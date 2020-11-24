كورونا- فرنسا تفرض إغلاقا لأربعة أسابيع وتلغي معرض باريس للكتاب

أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس (18 آذار/ مارس 2021) فرض إغلاق تام جديد لمدة شهر في 16 مقاطعة فرنسية من بينها باريس ومنطقتها، اعتبارا من الجمعة مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي تقترب حصيلته من عتبة المئة ألف وفاة في البلاد.

وبعد صدور تقرير الوكالة الأوروبية للأدوية حول لقاح أسترازينيكا ستستأنف فرنسا التطعيم به على ما قال رئيس الوزراء جان كاستيكس خلال مؤتمر صحافي مؤكدا أنه سيتلقاه شخصيا الجمعة. وأوضح "ستفرض إجراءات جديدة للجم الوباء بقوة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، لمدة أربعة أسابيع" موضحا أن المدارس ستبقى مفتوحة وشدد على أن "انتشار الوباء يتسارع بوضوح".

ويشمل قرار الإغلاق الذي سيكون أكثر مرونة من الإغلاقين السابقين، أكثر من 18 مليون فرنسي.

وقال كاستيكس أن المتاجر التي تبيع "السلع الأساسية" ومن بينها المكتبات ستبقى مفتوحة. وشدد على أن "الخروج من المنزل ولا سيما للتنزه أو ممارسة الرياضة سيكون مضبوطا بقواعد أكثر مرونة من تلك التي فرضت في آذار/مارس وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين".

لكن التنقل بين المناطق سيكون محظورا. وسيتم تأخير حظر التجول المفروض راهنا من الساعة 17,00 إلى الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش.

وأكد جان كاستيكس "أنه طريق ثالث نسلكه، طريق من شأنه أن يسمح لنا بلجم الوباء من دون احتجاز" الناس معتبرا أن "لا مفر" من هذه الإجراءات "ألمتوازنة" والمتخذة بحسب المناطق.

وفي نفس السياق، قررت السلطات الفرنسية إلغاء معرض باريس للكتاب مرة أخرى في عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا. وأعلن الاتحاد الوطني للنشر اليوم الخميس أن معرض الكتاب، وهو الحدث الأدبي السنوي الأبرز في فرنسا، كان من المفترض أن يقام في نهاية شهر أيار/ مايو.

وكان معرض العام الماضي قد تم إلغاؤه أيضا بسبب الجائحة.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)