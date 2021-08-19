كورونا ـ الحقيقة حول وقاية اللقاحات من سلالة دلتا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد. ووصل هذا المعدل الذي يشمل عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، إلى 35، فيما كان يبلغ قبل أسبوع 22.6. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر وصل إلى أدنى مستوياته منذ بدء تفشي الجائحة في مطلع يوليو/ تموز إذ بلغ 4.9. ويعتبر معدل الإصابة الأسبوعي المعيار المعتمد حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا في ألمانيا.

وفي هذا السياق أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية (الخميس 19 أغسطس / آب 2021) أنه تم إعطاء 98.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس في ألمانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 336 ألفا و914 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. ويصنف معهد روبرت كوخ سلالة دلتا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، على أنها مثيرة للقلق بشكل خاص وتشمل 905 من مجموع الإصابات الجديدة بالفيروس. وهذا ما يطرح أسئلة أساسية بشأن فعالية اللقاحات وخطورة السلالات الجديدة.

أيهما أكثر فعالية فايزر/ بيونتيك أم مودرنا؟

وفقًا لدراسة أجرتها هيئة الصحة البريطانية (PHE) فإن الأشخاص المطعمين بلقاح فايزر/ بيونتيك يتمتعون بحماية نسبتها 88 بالمائة ضد سلالة دلتا من فيروس كورونا. ووفقًا للدراسة التي أنجزت في شهر يونيو/ حزيران من العام لجاري، فإن هذا اللقاح يحول دون تطوير الأعراض الشديدة للعدوى بنسبة 96 بالمائة. كما توصلت دراسة أخرى أجريت في شهر يوليو/ تموز نلفس النتائج. غير أن بيانات من إسرائيل التي استعملت هذا للقاح على نطاق واسع، جاءت مغايرة نسبيا. فوفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، فإن التطعيم المزدوج بفايزر/ بيونتيك يحمي بنسبة 64 بالمائة فقط من الإصابة بسلالة دلتا. أما الحماية من تطور شديد لأعراض العدوى، فلا تزال عالية جدًا في حدود 93 بالمائة. غير أن الوزارة أكدت مع ذلك أن بياناتها لا تزال أولية وجزئية.

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ووفقا لدراسات مماثلة يتمتع لقاح مودرنا بفعالية كبيرة ضد سلالة دلتا. ففي بداية شهر يوليو/ تموز، كشفت شركة مودرنا الأمريكية للأدوية بنفسها عن نتائج دراسات أظهرت فعالية لقاحها ضد دلتا بعد جرعتين وبفعالية مماثلة لتلك التي يتمتع بها ضد النسخة الأولى من فيروس كورونا. وبهذا الصدد أكد خبير الفيروسات الأمريكي أنتوني فوسي لصحيفة واشنطن بوست أنه يتوقع أن يكون لقاح مودرنا بنفس فعالية فايزر/ بيونتيك وافترض أن تكون بنسبة فعاليته في حدود 88 بالمائة.

مقارنة بين لقاحين بنفس التكنولوجيا

قارن باحثون أمريكيون بين فعالية اللقاحين وأظهرت النتائج الأولية اختلافا بشأن النجاعة اتجاه سلالة دلتا على وجه التحديد، وفقا لتقارير نقلها موقع "شبيغل أونلاين" الألماني. الدراسة حللت اختبارات شملت عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية مينيسوتا الأمريكية بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2021. وكان جميع الذين شملتهم الدراسة متشابهين في السن والجنس والموطن. وقد تم تطعيم 25.000 شخص إما بفايزر/ بيونتيك أو بمودرنا. فيما لم يتلق 25.000 شخص أي تطعيم. نتائج الدراسة أظهرت أن اللقاحين يقللان بشكل كبير مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 86% لمودرنا و76% لفايزر/ بيونتيك. كما انخفض خطر العلاج في المستشفى بنسبة 92 في المائة بالنسبة لمودرنا و85 في المائة لفايزر/ بيونتيك. ومع ذلك، ففي يوليو/ تموز، تراجعت نسبة الحماية من الإصابة التي وفرها اللقاحان. إذ أصبح 76 في المائة فقط لمودرنا، فيما لم يتجاوز 42% لفايزر/ بيونتيك.

ورصدت الدراسة أن نسبة سلالة دلتا في مينيسوتا ارتفعت في تلك الفترة من 0.7 في المائة إلى أكثر من 70 في المائة بين مايو/ أيار ويوليو/ تموز". وبالتالي كان واضحا أن سلالة دلتا كانت مسؤولة عن انخفاض نسبة الحماية من العدوى ومع ذلك فقد تكون هناك عوامل أخرى في تراجع حماية اللقاحين، أحدها عدم مراعاة الدراسة لمدة التحصين أو المناعة ضد الفيروس (إن كانت فترتها طويلة أو قصيرة).

وماذا عن أسترازنيكا وجونسون آند جونسون؟

كشف باحثون بريطانيون أن لقاح أسترازنيكا فعال بنسبة 60 في المائة ضد سلالة دلتا و66 في المائة ضد سلالة ألفا، شريطة أخذ جرعتين من اللقاح، فجرعة وحيدة تكون له "فعالية ضعيفة أو منعدمة" ضد سلالة دلتا. غير أن أسترازنيكا يمنع تطوير الأعراض شديدة العدوى بنسبة تصل إلى 92%. ومع ذلك فإن معهد كوخ الألماني يوصي بأخذ جرعة ثانية من مودرنا أو فايزر/ بيونتيك في حال أخذ جرعة أولى من أسترازنيكا.

أما الشركة المنتجة للقاح جونسون آند جونسون أعلنت انها أنتجت "مضادًا قويًا وطويل الأمد ضد سلالة دلتا سريعة الانتشار"، لكنها لم تذكر نسبة الحماية التي يوفرها. غير أن اللقاح يمنع تطور الأعراض الوخيمة بنسبة 85 في المائة. وهناك عدد من الخبراء الذين يشككون في فعاليته ضد سلالة دلتا وينصحون بدعمه بجرعة من لقاح مودرنا أو فايزر/ بيونتيك.

من التطعيم المتقاطع إلى الجرعة الثالثة..

في ألمانيا، تلقى الكثيرون ممن تم تطعيمهم في البداية بلقاح أسترازنيكا الجرعة الثانية إما من مودرنا أو فايزر/ بيونتيك: هذا المزيج من لقاحين يسمى التطعيم المتقاطع. وأظهرت دراسة أن التطعيمات المتقاطعة توفر حماية أكبر ضد سلالات ألفا وبيتا وغاما. ومع ذلك، في حالة أولئك الذين تم تطعيمهم حصريًا باستخدام أسترازنيكا، ظلت الاستجابة المناعية ضعيفة نوعًا ما.

وتبدو إسرائيل الأكثر ريادة من حيث خطط التطعيم لاحتواء سلالة دلتا، إذ بدأ الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا تلقي الجرعة الثالثةمن اللقاح. ومن المتوقع أن تختار ألمانيا نفس الاتجاه ابتداء من الخريف تفاديا لموجة جديدة من الفيروس أكثر عدوانية. وظهرت نتائج دراسة أولى حول تفاعلات اللقاح الثالث وآثاره الجانبية والتي نقلها موقع "إير.تي.إيل.دي" (15 أغسطس / آب 2021) "بعد تطعيمهم الثالث، أفاد غالبية الملقحين في إسرائيل بأن الأعراض مشابهة لتلك التي حدثت بعد الحقنة الثانية. 88 في المائة شعروا بالتشابه أو التحسن في الأسبوع الذي تلي التطعيم المعزز، وفقا لمسح أجرته شركة التأمين الصحي كالليت (..) فيما شعر في المئة بأعراض أسوأ مما كان عليه الأمر بعد التطعيم الثاني.

وتعد إسرائيل من أنجح الدول في العالم في تطعيم مواطنيها، غير أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت بسرعة في الأسابيع الأخيرة بسبب سلالة دلتا. وتسعى الحكومة لتوسيع نطاق أهلية الحصول على جرعة ثالثة منشطة من اللقاحات المضادة للفيروس، بخفض سن المؤهلين لذلك، ليشمل من تجاوزوا الخمسين عاما. ويأتي قرار إعطاء جرعة ثالثة لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاماً الذين تلقوا بالفعل تطعيمهم بالكامل بناءً على نصيحة فريق من الخبراء يقدمون المشورة للحكومة. وتوفر إسرائيل لسكانها لقاح فايزر/ بيونتيك. وسجلت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة ما يقرب من ستة آلاف إصابة جديدة يوميًا. كما وصل عدد المرضى داخل وحدات العناية المركزة إلى أعلى مستوى له خلال ستة أشهر. وحتى الآن، تم تطعيم ما يزيد قليلاً عن 58 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 6.4 مليون شخص.

اختلاف الأعراض بين الملقحين وغير الملقحين

كانت إحدى مشاكل جائحة كورونا منذ ظهورها صعوبة اكتشاف الأعراض بشكل مبكر خصوصا وأنها كانت متطابقة تقريبًا مع أعراض البرد كسيلان الأنف وألم الحلق صحيفة "كولنر شتاتآنزآنتسايغر" (17 أغسطس). نقلت نتائج دراسة بريطانية موضوعها لمقارنة بين المرضى غير المطعمين والمرضى الذين تم تطعيمهم.

بشكل عام، كشفت الدراسة أنه لا يمكن التمييز بشكل واضح بين أعراض كورونا بين الفئتين بغض النظر عن التطعيم من عدمه. غير أن الباحثين كشفوا بعض الفوارق، فلفترة قصيرة أظهر الملقحون أعراضا أقل شدة، فيما يشير إلى أن الأعراض المحتملة تحسنت بسرعة أكبر. ولأن الدراسة أخذت في الاعتبار بشكل أساسي المصابين بالفيروس الأصغر سنًا، يمكن أيضًا أن تُعزى هذه الميزة إلى عمر المشاركين في الدراسة بدرجة أولى.

الأعراض عند غير الملقحين

وفقًا للدراسة، فإن غير المطعمين لديهم الأعراض الخمسة الرئيسية التالية:

- صداع

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف

- حمى

- السعال المستمر

وجد الباحثون أن الأعراض مثل فقدان حاسة الشم (المركز التاسع) أو ضيق التنفس (المرتبة 30) هي أقل بكثير في قائمة الأعراض مما كانت عليه قبل عام. يشير هذا إلى أن الصورة السريرية لفيروس كوفيد 19 تتغير بشكل مطرد.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم لقاح بيونتيك/ فايزر طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم موديرنا ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم سبوتنيك V هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم أسترازينيكا/ أكسفورد اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم سينوفارم طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم كورونافاك أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم جونسون آند جونسون طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.



الأعراض لدى المطعمين مرة واحدة

من المرجح أن يتأثر أي شخص تم تطعيمه مرة واحدة ثم أصيب بفيروس كورونا بالأعراض التالية:

- صداع

- سيلان الأنف

- التهاب الحلق

- العطس

- السعال المستمر

الملاحظة هنا هي العطس كعامل جديد في الترتيب، والذي كان يُفترض سابقًا أنه لا علاقة له بالعدوى نهائيا.

الأعراض عند المطعمين بجرعتين

وفقًا للدراسة، يظهر العطس حتى مع الحماية الكاملة بتطعيم من جرعتين في أعلى خمس تصنيفات للأعراض. حسب الترتيب التالي:

- صداع

- سيلان الأنف

- العطس

- التهاب الحلق

- فقدان حاسة الشم

ورصد الباحثون انخفاض السعال المستمر (المرتبة الثامنة) والحمى (المرتبة 12) وضيق التنفس (المرتبة 29) بشكل ملحوظ في القائمة. اندهش الباحثون من أن العطس هو أحد أعراض كورونا الشائعة لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل "إذا بدأت بالعطس كثيرًا دون تفسير، فعليك إجراء اختبار كورونا.

حسن زنيند