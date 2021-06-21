 كورونا ـ معدل الإصابات العالمية يعاود الارتفاع وعودة الإجراءات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كورونا ـ معدل الإصابات العالمية يعاود الارتفاع وعودة الإجراءات

يشهد معدل الإصابات بكورونا مجددا ارتفاعا متصاعدا في ألمانيا ودول عدة، وتبعا لذلك تعمل السلطات المختصة على العودة نحو تشديد إجراءات التصدي للفيروس.

ظهور سلالة دلتا قضت على الآمال في السيطرة قريبا على جائحة كورونا

ظهور سلالة دلتا قضت على الآمال في السيطرة قريبا على جائحة كورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الثلاثاء (10 أغسطس/آب) استمرار زيادة  معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا. وأوضح المعهد أن المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى بين كل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم الثلاثاء 23,5، فيما كان يبلغ أمس 23,1.

ووصل المعدل إلى أدنى مستوياته منذ بدء تفشي الوباء ربيع العام الماضي، قبل نحو شهر، بواقع 4,6. وأضاف المعهد الحكومي أن مكاتب الصحة الوطنية سجّلت إجمالي 2480 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 19 حالة وفاة.

وحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء تم  إعطاء 95 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا  حتى الآن، ويتوقع أن تستغرق البلاد شهرا واحدا لتطعيم 75 بالمائة من السكان بلقاح من جرعتين.

مختارات

تسعى الحكومة الألمانية لتمديد الوضع الاستثنائي الخاص بالأوبئة على المستوى الاتحادي، كي تتمكن من مواصلة اتخاذ التدابير الخاصة بالحماية من وباء كورونا. فإلى متى سيستمر هذا التمديد؟

وتجري الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية اليوم مشاورات بشأن نهج التعامل مع تفشي فيروس كورونا في الخريف القادم والمساعدات التي تقدر بمليارات لأجل إعادة الإعمار بعد كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا.

وتعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية توضيح الإجراءات المقبلة فيما يتعلق باختبارات الكشف عن الفيروس واللقاحات والقيود المحتملة من أجل تفادي مواجهة موجة كبيرة من العدوى في الخريف.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنها حصلت على نسخة من القرار الذي سيصدر عن الاجتماع والذي ينص على تمديد ما يسمى بـ " الوضع الوبائي على المستوى الوطني " الذي يسري مبدئيا حتى الحادي عشر من أيلول/سبتمبر المقبل.

مشاهدة الفيديو 02:08

هل تتجه ألمانيا لفرض التلقيح على مواطنيها؟

وفي إسرائيل، التي كانت تعد نموذجا للتغلب على الجائحة، أظهرت بيانات وزارة الصحة أن البلاد سجلت أمس الاثنين أعلى حصيلة إصابات بالفيروس منذ ستة أشهر. وسُجلت أمس 5140 إصابة جديدة. ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الحصيلة الجديدة هي الأعلى منذ 14 شباط/فبراير الماضي. وذكرت الوزارة أن هناك حاليا 373 مريضا بأعراض خطيرة من جراء الإصابة بالفيروس، وهو الرقم الأعلى منذ آذار/مارس، بينهم 61 على أجهزة تنفس اصطناعي.

وفي ظل معاودة إصابات كورونا للارتفاع،  أعلنت إسرائيل نهاية تموز/يوليو أنها ستقدم جرعة معززة من اللقاحات  لمن هم فوق 60 عاما، لتصبح أول دولة تطرح جرعة ثالثة على نطاق واسع.

وفي الولايات المتحدة ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا ومعدل دخول المستشفيات للعلاج منها إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بسبب الانتشار السريع لسلالة دلتا المتحورة في أجزاء من البلاد ما زالت معدلات التطعيم فيها منخفضة.

ويشير إحصاء لرويترز استند إلى بيانات الصحة العامة إلى أن متوسط الإصابات بكوفيد-19 بلغ في ثلاثة أيام على التوالي مئة ألف إصابة على مستوى البلاد بزيادة نسبتها 35 في المئة خلال الأسبوع المنصرم.

عالميا أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 203.13 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و459969.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، (ويترز، أ ف ب)

  

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


 

مواضيع ذات صلة

BERLIN, GERMANY - MAY 21: People sit outside at a restaurant near Brandenburg Gate for the first time this year during the coronavirus pandemic on May 21, 2021 in Berlin, Germany. Authorities are easing lockdown measures across Germany, enabling restaurants to offer outdoor service, hotels to accommodate tourists, cultural institutions to perform and other activities to resume. Covid infection rates have been falling consistently and the national average is now below 80 per 100,000 over a seven-day period. Meanwhile the pace of vaccinations is still climbing, with approximately 40% of the population having received a first dose. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

تراجع إصابات كورونا في ألمانيا إلى مستوى قياسي! 21.06.2021

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا أقل من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية للمرة الأولى منذ آب / أغسطس الماضي، في مؤشر واضح على احتواء الوباء بعد حملات التلقيح الواسعة في البلاد.

Illustration of the mobile French governmental application Tousanticovid on April 20, 2021 in Paris. As the application gather negative and positive coronavirus COVID-19 tests informations in order to serve as a vaccination record. Photo by Raphael Lafargue/ABACAPRESS.COM

أوروبا تسعى لتوحيد شروط السفر داخلها لحملة "جوازات" كورونا 01.06.2021

إعفاء سكّان التكتّل من حملة "جوازات" كوفيد-19 والراغبين في التنقّل داخل الفضاء الأوروبي من شرط الخضوع لحجر صحّي. إجراء من بين إجراءات أخرى وضعتها بروكسل لتسهيل تنقل حملة "جوازات" كوفيد-19 داخل دول التكتل. تعرف عليها.

18.12.2020 Öffentliches Leben im Lockdown Auf einem Plakat in der Essener Innenstadt sieht man den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit einer Aussage zu der Reihenfolge der bevorstehenden Impfungen gegen das Coronavirus. Essen Nordrhein-Westfalen Deutschland Kettwiger Straße *** Public life in lockdown On a poster in the city center of Essen you can see the Federal Minister of Health Jens Spahn with a statement about the order of the upcoming vaccinations against the coronavirus Essen North Rhine Westphalia Germany Kettwiger Straße

وزير الصحة الألماني: لا بد من إغلاق صارم لكسر الموجة الثالثة 27.03.2021

مع تسجيل ارتفاع متواصل في أرقام العدوى، وزير الصحة الألماني ينس شبان يقول إنه سيكون من الضروري فرض إغلاق صارم لفترة ما بين 10 إلى 14 يوما، من أجل وقف الموجة الثالثة من جائحة كورونا، ويبدي تفاؤلا حيال حملة التطعيم.