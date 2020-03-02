كورونا في ألمانيا.. ارتفاع الإصابات ووزير الصحة يرفض تقييد السفر

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 534 حالة حسب ما أعلنه معهد "روبرت كوخ" البحثي المكلّف بتتبع الأمراض والوقاية منها، إذ جرى التأكد من وجود 130 حالة جديدة فقط منذ ليلة أمس الخميس 05 آذار/مارس 2020.

وتوجد الحالات المصابة في كلّ الولايات الألمانية باستثناء ولايات ساكسونيا أنهالت في الشرق. وتتصدر ولاية شمال الراين ويستفاليا الولايات الألمانية التي وقعت فيها إصابات، متبوعة بولاية بادن-فورتمبيرغ ثم بافاريا. لكن ورغم ارتفاع عدد الإصابات، إلّا أنه لم تسجل أيّ حالة وفاة في ألمانيا، في وقت وصلت فيه الوفيات داخل أوروبا ككل إلى 112 حالة.

ورفض وزير الصحة الألماني ينز شبان فكرة تقييد السفر داخل الاتحاد الأوروبي. وصرّح اليوم الجمعة أنه لا يزال "يرى عدم ضرورة اتخاذ أيّ إجراء من شأنه الحد من حركة السفر عبر الحدود بناء على ما نعلمه اليوم عن وضع الفيروس". وسيلتقي اليوم وزراء صحة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في غضون ثلاثة أسابيع لتنسيق إجراءات مكافحة الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في آخر إحصاء لها يوم أمس الخميس أن عدد الحالات في ألمانيا يصل إلى 262 حالة، ما يجعل الفارق مع آخر حصيلة رسمية يصل إلى 272 حالة، وهو أكبر فارق في عدد الحالات المسجلة بألمانيا خلال يوم واحد منذ الإعلان عن وجود الفيروس في البلاد.

ووصل الفيروس إلى دولة الفاتيكان الصغيرة، التي أكدت اليوم الجمعة وجود حالة، فيما نقلت منظمة الصحة العالمية أن خمس دول أخرى وصلها الفيروس لأول مرة، ويتعلق الأمر بالبوسنة والهرسك، وجبل طارق، والمجر، وسلوفينيا، والأراضي الفلسطينية.

ويصل عدد الحالات، إلى غاية ليلة الخميس، عبر العالم إلى 95333 حالة، بينها 2241 في يوم واحد، جلّها في الصين برقم 80565 حالة. وتأتي كوريا الجنوبية وإيطاليا في المرتبتين الثانية والثالثة، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية

إ.ع/ع.م (د ب أ، رويترز، منظمة الصحة العالمية)