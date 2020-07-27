كورونا ـ حصيلة الوفيات تتجاوز 150 ألف في الولايات المتحدة

تجاوزت الولايات المتحدة عتبة 150 ألف وفاة جراء جائحة كورونا المستجد، فيما عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر معلومات طبية مضللة عن الوباء، فحذفت منصة تويتر تسجيلا مصورا له يقول فيه إن وضع الكمامات غير ضروري.
بلغت الوفيات في الولايات المتحدة 150.034، حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز. وبعد ظهور تحسن بحلول نهاية الربيع، عاود الوباء انتشاره منذ نهاية حزيران/ يونيو، خاصة في جنوب الولايات المتحدة وغربها. وفلوريدا هي أكثر المناطق التي تثير القلق، إذ سجلت الأربعاء 216 وفاة إضافية جراء الفيروس، في حصيلة قياسية في الولاية السياحية التي تعاني تباطؤا في إجراء الفحوص ونقصا في تتبع مخالطي المصابين.
وفي الإجمال، أصيب 451.423 شخصا في فلوريدا، حسب الأرقام الرسمية، من بين عدد سكان يبلغ 21 مليونا. وأودى الفيروس بحياة 660 ألفا و787 شخصا على الأقل في جميع أنحاء العالم بحسب آخر تعداد أجرته وكالة فرانس برس الأربعاء.
الولايات المتحدة الأكثر تضررا في العالم
لا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً في عدد الوفيات. بعدما اعتمد في الأيام القليلة الماضية خطاب أكثر جدية ورصانة للتحذير من مخاطر وباء كوفيد-19 داعيا إلى وضع الكمامة، عكس الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدّدا التوجّه وعاد لنشر معلومات طبية مضلّلة.
وحذفت منصة تويتر في خطوة نادرة تسجيلا مصورا، سبقها فيسبوك إلى حذفه -استخدمه الرئيس الأميركي ويقول فيه أطباء للأميركيين إن وضع الكمامات غير ضروري وإن عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا يمكن أن يشفي المصابين بوباء كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 تخطّت 90 ألفاً في البرازيل الأربعاء، بعد تسجيل 1595 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وسجّلت الصين الاربعاء 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في أعلى معدل إصابات في يوم واحد منذ ثلاثة أشهر، مع إغلاق صالات الألعاب الرياضية والحانات والمتاحف في بؤر الإصابة الرئيسية.
في هونغ كونغ، حذرت رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام الأربعاء من أن المدينة على وشك ان تشهد انتشارا وبائيا "واسع النطاق" فيما بدأ تطبيق اجراءات تباعد اجتماعي هي الأشد منذ ظهور فيروس كورونا في مطلع السنة.
واعتبارا من الأربعاء يتعين على سكان المدينة البالغ عددهم 7.5 ملايين نسمة وضع الكمامات في الأماكن العامة فيما لم يعد يسمح للمطاعم إلا بخدمة تقديم الطعام لتسليمه الى الخارج. ولم يعد يسمح بتجمع أكثر من شخصين باستثناء العائلات.
مخاوف الموجة الثانية بأوروبا والشرق الأوسط
في أوروبا، شهدت إسبانيا ارتفاعاً في عدد الإصابات الجديدة لأكثر من ثلاثة أضعاف في الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 1800. وأوصت ألمانيا، بعد فرنسا وبريطانيا، رعاياها بعدم السفر إلى هناك.
وأكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران من جانبه الأربعاء، أن بلاده "لا تشهد موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد" مشيرا إلى أنه "لا يجب التراخي" إذا أردنا تجنبها.
وسجل لبنانأكبر عدد من الإصابات اليومية بكوفيد-19 الأربعاء، مع اكتشاف 182 إصابة جديدة قبل دخول البلاد مرحلة إغلاق موقتة بدءا من الخميس.
ومنذ بداية تفشي الوباء في شباط / فبراير في لبنان البالغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، تم تسجيل ما مجموعه 4202 إصابة بما فيها 55 وفاة.
انفجار الوباء في الهند ووعود بلقاح في روسيا
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس (30 يوليو/ تموز 2020) تسجيل أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية. ونقلت شبكة "ان دي تي" في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 52 ألف و123 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعد أول مرة تتجاوز فيها حصيلة الاصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في الهند مليون و584 ألف و384 حالة. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 775 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 34 ألف و 968 حالة. في سياق التجارب للتوصل إلى لقاح، أعلنت روسيا الاربعاء أنها تأمل في بدء الإنتاج الصناعي للقاحين ضد فيروس كورونا في أيلول / سبتمبر وتشرين الأول / أكتوبر.
وأوضحت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا أن لقاحين عمل عليهما باحثون روس "هما من أكثر اللقاحات الواعدة اليوم". وقال كيريل دميترييف رئيس صندوق السيادة الروسي الذي يمول تطوير اللقاح في مركز نيكولاي غاماليا لشبكة "سي إن إن"، "ذهل الأميركيون عندما سمعوا إشارة سبوتنيك" وهو أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفياتي في العام 1957. تابع "مع اللقاح سيكون الوضع مماثلا. سنكون الأوائل".
وفي إسبانيا، أثار الإعلان عن إصابة لاعبي كرة قدم بالفيروس قبل أيام قليلة من استئناف المباريات الأوروبية مخاوف بشأن المرحلة النهائية من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في البرتغال وألمانيا على التوالي.
ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)
بحسب بيانات معهد روبرت كوخ، فقد بلغ معدل استنساخ الفيروس حتى أمس 1.25، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد في المتوسط. ووفقاً للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء.
استبعد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إعادة فرض رقابة حدودية مع الدول المجاروة لألمانيا بسبب أزمة كورونا، مضيفاً أن وزارته تناقش "قانونية" إجراء اختبارات إلزامية للعائدين من دول معينة مع وزارة الصحة والمستشارية.
بدأت شعائر موسم الحج لهذا العام وسط إجراءات صحية مشددة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا بين الحجيج. وسمحت السلطات السعودية لـ 10 آلاف شخص فقط بأداء المناسك هذا العام ما قد يعمّق الركود الاقتصادي في المملكة.