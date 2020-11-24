 كورونا- فرنسا تفرض إغلاقا لأربعة أسابيع وتلغي معرض باريس للكتاب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.03.2021

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كورونا- فرنسا تفرض إغلاقا لأربعة أسابيع وتلغي معرض باريس للكتاب

أعلن رئيس وزراء فرنسا فرض إجراءات للعزل العام في العاصمة باريس وعدة مناطق أخرى لمدة شهر تقريبا بعد تعثر في حملة التطعيم وتزايد وتيرة انتشار سلالات جديدة مما أجبر الرئيس إيمانويل ماكرون على تغيير نهج التعامل مع الجائحة.

Frankreich Paris | Weihnachten Eiffel Turm Coronakrise

أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس (18 آذار/ مارس 2021) فرض إغلاق تام جديد لمدة شهر في 16 مقاطعة فرنسية من بينها باريس ومنطقتها، اعتبارا من الجمعة مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي تقترب حصيلته من عتبة المئة ألف وفاة في البلاد.

مختارات

بعد إنكاره لوجود كورونا في بلده وتحذيره من اللقاحات، غيب الموت الرئيس التنزاني جون ماغوفولي، الذي اختفى عن المشهد فترة لتثار شائعات إصابته بالفيروس. وبوفاته ستصبح نائبته سامية حسن أول رئيسة لدولة في شرق القارة الأفريقية.

رغم التقارير الإعلامية التي تشير إلى عكس ذلك، فإن وكلاء السفر والسياحة يؤكدون عدم وجود ما يسمى بـ "سياحة اللقاحات" في دبي، حاليا على الأقل. لكنهم يعتقدون أن الأمر قد يتغير مستقبلاً.

وصفت وكالة الدواء الأوروبية استخدام لقاح أسترازينيكا بأنه آمن وفعال، على الرغم من تقارير حول تسببه في جلطات الدم. وقبل ذلك أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا عن تمسكه باستخدام أسترازينيكا، حتى من دون وجود تصريح رسمي.

وبعد صدور تقرير الوكالة الأوروبية للأدوية حول لقاح أسترازينيكا ستستأنف فرنسا التطعيم به على ما قال رئيس الوزراء جان كاستيكس خلال مؤتمر صحافي مؤكدا أنه سيتلقاه شخصيا الجمعة. وأوضح "ستفرض إجراءات جديدة للجم الوباء بقوة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، لمدة أربعة أسابيع" موضحا أن المدارس ستبقى مفتوحة وشدد على أن "انتشار الوباء يتسارع بوضوح".

ويشمل قرار الإغلاق الذي سيكون أكثر مرونة من الإغلاقين السابقين، أكثر من 18 مليون فرنسي.

وقال كاستيكس أن المتاجر التي تبيع "السلع الأساسية" ومن بينها المكتبات ستبقى مفتوحة. وشدد على أن "الخروج من المنزل ولا سيما للتنزه أو ممارسة الرياضة سيكون مضبوطا بقواعد أكثر مرونة من تلك التي فرضت في آذار/مارس وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين".

لكن التنقل بين المناطق سيكون محظورا. وسيتم تأخير حظر التجول المفروض راهنا من الساعة 17,00 إلى الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش.

وأكد جان كاستيكس "أنه طريق ثالث نسلكه، طريق من شأنه أن يسمح لنا بلجم الوباء من دون احتجاز" الناس معتبرا أن "لا مفر" من هذه الإجراءات "ألمتوازنة" والمتخذة بحسب المناطق.

وفي نفس السياق، قررت السلطات الفرنسية إلغاء معرض باريس للكتاب مرة أخرى في عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا. وأعلن الاتحاد الوطني للنشر اليوم الخميس أن معرض الكتاب، وهو الحدث الأدبي السنوي الأبرز في فرنسا، كان من المفترض أن يقام في نهاية شهر أيار/ مايو.

وكان معرض العام الماضي قد تم إلغاؤه أيضا بسبب الجائحة.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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    اللعب على الأريكة

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    أولا يأتي الجوع ثم الندم

    وحتى الناس الذين يلعبون أو يتفرجون على التلفزة على الأريكة يصيبهم الجوع ـ ومن أجل ذلك توجد خدمات التوصيل التي تحقق حاليا عائدات قوية. فهي تقوم بإيصال البيتزا والهامبورغر وسوشي وأكلات شهية أخرى إلى البيوت. وهذا شيء جميل، لأن هذه الشريحة من الناس ستبحث بعد الجائحة عن صالات اللياقة البدنية والمساهمة مرة أخرى في عجلة النمو.


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