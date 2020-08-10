كورونا ـ نحو 21 مليون إصابة والفيروس يعاود الانتشار عالميا

بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم نحو 21 مليون إصابة، وفقا لإحصائية نشرتها وكالة رويترز، فيما بلغ عدد حالات الوفاة بمرض كوفيد ـ 19 الذي يتسبب به الفيروس، 749.871 حالة وفاة وفقا لنفس المصدر.
ومازالت الولايات المتحدة هي الأعلى من حيث عدد الإصابات (5,19 مليون)، ثم البرازيل (3,16 مليون)، الهند (2,39 مليون)، فيما تجاوز عدد الإصابات في كل من البيرو والمكسيك معا حاجز الـ 500 ألف حالة إصابة.
وعاود انتشار الفيروس إلى الارتفاع في دول أوروبية عدة، من بينها ألمانيا، حيث سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة (14 أغسطس/آب) 1449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد. وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 221 ألفا و413 حالة. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9225 حالة، بزيادة قدرها 14 حالة مقارنة بأمس الخميس، فيما بلغ عدد المتعافين مائتي ألف ومائتي حالة.
وحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إسبانيا 337 ألفا و334 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدريد، وإجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و605 في حين تعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الفيروس، 150 ألفا و 376 مصابا حتى الآن. وفي إيطاليا بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 252 ألفا و235 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 35 ألفا و231، في حين تعافى من المرض 202 ألف و923 مصابا حتى الآن.
خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html
وفي فرنسا بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 244 ألفا و096 حالة، وإجمالي الوفيات 30 ألفا و392 في حين تعافى من المرض 83 ألفا و612 مصابا حتى الآن. وذكر مرسوم نُشر اليوم الجمعة أن الحكومة الفرنسية أعلنت العاصمة باريس ومنطقة بوش دو رون حول مارسيليا على ساحل البحر المتوسط مناطق "حمراء" حيث ترتفع بهما احتمالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يخول السلطات فرض قيود على الحركة وإغلاق منشآت.
وفي هذا السياق أعلنت بريطانيا الخميس أنها ستعيد فرض قيود السفر على ست مقاصد شهيرة لقضاء العطلات وسط تزايد مخاطر فيروس كورونا المستجد ومنها فرنسا. وكتب وزير النقل البريطاني جرانت شابس عبر تويتر أنه اعتبارا من الساعة الرابعة من صباح يوم السبت (0300 بتوقيت جرينتش)، سيتعين على أي شخص يصل من فرنسا وهولندا وموناكو ومالطا وجزر توركس وكايكوس وأروبا عزل نفسه لمدة 14 يوم. كما نصحت وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر غير الضروري إلى فرنسا وهولندا ومالطا.
ع.ج.م/م.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
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ووهان في الحجر الصحي
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رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا
الرحالة العالمي
لكن الفيروس لم يبالِ بالحدود وتحرك. والهولندي Tjeerd Royaards منح لمفهوم "الجوال العالمي" بُعداً آخر. وفجأة بدأ يمرض ويموت عدد متزايد من الناس.
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كوفيد 19 يساوي الناس
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رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا
كوابيس
. "الزموا بيوتكم" بات هو وصية الساعة حول العالم لتفادي العدوى بفيروس كورونا ـ لكن في البيت أيضا يهيمن الفيروس القاتل في غالب الأوقات على الأفكار. وحتى البنت المسترخية بريشة التركية Menekşe Çam لا تحصل على الهدوء، فيقتحم الفيروس أحلامها.
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رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا
ليس بدون فريقي
التباعد الاجتماعي يوحي للكثيرين بأنه تم إجلاؤهم إلى جزيرة معزولة. لكن عندما يتم تسريح العالم، فإن هذا المعجب بفريق بوروسيا دورتموند لا يريد على الأقل التخلي عن ساحة Borsigplatz المحبوبة، ذلك المكان الأسطوري الذي تأسس فيه النادي وتم فيه إحياء عدة احتفالات بالبطولة.
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رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا
الغناء الجميل Belcanto
الايطاليون كانوا أكثر الأوروبيين معاناة من الوباء، ونهضوا في البداية من النكسة : فغنوا أثناء الحجر الصحي وعزفوا في المساء على الشرفات وشاعت مرة أخرى انشودة بيلا تشاو الشهيرة. وصفقوا لأبطال الأزمة مثل الأطباء والممرضين. وبهذا استقر في تجاوز لقواعد التباعد الاجتماعي شعور تضامني: كل شيء سيمر بخير!
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رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا
حركة قد تكون مكلفة!
إجراءات حظر التجول لم تكن متشددة مثل ما حصل في جنوب أوروبا. في المانيا يمكن مغادرة البيت، لكن يجب الحفاظ على مسافة التباعد الآمن بمتر ونصف على الأقل. وإلا تهدد الشخص غرامات مالية مؤلمة. وموظفو إدارة شؤون الأمن لا يعرفون للعفو معنىً.
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رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا
الكمامات في كل مكان
وضع الكمامة يقلل من الخطر وبالتالي بات إلزاميا في كثير من البلدان. لكن ما العمل عندما تكون السوق خالية وجميع الكمامات مستنفدة؟ إذن موهبة الارتجال هي المطلوبة، كما بيَن الروسي Sergei Belozerov. ومن يحمي نفسه بهذا الشكل، يمكن له أن يضمن مكاناً في غرفة الانتظار بعيادة الطبيب.
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رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا
استمروا في الحرب!
غسل اليدين وغسل اليدين ثم غسل اليدين: إنها التعويذة التي يرددها سياسيون وأطباء يومياً للأستمرار في الحرب ضد فيروس كورونا. وحتى العم سام يحث الأمريكيين على ذلك. لكن من الأفضل عدم الاستجابة لنصيحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثلة في حقن المرضى بسوائل التعقيم!
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رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا
لعبة مميتة
إنه سباق مع الزمن، ففي مختبرات البحوث يتم البحث عن لقاح يقضي على فيروس كورونا، لكن إلى ذلك الحين، تتواصل اللعبة القاتلة كما يراها فيلبين زاخ Philippine Zach بين الإنسان والمرض ـ والنتيجة غير معروفة.
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رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا
الأزمة بعد الأزمة
من أجل حماية المواطنين فرضت حكومات في العالم الحجر الصحي بعواقب مدمرة للاقتصاد. والكثير من الشركات باتت على شفا الهاوية. وبالرغم من كل برامج المساعدة لم يعد ملايين الناس يعرفون كيف بإمكانهم سداد الكراء أو شراء مواد التغذية. بالنسبة إلى الرسام الصيني رودريوغو Rodriogo تبقى الأزمة الاقتصادية وحشاً أكبر من الفيروس.
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رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا
حينها في زمن الحرب
في لحظة ما سيدخل الوباء مجلدات التاريخ ـ على غرار ما حصل سابقاً مع موجة الانفلونزا الاسبانية. وسيحكي الجد لحفيده كيف كان الوضع حينها لما تسابق الناس لشراء سباغيتي وتكديس علب المأكولات الجاهزة، وعندما نفد ورق المرحاض الذي تشاجر من أجله الناس.