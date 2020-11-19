كورونا ـ الولايات الألمانية تعدّ خطة صارمة خلال أعياد الميلاد

في اجتماع تحضيري قبل لقاء مرتقب يوم غد الأربعاء، اتفق رؤساء حكومات الولايات الألمانية على اتباع قواعد موحدة للتباعد الاجتماعي أثناء احتفالات عيد الميلاد (الكريسماس) وليلة رأس السنة المقبلة.

وتضمنت مسودة القرار المتفق عليها والتي حصلت وكالات الأنباء على نسخة منها اليوم الثلاثاء (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)، السماح للقاءات عائلية في احتفالات عيد الميلاد بعد أن سادت الخشية من أن تطيح إجراءات التباعد باللقاءات الأسرية في أهم مناسبة دينية يحتفل بها الألمان.

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بيد أن المسودة حصرت السقف المسموح به خلال لقاءات الأسرة مع أفراد العائلة أو أشخاص آخرين من خارج الأسرة بحدود عشرة أفراد في كل لقاء، وذلك خلال الفترة بين الـ23 من كانون أول/ديسمبر إلى الأول من كانون ثان/يناير القادمين، وهي الفترة التي تصادف الاحتفالات بعيد الميلاد وليلة رأس السنة. وفي المسودة، تمّ استثناء الأطفال دون 14 عاما من قاعدة الحد الأقصى للعدد في لقاءات الأسر والعائلات.

وناشد رؤساء حكومات الولايات الألمانية المواطنين القيام بعزل ذاتي منزلي حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، ما قد "يجبر المسؤولين على اتخاذ إجرءات أشد وجعا"، وفق ما قاله أمين لاشيت رئيس وزراء ولاية شمال الراين ـ فيستفاليا (غرب) في حوار مع القناة التلفزية الثانية (زي دي اف)، مساء الاثنين.

يذكر أنه وإلى غاية الثاني من الشهر القادم، أقرت مجموعة من إجراءات التباعد في ألمانيا بما فيها إغلاق المقاهي والمسارح ودور السينما والمسابح والقاعات الرياضية، مع الإبقاء على المدارس. وساد قبل اجتماع الولايات نقاش حول إمكانية تمديد هذه الإجراءات إلى نهاية العام.

ومن المنتظر إجراء مشاورات بهذا الشأن مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وأعضاء حكومتها الاتحادية يوم غد الأربعاء، بهدف الوصول إلى إجراءات موحدة على الصعيد الوطني وعكس ما كان عليه الأمر بداية انتشار الجائحة.

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ويأتي ذلك بينما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بحلول الساعة السابعة والنصف صباح اليوم وفق التوقيت المحلي، إلى 946 ألفا و822 حالة، وذلك حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

ووفقا لذات المصادر، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 14 ألفا و460 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد19- إلى 630 ألفا و375 شخصا.

موازاة لذلك، سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني تراجعا قليلا لحالات الإصابات بالفيروس التاجي مقارنة بالأسبوع الماضي. فقد أعلن المعهد الحكومي عن 13 ألفا و554 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة بـ 14 ألفا و419 حالة سجلت يوم الثلاثاء الماضي. بينما شهد يوم الجمعة الماضية معدلا قياسيا في عدد الإصابات بلغ 23 ألفا و648 إصابة.

ومع بداية هذا الأسبوع، بدأت الأعداد في التراجع بشكل منتظم مقارنة بالأسبوع السابق. وذلك مرتبط بالدرجة الأولى بتراجع عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها بشكل عام، وفقا لمعهد "روبرت كوخ" الألماني.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)