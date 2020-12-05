كورونا ـ روسيا تعلن بدء التطعيم بلقاحها المثير للجدل "سبوتنيك"

قال فريق العمل المعني بفيروس كورونا في موسكو إن العاصمة الروسية بدأت اليوم السبت (الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2020) توزيع جرعات من لقاح سبوتنك-V المضاد لكوفيد-19 على 70 مركزا صحيا وذلك في أول تطعيم جماعي ضد المرض في روسيا.

وقال فريق العمل إن اللقاح الروسي الصنع سيتاح أولا للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وجاء في رسالة نصية وردت في وقت مبكر اليوم السبت واطلعت عليها رويترز في هاتف مدرس بالمرحلة الابتدائية "أنت تعمل في مؤسسة تعليمية ولك أولوية أولى في لقاح كوفيد-19، مجانا". كما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس أمام أحد مراكز التطعيم السبت، طوابير من الناس ينتظرون دورهم.

وأعلنت موسكو أن اللقاح مجاني لجميع الروس وأنه سيكون اختياريا. لكنها أكدت أن اللقاح لن يكون متاحا في المرحلة الأولى للعمال الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاما أو الذين يعانون من أمراض مزمنة والحوامل أو المرضعات، كما لم تحدد متى سيكون اللقاح متوفرا لعامة الناس على نطاق أوسع.

ويقترب عدد الإصابات بكوفيد-19 في روسيا من 2,5 مليون، رابع أكبر حصيلة بين دول العالم. وأعلن مسؤولو الصحة السبت تسجيل حوالي 29 ألف إصابة جديدة وهو رقم قياسي يومي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب الأربعاء من مسؤولي الصحة بدء حملة تلقيح على نطاق واسع الأسبوع المقبل، مضيفا أن روسيا أنتجت ما يقرب من مليوني جرعة من "سبتونيك- V".

وسبق لمطورو اللقاح الروسي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن أعلنوا أن النتائج المرحلية أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة 95 بالمئة، غير أن خبراء عبر العالم شككوا في فعالية اللقاح الروسي وحقيقة استيفائه التجارب المطلوبة.

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وأكد بوتين أن "الصناعة والبنى التحتية باتت جاهزة" في روسيا التي تعد رابع الدول الأكثر تضررا بانتشار الوباء بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الشهر الماضي عن حملة تلقيح واسعة في صفوف الجيش بهدف تحصين أكثر من 400 ألف عسكري بينهم 80 ألفا بحلول نهاية العام.

برلين: حملة تطعيمات واسعة بحلول الصيف المقبل

وفي ألمانيا، أبدى وزير الصحة الألماني، ينس شبان، لبوابة "تي أونلاين" الإخبارية، تطلعه لإطلاق حملة تطعيمات على نطاق واسع ضد فيروس كورونا بحلول صيف العام المقبل، على أبعد تقدير.

وردا على سؤال عما إذا كانت أسوأ مراحل الجائحة في ألمانيا ستقتصر على هذا الخريف، قال شبان: "إذا تلقى أكبر عدد ممكن من عرض التطعيم: نعم". وذكر شبان أن هناك بوجه عام خمسة لقاحات مرشحة من المحتمل أن تحصل على تصريح بالتداول بحلول منتصف العام المقبل.

وأضاف شبان أن المواطنين في ألمانيا من الممكن أن يصبح لديهم مناعة ضد الفيروس عبر التلقيح في الربيع المقبل، مشيرا إلى أن ألمانيا سيتوفر لديها 11 مليون جرعة من شركة "بيونتيك" وحدها بحلول نهاية شهر آذار/مارس المقبل.

وفي سياق متصل أشارت تقديرات الخدمات العلمية بالبرلمان الألماني إلى أنه على الحكومة أن تنظم التطعيم ضد كورونا عن

طريق قانون، وليس من خلال مرسوم. جاء ذلك في مسودة لخبراء البرلمان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)

على نسخة منها. وذكر الخبراء في المسودة :" يجب قبول الرأي السائد والقائل إن إعطاء الأولوية لشرائح معينة من السكان في التطعيم يحتاج إلى قانون رسمي ينظم، على الأقل، المعايير الأساسية لتوزيع لقاح نادر".



إ.ع/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)