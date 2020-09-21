 كورونا ـ عدد الإصابات يتجاوز 35 مليونا حول العالم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.10.2020

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أخبار

كورونا ـ عدد الإصابات يتجاوز 35 مليونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 35.2 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تستعد العاصمة الفرنسية باريس فرض إجراءات صارمة جديدة بعد ارتفاع قياسي في حالات الإصابات.

أرشيف: مركز لعناية المركزة بالمستشفى الجامعي بإيسن الألمانية (الأول من أبريل / نيسان 2020)

أرشيف: مركز لعناية المركزة بالمستشفى الجامعي بإيسن الألمانية (الأول من أبريل / نيسان 2020)

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم (الاثنين الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2020)، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 35 مليونا و 157 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 24.5 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و37 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدةدول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والأرجنتين وإسبانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو. وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

في سياق متصل، تخطط الحكومة الفرنسية لإغلاق الحانات في منطقة باريس وفرض قيود جديدة أخرى في المنطقة، في الوقت الذى تكافح فيه فرنسا لاحتواء ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تقارير صحفية فرنسية القول إن حالة التأهب الصحية القصوى ستعلن اليوم (الاثنين الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) في منطقة باريس وضواحيها، على أن يطبق القرار اعتبارا من بعد غد الثلاثاء ويستمر 15 يوما.

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وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت مساء أمس السبت أن البلاد سجلت زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد الإعلان عن 16 الفا و 972 حالة إصابة خلال أربع وعشرين ساعة . وجاء الرقم القياسي الجديد بعد أكثر من أسبوع بقليل من تسجيل الرقم القياسي السابق لحالات الاصابة في فرنسا خلال يوم واحد بتسجيل 16 الفا و96 حالة في 24 أيلول / سبتمبر الماضي. وشهدت فرنسا حتى الآن تسجيل حوالي 32 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بدء الجائحة. يشار إلى أن ارتداء الكمامات هو أمر إلزامي حتى في الأماكن المفتوحة في العديد من المدن الفرنسية. وفي مدينة مرسيليا الساحلية أغلقت الحانات والمطاعم تماما.

وفي ألمانيا وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 301 ألف و573 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9.533 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" 262 ألفا وشخصين. وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 36 أسبوعا. وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بدء الجائحة بلغ 300 ألف و619 إصابة. وذكر المعهد أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ عدد الإصابات الجديدة 1382 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وكان المعهد سجل خلال الأيام الماضية أعدادا أعلى من ذلك، إلا أن أعداد الإصابات تنخفض أيام الأحاد والاثنين في الغالب، لأن هناك بعض الإدارات الصحية لم تكن قد سلمت بعد بياناتها للمعهد في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9534 حالات، بزيادة قدرها 5 حالات مقارنة بأمس الجمعة.  ووفقا للبيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 1.23، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 فراد آخرين في المتوسط. وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.

  • Deutschland Tag der Offenen Moschee | Köln (Henning Kaiser/dpa/picture-alliance)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    ألقت جائحة كورونا بظلالها على فعاليات "يوم المسجد المفتوح" في ألمانيا في 2020 فحملت المناسبة السنوية هذا العام عنوان "الإيمان في أزمنة غير معتادة"، في إشارة إلى تأثير الجائحة حتى على الدين والعبادات. هنا نرى هنريته ريكر، عمدة مدينة كولونيا تجلس (السبت 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) مع زوار آخرين في مسجد "ديتيب" الكبير في كولونيا محافظة على قواعد التباعد الاجتماعي والقيود الصحية.

  • Deutschland Tag der Offenen Moschee | Köln (Henning Kaiser/dpa/picture-alliance)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    عندما أصدرت الحكومة الألمانية في مارس/ آذار 2020 ما يعرف بقيود كورونا، أغلقت حتى دور العبادة بما فيها المساجد أبوابها. لكن بعد تخفيف القيود في مايو/ أيار، سمح بالعودة للمساجد بشروط من بينها ارتداء الكمامة والتابعد لمسافة 1٫5 متر بين كل شخص في المسجد. وفي يوم المسجد المفتوح 2020 يظهر جليا قلة أعداد الزوار وتباعدهم عن بعضهم البعض.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    منذ عام 1997، تقام فعالية "يوم المسجد المفتوح" في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والذي يصادف يوم الوحدة الألمانية. واختيار هذا اليوم بالذات لم يأت مصادفة، فالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يود في هذا اليوم أن يؤكد على "أن المسلمين جزء من الوحدة الألمانية بالإضافة إلى التعبير عن ارتباطهم بمجموع السكان في ألمانيا". وفي هذه السنة يتوقع أن يبلغ عدد زوار المساجد 100 ألف شخص.

  • Tag der Offenen Moschee in Berlin 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Paul Zinken)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    الجاليات الإسلامية تريد في هذا اليوم أن تقرب الزوار من الإسلام أكثر، واختارت المساجد كأفضل مكان للالتقاء، فالمساجد ليست مكاناً للصلاة فقط، بل ولعقد اللقاءات والندوات أيضاً.

  • Tag der offenen Moschee in Hürth (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    معظم المساجد تقدم جولات في هذا اليوم، وتظهر الصورة إحدى تلك الجولات في مسجد في بلدة هورت التابعة لمدينة كولونيا، حيث يتلقى الزوار معلومات عن العمارة والتاريخ والحياة اليومية في المساجد التي تعتبر أهم ملتقيات الجاليات الإسلامية في ألمانيا.

  • deutschland Tag der offenen Moschee (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    المسجد المركزي في مدينة دويسبورغ هو من أكبر المساجد في ألمانيا، وتم افتتاحه عام 2008. يشارك المسجد في نشاطات تدعم الاندماج في المدينة. في يوم المسجد المفتوح، يتيح المسجد لزواره، بالإضافة للجولة، فرصة مشاهدة صلاتي الظهر والعصر، بالإضافة إلى تقديم الشاي لهم.

  • Tag der offenen Moschee in Köln (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    يتعرف الزوار على الإسلام أكثر ابتداء من اتباع بعض القواعد البسيطة المتبعة في المساجد، حيث يخلعون أحذيتهم قبل الدخول إلى مكان الصلاة، كما يشاهدون كيف يتوضأ المسلمون. ويقوم المسجد المركزي في كولونيا بتوضيح بعض الطقوس والقواعد للزوار في يوم المسجد المفتوح.

  • Tag der offenen Moschee in Hamburg (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي أخذ اسمه من المسجد الأزرق في إسطنبول، لا يقع على البوسفور، بل على نهر ألستر! وهو رابع أكبر مسجد في ألمانيا. في العام الماضي وفي يوم المسجد المفتوح، رسم الفنان حسن روح العالمين "مذبحة كربلاء"، ذات الأهمية الكبيرة في المذهب الشيعي.

  • Katholikentag 2012 Moscheebesuch (picture-alliance/dpa)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    أبواب المساجد لا تفتح في يوم المسجد المفتوح فقط، وإنما هناك فرصة لتبادل الزيارات في يوم الكاثوليك أيضاً، كما في مسجد يافوز السلطان سليم بمانهايم، حيث قامت الراهبات وطالبات الدين من كنيسة مريم العذراء المقابلة للمسجد بجولة تعرفن فيها على الإسلام بشكل أقرب.

  • Tag der offenen Moschee in Frankfurt am Main (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    يحصل الناس أحياناً على بعض الهدايا الرمزية في هذا اليوم، كالصبي الصغير الذي يظهر في الصورة، والذي حصل على مَسبَحة في يوم المسجد المفتوح في منطقة بونامس بفرانكفورت.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    ويتيح يوم المسجد المفتوح للزوار مشاهدة المصلين عند تأدية الصلاة ولو لمرة واحدة. ورغم أنه لا يمكن للزوار دخول مكان الصلاة إلا أنهم يمكن أن يتابعوا الصلاة من أماكن تطل عليها، كما يظهر في الصورة.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    وبعد الجولة في يوم المسجد المفتوح، يمكن للزوار أن يستمتعوا بوجبات من جميع أنحاء العالم. وقد قدم مسجد شهيتليك (جامع الشهادة) في حي نويكولن ببرلين تشكيلة واسعة من الأطباق لزواره خلال السنوات الماضية.

  • Tag der Offenen Moschee in Hamburg 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Daniel Reinhardt)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    مسجد فضل عمر في هامبورغ والذي تم افتتاحه عام 1957 لديه شيء للجميع في يوم المسجد المفتوح، حيث تقام فيه ورشات عمل للرسم والخط العربي، بالإضافة إلى معرض يمكن فيه القيام بـ"رحلة عبر الزمن الإسلامي". كما يقدم الرعاية للأطفال، ومشروبات منعشة لراكبي الدراجات خلال استراحتهم.

  • Tag der offenen Moschee in Dresden (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    وفي مدينة دريسدن أيضاً تدعو المساجد الناس للتعرف على الإسلام وإلى التبادل الثقافي. وقد أطلق مسجد المصطفى في المدينة برنامجاً يتم فيه تقديم القهوة للزوار إضافة إلى محاضرات توضيحية عن الإسلام. هيلينا فايزه/ محي الدين حسين


في سياق متصل، أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاين، عبر موقع تويتر اليوم الاثنين، الدخول في عزل ذاتي بعدما خالطت مؤخرا شخصا مصابا بفيروس كورونا. وكتبت "تم إبلاغي بأني شاركت في اجتماع الثلاثاء الماضي شارك فيه أيضا شخص تأكدت أمس إصابته بكرونا". وقالت فون دير لاين إنها خضعت لاختبار الخميس الماضي وكانت النتيجة سلبية، ومن المقرر أن تخضع لاختبار آخر في وقت لاحق اليوم. وأشارت إلى أنها ستظل في عزلة ذاتية حتى وقت مبكر من يوم غد الثلاثاء "وفقا للوائح المعمول بها".

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)

 

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