 كورونا ـ رفع العزل وارتفاع الوفيات يضع العالم على المحك | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.04.2020

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أخبار

كورونا ـ رفع العزل وارتفاع الوفيات يضع العالم على المحك

تستعد أوروبا لدخول أسبوع حاسم تواصل فيه عدد من البلدان رفع تدابير العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، لا سيما إسبانيا التي ستسمح للأطفال بالخروج اعتباراً من الأحد، في وقت تخطت فيه حصيلة الوفيات عتبة 200 ألف.

صورة من محطة القطار بميلانو الإيطالية

صورة من محطة القطار بميلانو الإيطالية (التاسعى من نارس / آذار 2020)

يبدو المشهد في أوروبا متفاوتاً قبيل أسبوع يعتبره المراقبون حاسماً بشأن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد. ففي إسبانيا، ثالث دولة أكثر تضرراً في العالم، سيُسمح للأطفال بالخروج من منازلهم للمرة الأولى منذ ستة أسابيع. وتخضع البلاد منذ 14 آذار/ مارس الماضي لإجراءات عزل مشددة مددت حتى التاسع من أيار/ مايو المقبل.

وكانت إسبانيا تحظر حتى الآن الخروج على من تقل أعمارهم عن 14 عاماً حتى لو كانوا برفقة أهاليهم. ويقدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم (الثلاثاء 28 أبريل/ نيسان 2020) خطته الموسعة للخروج من الإغلاق، يرجح تنفيذها في النصف الثاني من أيار/ مايو.

من جهته، يكشف نظيره الفرنسي إدوار فيليب في اليوم نفسه أمام البرلمان "الاستراتيجية الوطنية لخطة رفع العزل"، الذي يفترض أن تبدأ في 11 أيار/ مايو.

تحذيرات منظمة الصحة العالمية

وبأكثر من 53 ألف حالة وفاة، تشكل الولايات المتحدة البلد الذي حصد الوباء فيه أكبر عدد من الأرواح، وتليها إيطاليا بـ 26384 وفاة، وإسبانيا بـ 22902 وفاة، ثم فرنسا بـ 22614 وفاة، فالمملكة المتحدة بـ 20319 وفاة،  مع استعداد رئيس وزرائها بوريس جونسون الذي أصيب بالمرض، للعودة إلى العمل الاثنين.

وعلى ضوء رفع القيود، تبدأ بعض الدول، لا سيما إيطاليا، حملة اختبارات للأجسام المضادة على 150 ألف شخص على المستوى الوطني في محاولة لمعرفة المزيد حول هذا الوباء.

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النظم الحيوية للحيوانات عادت للظهور مجدداً في زمن كورونا

لكن منظمة الصحة العالمية  بددت السبت آمال الذين كانوا يراهنون على مناعة محتملة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا، باعتبار أنها مقدمة لاستعادة النشاط الاقتصادي، عبر إصدار "جوازات مرور مناعية". وحذرت منظمة الصحة من أنه "ليس هناك حاليا أي إثبات على أن الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة باتت لديهم مناعة تقيهم الإصابة به مرة ثانية".

وأوضحت أنه لا توجد "عناصر كافية" لتقييم مدى موثوقية "جوازات المرور المناعية" و"استخدام تلك الشهادات قد يزيد من خطر انتقال العدوى"، وقد يعتقد الأشخاص "أنهم محصنون" ويتجاهلون التدابير الصحية.

موازاة مع ذلك، أعلنت كندا مساء السبت أن خططها لإعادة فتح الاقتصاد غير قائمة على تحلي السكان مستقبلياً بمناعة ضد الفيروس، وفق رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي دعا إلى "الحذر". ويترافق رفع القيود المقرر في بعض الدول مع قواعد جديدة للتنقل وممارسة الحياة اليومية.

وفي جنوب افريقيا، الدولة الأكثر تضررا في إفريقيا بـ 75 وفاة، بات وضع الكمامات إلزامياً اعتباراً من الأول من أيار/ مايو، الموعد الذي ستُخفف فيه اجراءات العزل.

معارضة متزايدة لإجراءات العزل

لا تزال نصف البشرية تحت العزل، مع ظهور معارضة، ولو أقليّة، في بعض الدول لهذه الإجراءات. فقد أوقف السلطات الأمنية السبت في برلين نحو مئة شخص لمخالفتهم تدابير التباعد الاجتماعي، على هامش تظاهرة مناهضة للتدابير الوقائية، ضمت نحو ألف شخص.

وفي كندا، انتقد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو داغ فورد متظاهرين نددوا بتدابير العزل وتوقف العجلة الاقتصادية، قائلاً إن هناك مجموعة من الأشخاص "يحتجّون ويخرقون القانون ويُعرّضون الجميع للخطر، بما في ذلك أنفسهم".

يأتي ذلك بينما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل عالمياً بعد اقتراحه معالجة وباء كوفيد-19 بالمعقمات. واعتبر في تغريدة ليل السبت/ الأحد، أن لا "وقت" لتضييعه في المؤتمرات الصحافية، قائلاً: "ماذا تنفع المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض في وقت لا تقوم فيه وسائل الإعلام الموجهة إلا بطرح أسئلة عدائية وترفض لاحقاً نقل الحقيقة أو الوقائع بشكل دقيق".

مشاهدة الفيديو 01:42

أجواء رمضان بمدينة إدلب في الشمال السوري في ظل كورونا

رمضان تحت الحجر

في الأثناء، بدأ العالم الإسلامي شهر رمضان بلا صلوات جماعية ولا وجبات إفطار مشتركة، إذ لا تزال المساجد مغلقة والتجمعات العائلية محظورة. ففي إيران حيث أودى الوباء بحياة 5650 شخصاً بحسب الارقام الرسمية، بدأ رمضان في أوج مخاوف من "طفرة" جديدة للوباء بعد أسبوعين على بدء إعادة الفتح الجزئية للمتاجر.

وانتقد منسق حملة مكافحة الوباء في طهران علي رضا زالي "التسرع" في إعادة فتح المراكز والمتاجر، وقدّر أن "ذلك يمكن أن يولّد موجات جديدة للمرض في طهران ويعقّد احتواء الوباء".

من جهته، قال مدير قسم الأمراض المعدية في وزارة الصحة محمد مهدي غويا للتلفزيون الحكومي إنه "في بعض المحافظات، مثل جيلان (شمال) وقم (وسط) ومازنداران (شمال)، حيث بذلنا جهوداً كبيرة للسيطرة على الوباء، نلاحظ إشارات على وجود طفرة جديدة" في عدد الإصابات.

وفي  باكستان، تجمع الناس في المساجد والأسواق، غير آبهين بالنصائح الصحية. في الوقت نفسه، ينفذّ عشرات الأطباء والعاملين في المجال الصحي في هذا البلد الذي سجل في الأيام الأخيرة تسارعاً بارتفاع عدد الإصابات، إضراباً عن الطعام منذ 10 أيام في لاهور في شرق البلاد، احتجاجاً على نقص معدات الحماية.

ويدفع العاملون في المجال الصحي الثمن غالياً عالمياً لتعرضهم للعدوى ولهشاشة الأنظمة الصحية في بعض البلدان. وروى ممرض إكوادوري لفرانس برس "الكابوس" الذي يعيشه في مستشفى في غواياكيل، حيث تكدست الجثث حتى في الحمامات.     

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب، رويترز)

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    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    رحلة جماعية للماعز البري

    يتميز الماعز الكشميري البري عادة بالخجل، لكن في ظل غياب البشر تجرأ هذا القطيع ببلدة لاندودنو الساحلية في ويلز على التجول بدون خوف في كل مكان. كان محرر الفيديو أندرو ستوارت نشر مقطعاً للماعز على موقع تويتر، وهو ما وضعها في مصاف المشاهير على منصة التواصل الاجتماعي المحبوبة. وقال ستوارت تعليقاً على المشهد: "لا يوجد أحد هنا يخيفها (قطيع الماعز)، فهي في قمة الاسترخاء وتأكل كل ما تجده أمامها."

  • Japan Hirsche versammeln sich vor einem Souvenirladen in nara (picture-alliance/AP Photo/J. C. Hong)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    أين الحلوى؟

    كانت هذه الغزلان اللطيفة في مدينة نارا اليابانية تعد قديماً "رسلاً للآلهة"، وهي الآن عامل جذب سياحي قوي للمدينة، ويصل عددها للآلاف. كان لدى الغزلان حرية التجول في الحديقة المركزية لنارا حتى قبل ظهور كورونا، حيث يسمح للسائحين إطعامها كعك خالي من السكر. أما في ظل غياب السياح، انطلقت بعض الغزلان الفضولية للبحث عن الكعك في متاجر ومطاعم المدينة.

  • Thailand Ausbruch der Coronavirus - Affen (Reuters/S. Z. Tun)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    ثورة القرود

    ليست جميع القرود في مدينة لوببوري بتايلاند هادئة مثل التي نراها في هذه الصورة. فالقرود هناك تحصل على طعامها غالباً من الزوار. وأدى انخفاض أعداد السياح بتايلاند إلى نقص في الطعام المُقدم للقرود، مما دفع الحيوانات الجائعة إلى اجتياح شوارع المدينة، بل واندلعت معارك بين مجموعات قرود متصارعة على الطعام أمام أبواب المعابد التاريخية.

  • Chile Ein Puma wurde gefangen (AFP/A. Pina)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    غابة في المدينة؟

    تسلل هذا الأسد الجبلي (Puma) ذو العام الواحد الى العاصمة التشيلية سانتياغو الخالية بحذر، وتبعه بعدها أسدان آخران. تعيش هذه الأسود عادة في جبال الإنديز القريبة، ولكن في الآونة الأخيرة كثرت رحلاتها إلى العاصمة التي يسكنها 6 مليون نسمة والذين يلتزمون حالياً يإجراءت حظر التجول.

  • Indien Streunende Hunde versammeln sich vor dem verlassenen internationalen Flughafen Netaji Subhash Chandra Bose (AFP/D. Sarkar)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    نزهة في المطار

    تبدو السعادة الغامرة على وجه هذا الكلب في مدينة كلكتا شرق الهند، حيث أدى توقف معظم الرحلات في البلاد إلى تجول مجموعات الكلاب الضالة، والتي تنتشر بكثرة في الهند، عند بوابة الوصول لمطار كلكتا دون إزعاج. يُذكر أنه تطبق حالياً إجراءات حظر التجول على جميع سكان البلاد البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة (17 بالمئة من سكان العالم).

  • Türkei Katzen auf den Straßen von Istanbul (picture-alliance/NurPhoto/E. Demirtas)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    مغامرات في الشوارع

    تنتشر القطط والكلاب الضالة في الشوارع بمدينة إسطنبول التركية أيضاً، فبجانب سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 15 مليون نسمة يوجد نحو مئتي ألف حيوان ضال، وتقوم السلطات المحلية بتزويدها بالطعام والعناية الطبية. بحسب نشطاء حقوق الحيوان، تسببت الإشاعات المنتشرة عن نقل الحيوانات المنزلية لفيروس كورونا للإنسان في تخلص عدد كبير من الأشخاص من حيواناتهم الأليفة، مما زاد من أعدادهم في الشوارع بشكل ملحوظ.

  • Italien Ein Seevogel schwimmt über klarere Gewässer (AFP/A. Pattaro)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    استرخاء طيور البندقية

    تُعد مدينة البندقية في إيطاليا من أهم الوجهات السياحية في العالم، ولكنها اليوم تشهد هدوءاً غير معهود. فبسبب إجراءات الإغلاق العام المفروضة في الدولة، خلت المدينة تقريباً من البشر، وظهرت الطيور البحرية مرة أخرى وهي تعوم بهدوء واسترخاء. وتسبب توقف حركة القوارب في القنوات المائية للمدينة في وضوح المياه مرة أخرى وظهور أعداد كبيرة من الأسماك في القاع.

  • Pinguin meets Beluga Wal Shedd Aquarium Chicago USA (Shedd Aquarium/Alicia Atkins)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    زيارة عند الجيران

    أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية البؤرة الجديدة لجائحة كورونا، وهو ما تسبب في فرض حظر التجول تدريجياً في البلاد. وفي ظل غياب الزوار لحوض أسماك "شيد" المغلق حتى آخر إبريل/نيسان بمدينة شيكاغو، أراد هذا البطريق الفضولي القيام بمغامرة في المكان وزيارة جاره الحوت الأبيض لإلقاء التحية. نص: كريستيان مارتن كوبلر/ترجمة: س.ح


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