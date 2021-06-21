كورونا ـ معدل الإصابات العالمية يعاود الارتفاع وعودة الإجراءات

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الثلاثاء (10 أغسطس/آب) استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا. وأوضح المعهد أن المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى بين كل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم الثلاثاء 23,5، فيما كان يبلغ أمس 23,1.

ووصل المعدل إلى أدنى مستوياته منذ بدء تفشي الوباء ربيع العام الماضي، قبل نحو شهر، بواقع 4,6. وأضاف المعهد الحكومي أن مكاتب الصحة الوطنية سجّلت إجمالي 2480 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 19 حالة وفاة.

وحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء تم إعطاء 95 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن، ويتوقع أن تستغرق البلاد شهرا واحدا لتطعيم 75 بالمائة من السكان بلقاح من جرعتين.

وتجري الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية اليوم مشاورات بشأن نهج التعامل مع تفشي فيروس كورونا في الخريف القادم والمساعدات التي تقدر بمليارات لأجل إعادة الإعمار بعد كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا.

وتعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية توضيح الإجراءات المقبلة فيما يتعلق باختبارات الكشف عن الفيروس واللقاحات والقيود المحتملة من أجل تفادي مواجهة موجة كبيرة من العدوى في الخريف.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنها حصلت على نسخة من القرار الذي سيصدر عن الاجتماع والذي ينص على تمديد ما يسمى بـ " الوضع الوبائي على المستوى الوطني " الذي يسري مبدئيا حتى الحادي عشر من أيلول/سبتمبر المقبل.

وفي إسرائيل، التي كانت تعد نموذجا للتغلب على الجائحة، أظهرت بيانات وزارة الصحة أن البلاد سجلت أمس الاثنين أعلى حصيلة إصابات بالفيروس منذ ستة أشهر. وسُجلت أمس 5140 إصابة جديدة. ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الحصيلة الجديدة هي الأعلى منذ 14 شباط/فبراير الماضي. وذكرت الوزارة أن هناك حاليا 373 مريضا بأعراض خطيرة من جراء الإصابة بالفيروس، وهو الرقم الأعلى منذ آذار/مارس، بينهم 61 على أجهزة تنفس اصطناعي.

وفي ظل معاودة إصابات كورونا للارتفاع، أعلنت إسرائيل نهاية تموز/يوليو أنها ستقدم جرعة معززة من اللقاحات لمن هم فوق 60 عاما، لتصبح أول دولة تطرح جرعة ثالثة على نطاق واسع.

وفي الولايات المتحدة ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا ومعدل دخول المستشفيات للعلاج منها إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بسبب الانتشار السريع لسلالة دلتا المتحورة في أجزاء من البلاد ما زالت معدلات التطعيم فيها منخفضة.

ويشير إحصاء لرويترز استند إلى بيانات الصحة العامة إلى أن متوسط الإصابات بكوفيد-19 بلغ في ثلاثة أيام على التوالي مئة ألف إصابة على مستوى البلاد بزيادة نسبتها 35 في المئة خلال الأسبوع المنصرم.

عالميا أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 203.13 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و459969.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، (ويترز، أ ف ب)