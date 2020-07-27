 كورونا ـ حصيلة الوفيات تتجاوز 150 ألف في الولايات المتحدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.07.2020

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أخبار

كورونا ـ حصيلة الوفيات تتجاوز 150 ألف في الولايات المتحدة

تجاوزت الولايات المتحدة عتبة 150 ألف وفاة جراء جائحة كورونا المستجد، فيما عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر معلومات طبية مضللة عن الوباء، فحذفت منصة تويتر تسجيلا مصورا له يقول فيه إن وضع الكمامات غير ضروري.

أرشيف ـ مستشفى بنيويورك (العاشر من أبريل/ نيسان 2020)

أرشيف ـ مستشفى بنيويورك (العاشر من أبريل/ نيسان 2020)

بلغت الوفيات في الولايات المتحدة 150.034، حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز. وبعد ظهور تحسن بحلول نهاية الربيع، عاود الوباء انتشاره منذ نهاية حزيران/ يونيو، خاصة في جنوب الولايات المتحدة وغربها. وفلوريدا هي أكثر المناطق التي تثير القلق، إذ سجلت الأربعاء 216 وفاة إضافية جراء الفيروس، في حصيلة قياسية في الولاية السياحية التي تعاني تباطؤا في إجراء الفحوص ونقصا في تتبع مخالطي المصابين.

وفي الإجمال، أصيب 451.423 شخصا في فلوريدا، حسب الأرقام الرسمية، من بين عدد سكان يبلغ 21 مليونا.  وأودى الفيروس بحياة 660 ألفا و787 شخصا على الأقل في جميع أنحاء العالم بحسب آخر تعداد أجرته وكالة فرانس برس الأربعاء.

 

الولايات المتحدة الأكثر تضررا في العالم

لا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً في عدد الوفيات. بعدما اعتمد في الأيام القليلة الماضية خطاب أكثر جدية ورصانة للتحذير من مخاطر وباء كوفيد-19 داعيا إلى وضع الكمامة، عكس الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدّدا التوجّه وعاد لنشر معلومات طبية مضلّلة.

 وحذفت منصة تويتر في خطوة نادرة تسجيلا مصورا، سبقها فيسبوك إلى حذفه -استخدمه الرئيس الأميركي ويقول فيه أطباء للأميركيين إن وضع الكمامات غير ضروري وإن عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا يمكن أن يشفي المصابين بوباء كوفيد-19.

 وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 تخطّت 90 ألفاً في البرازيل الأربعاء، بعد تسجيل 1595 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 وسجّلت الصين الاربعاء 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في أعلى معدل إصابات في يوم واحد منذ ثلاثة أشهر، مع إغلاق صالات الألعاب الرياضية والحانات والمتاحف في بؤر الإصابة الرئيسية.

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مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا في أوروبا

 في هونغ كونغ، حذرت رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام الأربعاء من أن المدينة على وشك ان تشهد انتشارا وبائيا "واسع النطاق" فيما بدأ تطبيق اجراءات تباعد اجتماعي هي الأشد منذ ظهور فيروس كورونا في مطلع السنة.

 واعتبارا من الأربعاء يتعين على سكان المدينة البالغ عددهم 7.5 ملايين نسمة وضع الكمامات في الأماكن العامة فيما لم يعد يسمح للمطاعم إلا بخدمة تقديم الطعام لتسليمه الى الخارج. ولم يعد يسمح بتجمع أكثر من شخصين باستثناء العائلات.

 

مخاوف الموجة الثانية بأوروبا والشرق الأوسط

في أوروبا، شهدت إسبانيا ارتفاعاً في عدد الإصابات الجديدة لأكثر من ثلاثة أضعاف في الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 1800. وأوصت ألمانيا، بعد فرنسا وبريطانيا، رعاياها بعدم السفر إلى هناك.

 وأكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران من جانبه الأربعاء، أن بلاده "لا تشهد موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد" مشيرا إلى أنه "لا يجب التراخي" إذا أردنا تجنبها.

 وسجل لبنانأكبر عدد من الإصابات اليومية بكوفيد-19 الأربعاء، مع اكتشاف 182 إصابة جديدة قبل دخول البلاد مرحلة إغلاق موقتة بدءا من الخميس.

 ومنذ بداية تفشي الوباء في شباط / فبراير في لبنان البالغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، تم تسجيل ما مجموعه 4202 إصابة بما فيها 55 وفاة.

 

انفجار الوباء في الهند ووعود بلقاح في روسيا

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس (30 يوليو/ تموز 2020) تسجيل أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية. ونقلت شبكة "ان دي تي" في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 52 ألف و123 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعد أول مرة تتجاوز فيها حصيلة الاصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في الهند مليون و584 ألف و384 حالة. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 775 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 34 ألف و 968 حالة. في سياق التجارب للتوصل إلى لقاح، أعلنت روسيا الاربعاء أنها تأمل في بدء الإنتاج الصناعي للقاحين ضد فيروس كورونا في أيلول / سبتمبر وتشرين الأول / أكتوبر.

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


 وأوضحت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا أن لقاحين عمل عليهما باحثون روس "هما من أكثر اللقاحات الواعدة اليوم". وقال كيريل دميترييف رئيس صندوق السيادة الروسي الذي يمول تطوير اللقاح في مركز نيكولاي غاماليا لشبكة "سي إن إن"، "ذهل الأميركيون عندما سمعوا إشارة سبوتنيك" وهو أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفياتي في العام 1957. تابع "مع اللقاح سيكون الوضع مماثلا. سنكون الأوائل".

 وفي إسبانيا، أثار الإعلان عن إصابة لاعبي كرة قدم بالفيروس قبل أيام قليلة من استئناف المباريات الأوروبية مخاوف بشأن المرحلة النهائية من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في البرتغال وألمانيا على التوالي.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)

مختارات

ألمانيا- قلق متزايد من ارتفاع معدلات العدوى بفيروس كورونا

بحسب بيانات معهد روبرت كوخ، فقد بلغ معدل استنساخ الفيروس حتى أمس 1.25، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد في المتوسط. ووفقاً للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء.  

زيهوفر يعارض فرض رقابة حدودية مجدداً مع دول الجوار بسبب كورونا

استبعد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إعادة فرض رقابة حدودية مع الدول المجاروة لألمانيا بسبب أزمة كورونا، مضيفاً أن وزارته تناقش "قانونية" إجراء اختبارات إلزامية للعائدين من دول معينة مع وزارة الصحة والمستشارية.  

انطلاق مناسك الحج في ظل إجراءات غير مسبوقة بسبب كورونا

بدأت شعائر موسم الحج لهذا العام وسط إجراءات صحية مشددة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا بين الحجيج. وسمحت السلطات السعودية لـ 10 آلاف شخص فقط بأداء المناسك هذا العام ما قد يعمّق الركود الاقتصادي في المملكة.  

اكتشاف نقطة ضعف لفيروس كورونا قد تقضي عليه

تستمر محاولات العلماء لفهم فيروس كورونا ليتمكنوا من مواجهته، وفي دراسة أمريكية اكتشف العلماء نقطة ضعف للفيروس قد تساعد في القضاء عليه.  

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