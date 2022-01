كورونا ـ عوامل الإصابة بالفيروس من التلقيح إلى فصائل الدم

بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة

'Kommt Zeit, kommt Rat' - الحل سيأتي مع (مرور) الوقت

وباء كوورنا دفع البعض إلى اليأس، لكن في الوقت نفسه فإن الطبيعة البشرية تميل إلى التشبث بالأمل في مستقبل أفضل. المقولة الألمانية "Kommt Zeit، kommt Rat" تعبر عن ضرورة التمسك بالإيمان بغدٍ أفضل، وهو يعني أصلا أن الحل سيظهر في النهاية أو أن الأمور ستتضح مع الوقت. وتبدو الحكمة الألمانية مطمئنة أكثر من نظيرتها الإنجليزية: "only time could tell" بمعنى الوقت وحده هو الذي سيخبرنا.