 كورونا ـ عدد الإصابات يتجاوزالـ 40 مليون حالة على مستوى العالم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.10.2020

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أخبار

كورونا ـ عدد الإصابات يتجاوزالـ 40 مليون حالة على مستوى العالم

تواصل وتيرة الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع على مستوى العالم لتصل إلى 40 مليون حالة وفقا لإحصاء لرويترز، وهو مستوى قياسي جديد، وذلك في الوقت الذي يدعم فيه قدوم الشتاء في نصف الكرة الشمالي موجة جديدة في انتشار الوباء.

أرشيف: صورة لغرفة للعناية المركزة في مستشفى بمرسيليا الفرنسية (سبتمبر/أيلول 2020)

أرشيف: صورة لغرفة للعناية المركزة في مستشفى بمرسيليا الفرنسية (سبتمبر/أيلول 2020)

احتاج وباء كورونا لـ 32 يوما فقط للقفز من 30 مليون حالة إلى 40 مليون إصابة اليوم (الاثنين 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) وذلك مقارنة مع 38 يوما استغرقها للصعود من 20 إلى 30 مليون إصابة، و44 يوما بين عشرة و20 مليون حالة بينما احتاج الفيروس ثلاثة أشهر كاملة للوصول إلى أول عشرة ملايين إصابة منذ ظهور العدوى أول مرة بمدينة ووهان الصينية في مطلع يناير كانون الثاني.

مختارات

بعد اكتشاف إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا، وضع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير نفسه في الحجر الصحي. ورغم أن نتيجة الفحص الأول جاءت "سلبية"، إلا شتاينماير سيبقى في الحجر لعدة أيام أخرى.

كشفت دراسة عالمية حول صحة الإنسان أن العالم يواجه عاصفة عاتية من زيادة معدلات الإصابة بأمراض مزمنة وأمراض معدية مستمرة وإخفاقات في الصحة العامة، وهو ما تسبب ـ حسب الدراسة ـ في زيادة معدلات الوفاة خلال جائحة كورونا.

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 5587 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما كشف استطلاع للرأي عن رضا ثلثي الألمان بإجراءات الحكومة لمواجهة الوباء.

وسجل الفيروس قبل أيام رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية على مستوى العالم بلغ أكثر من 400 ألف إصابة. فيما بلغ متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء عالميا خلال الأسبوع الماضي نحو 347 ألف حالة وذلك مقارنة مع 292 ألفا في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

 

تفاقم الوضع في الولايات المتحدة والهند

ولا تزال الولايات المتحد والهند والبرازيل أشد الدول المتضررة بالوباء في العالم.، تليها روسيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وفرنسا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وتشيلي والعراق. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبيرو وفرنسا. وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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ارتباك في ألمانيا بعد ارتفاع الاصابات بكورونا

وتستحوذ أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية على زهاء 47.27 بالمئة من عدد الإصابات عالميا. ويستند إحصاء رويترز على بيانات رسمية من مختلف الدول. ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى كثيرا على الأرجح في ضوء قصور في الفحوص وإحجام بعض الدول عن الكشف عن الأعداد الفعلية للإصابات.

وسجلت المكسيك يوم الأحد 4.119 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و108 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 851.227 إصابة و86.167 وفاة. وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل .5447 إصابة و355 وفاة في اليوم السابق. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

 

ألمانيا ـ ارتفاع مقلق لوتيرة الانتشار

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيابواقع 4325 حالة إلى 366.299 في المجمل. وأوضح الإحصاء تسجيل 12 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9789. وقد بلغ عدد الإصابات الجديدة أول أمس السبت أعلى مستوى له على الإطلاق في ألمانيا للمرة الثالثة على التوالي، بتسجيل 7830 حالة. وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html Breite: 700

 تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يتوقف أيضا على عدد الأفراد الذين خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا. وبلغ عدد المتعافين نحو 276 ألفا و900 حالة. وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 1.44، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 14 فردا آخرين في المتوسط. وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

 

وحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 368 ألفا و671 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت مدينة فرانكفورت. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9798 حالة وفاة. وتعافى حتى الآن 293 ألفا و447 شخصا من المصابين بكوفيد19.

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حظر التجول في مدن فرنسية بسبب اصابات كورونا

إيطاليا تشدد القيود مع ارتفاع عدد الإصابات

شددت إيطاليا من القيود المفروضة بسبب كورونا للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين، مع ارتفاع معدل الإصابات في البلاد. وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي عبر التلفزيون، إنه سيسمح بتجمع 6 أشخاص فقط والجلوس معا في المطاعم والحانات، وستغلق الأماكن التي لا توجد بها أماكن للجلوس في الساعة 6 مساءً، ودعا الإيطاليين إلى توخي "أقصى درجات الحذر" فيما أصبح "وضعا حرجا". وشجع كونتي رؤساء البلديات على إغلاق الساحات حيث يحب الإيطاليون التجمع في المساء وقال إن المكاتب يجب أن تدفع الموظفين للعمل من المنزل.

وزاد عدد الإصابات بشكل كبير في إيطاليا هذا الشهر، من حوالي 2500 حالة يوميا في بداية تشرين أول/أكتوبر إلى ما يقرب من 12 ألف حالة يوم الأحد. وفرضت روما ارتداء الكمامات بشكل إلزامي حتى في الأماكن المفتوحة في السابع من الشهر الجاري، وفي وقت لاحق حظرت تنظيم الحفلات وأمرت المطاعم والحانات بالإغلاق في منتصف الليل. وجاء الإعلان عن القيود الجديدة بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الإيطالية أن ما لا يقل عن 20 نائباً من مجلس النواب، أحد مجلسي البرلمان في البلاد، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا.

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز/ د.ب.أ)

 

  • USA Trump verlässt Krankenhaus (Erin Scott/Reuters)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ترامب هو ترامب

    بعد أيام من ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا، لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (74 عاماً) لدى عودته إلى البيت الأبيض استهتاره واستخفافه بكوفيد-19، إذ نزع كمامته وحث الأمريكيين على عدم الخوف من المرض الذي جعل بلاده تعاني من أكبر رقم وفيات بالفيروس وبواقع أكثر من مائتي ألف إنسان.

  • USA | Trump grüßt Anhänger vor Militärkrankenhaus (Alex Edelman/AFP/Getty Images)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    استغلال إصابته سياسياً؟

    في أثناء وجوده في المشفى حرص ترامب على متابعة التواصل مع جمهوره عبر تويتر، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 87 مليون إنسان: خلال ساعة واحدة من صباح الاثنين (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر) غرد الرئيس الأمريكي أكثر من عشرين مرة. في بعضها حث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما قام بجولة في السيارة على أنصاره المتجمعين خارج المستشفى. البعض يتهم ترامب بمحاولة ترامب استغلال الأمر في حملته الانتخابية.

  • England London | Boris Johnson während Kabinettssitzung (picture-alliance/AP Photo/S. Dawson)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    بوريس جونسون

    في أواخر آذار/مارس الماضي أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاماً) بفيروس كورونا الذي أدخله المشفى لأسبوع. وقد وضع تحت المراقبة والعناية المشددة لمدة ثلاثة أيام أعطي فيها الأكسجين. وفاقت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس النصف مليون في المملكة المتحدة، وزاردت الوفيات عن 42 ألف إنسان.

  • Brasiliens Präsident Bolsonaro unterzieht sich Corona-Test (picture-alliance/dpa/E. Peres)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    جايير بولسونارو

    في تموز/يوليو أصيب الرئيس البرازيلي (65 عاماً)، الذي طالما استهتر وسخر من مرض كوفيد-19، بكورونا. وحتى بعد إصابته لم يلتزم بولسونارو بنصائح أطبائه وواصل المصافحة باليد واحتضان مناصريه. كما شخصت زوجته وولده بأنهما مصابان. تقترب إصابات كورونا في البرازيل من خمسة ملايين والوفيات من 150 ألفاً. وفي أمريكا الجنوبية أصيبت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، أما في أمريكا الوسطى فقد أصيب رؤساء هندوراس وغواتيمالا.

  • EVP Kongress in Zagreb (picture-alliance/dpa/D. Vojinovic)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    سيلفيو برلسكوني

    في الثاني من أيلول/سبتمبر أعلن عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (83 عاماً) بكورونا. كما أصيب اثنان من أولاده وعشيقته التي تبلغ من العمر 30 عاماً. وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك عددا من النوادي الليلية. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.

  • Kanada Justin und Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    زوجة ترودو

    شخصت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو بإصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا في منتصف آذار/مارس. وقد صرح زوجها، جاستن ترودو، لاحقاً أنه عزل نفسه لمنع نقل العدوى للغير. وحتى إعداد هذا الألبوم بلغ عدد الإصابات المؤكدة في كندا أكثر من 168 ألفاً وتقترب الوفيات من حاجر 10 آلاف.

  • Brüssel Brexit-Unterhändler Michel Barnier (Reuters/Y. Herman)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ميشيل بارنييه

    أصيب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، بكوفيد-19 في آذار/مارس الماضي. وقد غرد المسؤول الأوروبي على تويتر: "أنا بصحة جيدة ومعنوياتي عالية"، مضيفاً أنه يتبع وفريقه التعليمات.

  • Screenshot | Russland Sotschi Treffen Putin Lukaschenko | Alexander Lukaschenko (picture-alliance/Russian Look/V. Listsyn)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ألكسندر لوكاشينكو؟

    في الثامن من تموز/يوليو وقبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أعلن الرئيس ألكسندر لوكشسينكو (66 عاماً) أنه أصيب بالفيروس وشفي منه دون أن تظهر عليه أعراض المرض. واعتبر بعض المراقبين توقيت الإعلان كجزء من حملته للانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها ونزلت للشارع للاحتجاج ضد الديكتاتور الذي يمسك بتلابيب السلطة في بلاده منذ 26 عاماً.


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