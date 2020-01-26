 كورونا ـ برلين تجلي مواطنيها وظهور إصابة جديدة في بافاريا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 01.02.2020

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صحة

كورونا ـ برلين تجلي مواطنيها وظهور إصابة جديدة في بافاريا

هبطت السبت طائرة تابعة للجيش الألماني في مطار فرانكفورت وعلى متنها ألمان ومواطنون أجانب كانوا في منطقة ووهان الصينية التي أصيبت بفيروس كورونا، وفي تطور جديد أعلنت شركة أبل الأمريكية إغلاق متاجرها في الصين بسبب الفيروس.

طائرة تابعة للجيش الألماني في مطار فرانكفورت وعلى متنها ألمان ومواطنون أجانب كانوا في منطقة ووهان الصينية

طائرة تابعة للجيش الألماني في مطار فرانكفورت وعلى متنها ألمان ومواطنون أجانب كانوا في منطقة ووهان الصينية

وصلت إلى ألمانيا السبت (الأول من فبراير/شباط 2020) طائرة تقل مواطنين ألمانا وأجانب بعد إجلائهم من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.

مختارات

النتائج الأولية للاختبارات، التي خضعت لها المرأة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا على متن السفينة الإيطالية، جاءت سلبية. لكن يبقى التريث هو سيد الموقف لحين ظهور النتائج النهائية، فيما يظل الآلاف عالقين بميناء تشيفيتافيكيا. (30.01.2020)

أعلنت ألمانيا عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المميت في الصين إلى 106، وعدد الإصابات إلى أربعة آلاف إصابة. (28.01.2020)

وحطت الطائرة التي تحمل 102 ألماني و26 شخصاً من جنسيات أخرى في مطار فرانكفورت الساعة 16.40 بالتوقيت المحلي بعد تأخير، بسبب رفض السلطات الروسية منحها إذناً بالهبوط للتزود بالوقود. وادعى مطار موسكو "افتقاره إلى القدرة الاستيعابية" ما اضطر طائرة "إيرباص ايه 310" إلى التوقف في هلسنكي بدلاً من ذلك.

وسيتم إخضاع الركاب للفحص في منشأة مجهزة خصيصاً لذلك في مطار فرانكفورت للتحقق من عدم اصابتهم بأعراض فيروس كورونا الذي أودى ب259 شخصا في الصين حتى الآن.

وقال وزير الصحة الألماني ينز شبان اليوم أن أحداً من الركاب لم تظهر عليه أعراض الفيروس. وسيتم وضع الأشخاص الذين سيتم إطلاقهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي في قاعدة بالقرب من مدينة شتوتغارت. وسجلت ألمانيا وجود ثماني إصابات مؤكدة بالفيروس، بما في ذلك أول حالة انتقال للفيروس من إنسان إلى آخر على الأراضي الأوروبية.

وجميع الإصابات حصلت في منطقة بافاريا الجنوبية وشملت ستة موظفين وابنة أحدهم في شركة ويباستو لقطع غيار السيارات. وقال شبان إن الجميع "في حال صحية جيدة". وأضاف "ما يقلقني هو نظريات المؤامرة التي تنشر الغموض"، مضيفاً أن هناك تقارير تفيد بأن أطفال موظفي ويباستو لم يسمح لهم بدخول مراكز الحضانة.

ومدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة وشهدت ظهور فيروس كورونا باتت مغلقة بالكامل، ويمنع على السكان مغادرتها لاحتواء انتشار الفيروس. وبدأت العديد من الدول، بينها فرنسا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية، بإجلاء مواطنيها من ووهان.

أبل تغلق متاجرها في الصين

وفي سياق متصل أعلنت شركة "آبل" الأمريكية أنها ستغلق جميع متاجرها ومكاتبها في الصين أسبوعا وسط زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المميت بأكثر من 2000 حالة في يوم واحد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.

 وفرضت مزيد من الدول قيودا على السفر إلى الصين، وصوّت العاملون بالمجال الطبي في هونج كونج لصالح بدء إضراب، مطالبين بفرض مزيد من القيود على السفر من البر الرئيسي الصيني. وقالت الحكومة إنها ستبحث المزيد من تشديد الإجراءات عند المعابر الحدودية.

وأكدت الإمارات حالة الإصابة الخامسة بالفيروس، وألغت شركة "دلتا إيرلاينز" رحلاتها إلى الصين قبل الموعد المحدد. وأعلنت الولايات المتحدة حالة طوارئ للصحة العامة.

 وبعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خطابا إلى الرئيس الصيني شي جين بينج ليعرب عن تعاطفه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية. وتجاوزت الإصابات المؤكدة في البلاد 11 ألفا و 700 ا في الوقت الذي يستعد فيه ملايين العاملين لمغادرة مسقط رأسهم للعودة إلى العمل يوم الاثنين المقبل في المدن الكبرى بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وسجلت الصين 2102 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة، من بينها 268 حالات خطيرة. وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 259 حتى الآن.

ع.أ.ج / خ. س (أ ف ب، د ب أ)

  • BG Wuhan Krankenhaus (Imago Images/Xinhua/C. Yang)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    عمل سبعة ايام

    قبل أسبوع كانت الأرض خالية، الآن يتم بناء مستشفيين يضمان حوالي 2300 سرير في ووهان – وذلك في أقل من أسبوعين. في المباني الجديدة سيتم علاج مرضى كورونا. العيادات العادية أصبحت مكتظة.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images/AFP)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    الحفارات الملونة

    بدأ العمل قبل أسبوع فقط، البث المباشر من موقع العمل عبر الانترنت متاح. وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكن رؤيته هناك سوى صورة ثابتة من مسافة بعيدة إلا أن عدد الزوار عبر الواقع الافتراضي لمتابعة سير العمل يفوق التوقعات، ولقد أعطى المشاهدون بعضًا من ألقاب الآلات استنادًا إلى ألوانها.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images/AFP/H. Retamal )

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    مباني مجهزة

    تتكون المستشفيات من مباني جاهزة الصنع، مما يجعل وقت البناء القصير هذا ممكنًا في المقام الأول. ومع ذلك، من المذهل كيف يمكن جلب الكثير من العمال والمعدات والمواد اللازمة إلى مدينة ووهان.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    العمل حتى الإنهاك

    يوجد أكثر من 3000 عامل في كل من موقعي البناء. كما ذكرت هيئة الإذاعة الصينية CGTN ، كان على العمال في البداية العمل اثنتي عشر ساعة في اليوم. بسبب العدد القليل للعمال. يتم العمل الآن في ثلاث نوبات في اليوم.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix )

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    تغطية الوجه والأقدام

    حتى أثناء الليل، وأثناء المطر فإن موقع البناء يشهد حركة دؤوبة، أقنعة الوجه إلزامية للعمال. كما يتم فحص درجة حرارة جسم العمال مرارًا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. وبعد أيام من انتشار المرض ،توفي 179 شخصًا بسبب الفيروس في الصين. رسميا، في حين أصيب أكثر من7800 بالمرض.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    في صف واحد

    بدون تنظيم جيد فإن العمل لن يكون ناجحا. الصين لديها بالفعل تجربة مع هذه العيادات السريعة. في عام 2003 ، تم بناء مستشفى يضم 1000 سرير في بكين في ستة أيام خلال وباء السارس. في ذلك الوقت، تم علاج كل مريض سارس صيني هناك، حسبما ذكرت هيئة الاذاعة الصينية. كان هذا العمل هو مصدر إلهام لإنجاز المبنيين الحاليين.

  • BG Wuhan Krankenhaus (picture-alliance/Xinhua News Agency/X. Yijiu)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    سرعة العمل

    لكن حتى مع مهارة وسرعة العمال الصينين إلا أنهم لا يستطيعون السحر أيضا.. ومع ذلك، نشرت بعض وسائل الإعلام الحكومية خبرًا بأن المبنى الأول كان جاهزًا بعد 16 ساعة. وكدليل على ذلك استخدموا صورة منزل يبعد أكثر من 800 كيلومتر عن الموقع الأصلي. هنا تظهر أحدث صور حقيقية لموقع البناء، تُظهر أن العمل ما زال ساريا.

  • BG Wuhan Krankenhaus (Getty Images)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    ليست للأبد

    يعتقد الخبراء أن المستشفيات السريعة لن تظل قائمة إلى الأبد. بناؤها في وقت قياسي هو رد فعل على انتشار المرض، المرضى يجب عزلهم وعلاجهم بشكل أفضل. بيد أن المباني ليست مصممة لتكون دائمة. (اوتا شتاينفير/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

المدينة التي انطلق منها فيروس كورونا تتأهب من أجل مكافحة هذا المرض، في مدينة ووهان ، يتم بناء مستشفيين في غضون بضعة أيام ليكون الخصم الأصعب للعمال هناك هو الوقت. (31.01.2020)  

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