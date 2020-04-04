كورونا ـ 60 ألف حالة وفاة ومليون و 200 الف إصابة حول العالم

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات صباح اليوم (السبت الرابع من نيسان/ ابريل 2020)، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و117الف و880 حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم السبت. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين بلغ 228994 وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 59 الف و203 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة 277475 حالة إصابة و7402حالة وفاة، وتعافي 12994شخصاً، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 119827 ألف حالة إصابة و14681 حالة وفاة وتعافي 19758،

وسجلت اسبانيا خلال 24 ساعة 809 وفيات بوباء كوفيد-19 في تراجع لليوم الثاني على التوالي بعد الرقم القياسي الذي بلغ الخميس 950 وفاة، حسب حصيلة أعدتها السلطات السبت.

وسجلت ألمانيا حتى قبل ظهر اليوم السبت 85559 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها 5059 حالة خلال 24 ساعة، وذلك بحسب تحليل تجريه وكالة الأنباء الألمانية استنادا إلى أحدث البيانات المسجلة في الولايات. فيما قال معهد روبرت كوخ (للأمراض المعدية) إن حصيلة الإصابات في ألمانيا بلغت اليوم السبت 85.778 إصابة، بارتفاع 6082 منذ يوم أمس.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا، بأكثر من 20900 حالة، وكذلك 327 وفاة، على الأقل. وحلت ولاية شمال الراين- فيستفاليا في المرتبة الثانية بأكثر من 18500 إصابة، و224 وفاة، على الأقل. وسجلت بافاريا أعلى معدل إصابة بين كل مئة ألف نسمة، بواقع 3ر160 حالة. وبلغ المتوسط على مستوى ألمانيا 9ر102 حالة. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في ألمانيا 1154 حالة، بزيادة قدرها 132 حالة خلال 24 ساعة.

فيما قال معهد روبرت كوخ (للأمراض المعدية) إن حصيلة الإصابات في ألمانيا بلغت اليوم السبت 85.778 إصابة، بزيادة بلغت 6082 منذ يوم أمس/ فيما بلغ عدد إجمالي الوفيات 1158 حالة وفاة. ووفقا لإحصائية جامعة جون هوبكنز الأمريكية التي تعد مرجعا، فقد بلغ عدد الإصابات في ألمانيا 91.159 حالة، وعدد الوفيات 1275 حالة وفاة.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

وفي فرنسا قالت وزارة الصحة يوم أمس الجمعة إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع 61 في المئة إلى 6507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض 44 في المئة إلى 82165 حالة مما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين.

وقال جيروم سالومون مدير وزارة الصحة خلال لقاء يومي مع الصحفيين إن عدد حالات الإصابة بكورونا في المستشفيات ارتفع 5233 حالة أو تسعة في المئة إلى 64338 حالة يوم الجمعة.

وأضاف أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في دور المسنين بلغ 17827 حالة بالمقارنة مع 14638 حالة يوم الخميس عندما تم إعلان بيانات دور المسنين لأول مرة.

وبضم بيانات دور المسنين أصبح الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في فرنسا 82165 حالة. وحسب حصيلة لرويترز فقد انضمت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا بوصفها دولا تجاوزت الآن عدد حالات الإصابة التي أعلنتها الصين حيث بدأت الجائحة أصلا.

وبذلك ارتفع عدد الوفيات في ثاني بلد متضرر في العالم بعد إيطاليا إلى 11 ألفا و744. أما عدد الإصابات المؤكدة فقد ارتفع 7026 ليصل المجموع إلى 124 ألفا و736 إصابة.

م.م/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)