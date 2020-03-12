كورونا.. فرنسا تغلق رياض الأطفال والمدارس والجامعات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس (12 آذار/مارس 2020) إن بلاده تعتزم إغلاق جميع رياض الأطفال والمدارس والجامعات في أنحاء البلاد، بداية من يوم الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وحذر ماكرون في كلمة متلفزة: "نحن فقط في بداية هذا الوباء، الذي تتسارع وتيرته وحدته في كل بقعة من أوروبا." ودعا الرئيس الفرنسي المواطنين ممن تجاوزوا السبعين أو الذين يعانون من أمراض مزمنة، بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان. ووصف ماكرون ذلك بأنه أسوأ كارثة صحية تواجهها فرنسا في تاريخها.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه يجب على أوروبا تخطّي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد عبر تحرّك "قوي وسريع" واتّخاذ إجراءات "إنعاش، مهما كلّف الأمر". وقال ماكرون "سنردّ بشكل قوي وسريع. على كل الحكومات الأوروبية أن تتّخذ قرارات دعم للنشاط الاقتصادي وقرارات إنعاش، مهما كلّف الأمر"، وذلك فيما مني الاقتصاد العالمي بضربة قوية جراء تفشي الفيروس.

ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في فرنسا إلى 2876 حالة، توفى منها 61 حالة.

وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الخميس، إن عدد الأشخاص المصابين في بريطانيا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) يمكن أن يكون أعلى بكثير مما تم تأكيده بالفحص والبالغ عددهم 600 مصاب تقريبًا. وقال جونسون للصحفيين ، وهو يعلن عن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على انتشار المرض: "سيرتفع عدد الحالات بشكل حاد. والواقع أن العدد الحقيقي للحالات أعلى - ربما أعلى بكثير - من عدد الحالات التي أكدناها حتى الآن عن طريق الفحوصات". وحذر جونسون من أن ذروة الإصابة بالفيروس المتوقعة لبريطانيا لا تزال "على بعد بضعة أسابيع" وأن العديد من العائلات:" ستفقد أحباءها قبل الأوان" بسبب الإصابة بالفيروس المميت.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الخميس تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة في بيان أنه تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس ليصل العدد إلى 26.

وفي المغرب قالت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس إن المغرب علق جميع الرحلات الجوية وحركة نقل الركاب من وإلى إسبانيا بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا. وعلق المغرب، الذي سجل ست حالات إصابة، رحلاته الجوية مع إيطاليا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

خ.س/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)