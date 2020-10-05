كورونا ـ عدد الإصابات يتجاوزالـ 40 مليون حالة على مستوى العالم

احتاج وباء كورونا لـ 32 يوما فقط للقفز من 30 مليون حالة إلى 40 مليون إصابة اليوم (الاثنين 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) وذلك مقارنة مع 38 يوما استغرقها للصعود من 20 إلى 30 مليون إصابة، و44 يوما بين عشرة و20 مليون حالة بينما احتاج الفيروس ثلاثة أشهر كاملة للوصول إلى أول عشرة ملايين إصابة منذ ظهور العدوى أول مرة بمدينة ووهان الصينية في مطلع يناير كانون الثاني.

وسجل الفيروس قبل أيام رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية على مستوى العالم بلغ أكثر من 400 ألف إصابة. فيما بلغ متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء عالميا خلال الأسبوع الماضي نحو 347 ألف حالة وذلك مقارنة مع 292 ألفا في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

تفاقم الوضع في الولايات المتحدة والهند

ولا تزال الولايات المتحد والهند والبرازيل أشد الدول المتضررة بالوباء في العالم.، تليها روسيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وفرنسا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وتشيلي والعراق. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبيرو وفرنسا. وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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وتستحوذ أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية على زهاء 47.27 بالمئة من عدد الإصابات عالميا. ويستند إحصاء رويترز على بيانات رسمية من مختلف الدول. ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى كثيرا على الأرجح في ضوء قصور في الفحوص وإحجام بعض الدول عن الكشف عن الأعداد الفعلية للإصابات.

وسجلت المكسيك يوم الأحد 4.119 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و108 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 851.227 إصابة و86.167 وفاة. وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل .5447 إصابة و355 وفاة في اليوم السابق. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

ألمانيا ـ ارتفاع مقلق لوتيرة الانتشار

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيابواقع 4325 حالة إلى 366.299 في المجمل. وأوضح الإحصاء تسجيل 12 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9789. وقد بلغ عدد الإصابات الجديدة أول أمس السبت أعلى مستوى له على الإطلاق في ألمانيا للمرة الثالثة على التوالي، بتسجيل 7830 حالة. وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html Breite: 700

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يتوقف أيضا على عدد الأفراد الذين خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا. وبلغ عدد المتعافين نحو 276 ألفا و900 حالة. وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 1.44، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 14 فردا آخرين في المتوسط. وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 368 ألفا و671 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت مدينة فرانكفورت. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9798 حالة وفاة. وتعافى حتى الآن 293 ألفا و447 شخصا من المصابين بكوفيد19.

مشاهدة الفيديو 01:53 شارك حظر التجول في مدن فرنسية بسبب اصابات كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3k3aM حظر التجول في مدن فرنسية بسبب اصابات كورونا

إيطاليا تشدد القيود مع ارتفاع عدد الإصابات

شددت إيطاليا من القيود المفروضة بسبب كورونا للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين، مع ارتفاع معدل الإصابات في البلاد. وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي عبر التلفزيون، إنه سيسمح بتجمع 6 أشخاص فقط والجلوس معا في المطاعم والحانات، وستغلق الأماكن التي لا توجد بها أماكن للجلوس في الساعة 6 مساءً، ودعا الإيطاليين إلى توخي "أقصى درجات الحذر" فيما أصبح "وضعا حرجا". وشجع كونتي رؤساء البلديات على إغلاق الساحات حيث يحب الإيطاليون التجمع في المساء وقال إن المكاتب يجب أن تدفع الموظفين للعمل من المنزل.

وزاد عدد الإصابات بشكل كبير في إيطاليا هذا الشهر، من حوالي 2500 حالة يوميا في بداية تشرين أول/أكتوبر إلى ما يقرب من 12 ألف حالة يوم الأحد. وفرضت روما ارتداء الكمامات بشكل إلزامي حتى في الأماكن المفتوحة في السابع من الشهر الجاري، وفي وقت لاحق حظرت تنظيم الحفلات وأمرت المطاعم والحانات بالإغلاق في منتصف الليل. وجاء الإعلان عن القيود الجديدة بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الإيطالية أن ما لا يقل عن 20 نائباً من مجلس النواب، أحد مجلسي البرلمان في البلاد، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا.

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز/ د.ب.أ)