و124 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وفرنسا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

في الولايات المتحدة، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 22,8 مليون حالة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء. كما أظهر تقرير حكومي صدر يوم الثلاثاء أن البلاد سجلت نحو 300 ألف حالة وفاة إضافية في عام 2020 خلال جائحة فيروس كورونا مقارنة بالسنوات الماضية. ويقول التقرير إن ما لا يقل عن ثلثي هؤلاء توفوا بسبب كوفيد-19 وإن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أكبر من الأرقام المعلنة على الأرجح.

وفي الهند، أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت 54044 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 7.65 مليون. وقالت الوزارة إنها رصدت 717 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 115914. وتراجعت الإصابات في الهند بعد ذروة أيلول/سبتمبر لكن خبراء حذروا من أنها قد تعاود الارتفاع مع اقتراب موسم احتفالات هندوسية وعطلات.

وفي أوروبا، لاتزال إسبانيا وإيطاليا تتصدران قائمة الدول الأكثر تأثراً بالفيروس. ووصل إجمالي عدد الإصابات في إسبانيا إلى 988 ألفاً و322 حالة، وفي إيطاليا إلى 434 ألف و449 حالة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ ، رويترز)