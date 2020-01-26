كورونا ـ برلين تجلي مواطنيها وظهور إصابة جديدة في بافاريا

وصلت إلى ألمانيا السبت (الأول من فبراير/شباط 2020) طائرة تقل مواطنين ألمانا وأجانب بعد إجلائهم من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.

وحطت الطائرة التي تحمل 102 ألماني و26 شخصاً من جنسيات أخرى في مطار فرانكفورت الساعة 16.40 بالتوقيت المحلي بعد تأخير، بسبب رفض السلطات الروسية منحها إذناً بالهبوط للتزود بالوقود. وادعى مطار موسكو "افتقاره إلى القدرة الاستيعابية" ما اضطر طائرة "إيرباص ايه 310" إلى التوقف في هلسنكي بدلاً من ذلك.

وسيتم إخضاع الركاب للفحص في منشأة مجهزة خصيصاً لذلك في مطار فرانكفورت للتحقق من عدم اصابتهم بأعراض فيروس كورونا الذي أودى ب259 شخصا في الصين حتى الآن.

وقال وزير الصحة الألماني ينز شبان اليوم أن أحداً من الركاب لم تظهر عليه أعراض الفيروس. وسيتم وضع الأشخاص الذين سيتم إطلاقهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي في قاعدة بالقرب من مدينة شتوتغارت. وسجلت ألمانيا وجود ثماني إصابات مؤكدة بالفيروس، بما في ذلك أول حالة انتقال للفيروس من إنسان إلى آخر على الأراضي الأوروبية.

وجميع الإصابات حصلت في منطقة بافاريا الجنوبية وشملت ستة موظفين وابنة أحدهم في شركة ويباستو لقطع غيار السيارات. وقال شبان إن الجميع "في حال صحية جيدة". وأضاف "ما يقلقني هو نظريات المؤامرة التي تنشر الغموض"، مضيفاً أن هناك تقارير تفيد بأن أطفال موظفي ويباستو لم يسمح لهم بدخول مراكز الحضانة.

ومدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة وشهدت ظهور فيروس كورونا باتت مغلقة بالكامل، ويمنع على السكان مغادرتها لاحتواء انتشار الفيروس. وبدأت العديد من الدول، بينها فرنسا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية، بإجلاء مواطنيها من ووهان.

أبل تغلق متاجرها في الصين

وفي سياق متصل أعلنت شركة "آبل" الأمريكية أنها ستغلق جميع متاجرها ومكاتبها في الصين أسبوعا وسط زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المميت بأكثر من 2000 حالة في يوم واحد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.

وفرضت مزيد من الدول قيودا على السفر إلى الصين، وصوّت العاملون بالمجال الطبي في هونج كونج لصالح بدء إضراب، مطالبين بفرض مزيد من القيود على السفر من البر الرئيسي الصيني. وقالت الحكومة إنها ستبحث المزيد من تشديد الإجراءات عند المعابر الحدودية.

وأكدت الإمارات حالة الإصابة الخامسة بالفيروس، وألغت شركة "دلتا إيرلاينز" رحلاتها إلى الصين قبل الموعد المحدد. وأعلنت الولايات المتحدة حالة طوارئ للصحة العامة.

وبعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خطابا إلى الرئيس الصيني شي جين بينج ليعرب عن تعاطفه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية. وتجاوزت الإصابات المؤكدة في البلاد 11 ألفا و 700 ا في الوقت الذي يستعد فيه ملايين العاملين لمغادرة مسقط رأسهم للعودة إلى العمل يوم الاثنين المقبل في المدن الكبرى بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وسجلت الصين 2102 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة، من بينها 268 حالات خطيرة. وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 259 حتى الآن.

ع.أ.ج / خ. س (أ ف ب، د ب أ)