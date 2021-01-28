 كورونا ـ استراتيجية التلقيح في ألمانيا تواجه تحايل الشركات | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.01.2021

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سياسة واقتصاد

كورونا ـ استراتيجية التلقيح في ألمانيا تواجه تحايل الشركات

دعت المستشارة أنغيلا ميركل لتوزيع سريع للقاحات كورونا عبر العالم، تزامنا مع اختلالات رافقت حملة التلقيح بألمانيا، أبرزها بسبب شركات منتجة عجزت عن الوفاء بوعودها. لكن ماهي ملامح استراتيجية التلقيح الألمانية؟

أرشيف: مركز اختبار كورونا في مطار كولونيا (11 أغسطس / آب 2020)

أرشيف: مركز اختبار كورونا في مطار كولونيا (11 أغسطس / آب 2020)

عارضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، المنعقد افتراضيا هذا العام عبر الإنترنت، انتهاج الأنانية القومية كوسيلة للخروج من أزمة جائحة كورونا في مرحلة التطعيم الجماعي، وقالت "هذا يتعلق بالتوزيع العادل (للقاحات) وليس فقط بتوزيع الأموال". ورحبت ميركل بإبرام المبادرة الدولية للتطعيم ضد كورونا "كوفاكس" وأضافت "سنفعل بالطبع كل ما في وسعنا لضمان بدء التوزيع بسرعة". تصريحات ميركل تتزامن مع جدل واسع في ألمانيا بسبب أعطاب رافقت حملة التطعيم نتيجة فوضى ونقص في إمدادات الشركات المنتجة.

Infografik Impfstrategie Deutschland AR

وتوالت المشاهد لتتشابه في مختلف الولايات الألمانية. ففي براندنبورغ، سيتعين على ما لا يقل عن 9.000 مواطن من الفئة الأولى (ذات الأولوية القصوى) الانتظار لفترة أطول قبل تلقي أول لقاح. فالولاية تعاني من نقص يقارب 25 في المائة من الجرعات التي كان من المفترض أن تحصل عليها من قبل شركة بيونتيك وفايزر. وكان لذلك تأثير على سلسلة التنظيم اللوجيستي لحملة التطعيم، إذ اضطرت الولاية إلى برمجة حجز مراكز التلقيح، حسبما أعلنت جمعية براندنبورغ لأطباء التأمين الصحي. نفس السيناريو تكرر في عدد من الولايات الأخرى كولاية شمال الراين ويستفاليا التي علقت مؤقتا التلقيحات في المستشفيات ومرافق الرعاية، فيما تخطط ولاية ساكسونيا بدورها لتأجيل التطعيمات. كما ألغت ولاية بافاريا عددا من مواعيد التطعيم. فما السبب في هذه الفوضى، وماهي ملامح استراتيجية التلقيح في ألمانيا؟

في تصريح للبرنامج الصباحي "مورغن ماغازين" الذي تقدمه شبكات "إيه آر دي" و "تسي دي إف" الألمانيتين (26 يناير 2021) دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى تقييد تصدير اللقاحات المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي. وقال إنه يؤيد "أن اللقاحات التي تغادر الاتحاد تحتاج إلى تصريح حتى نعرف على الأقل ما يتم تصنيعه، وما الذي يغادر أوروبا، وما إذا كان سيكون هناك توزيع عادل".

 

ألمانيا ـ أنواع اللقاحات وأولويات التطعيم

ستتلقى ألمانيا أكثر من 64 مليون جرعة من لقاح بيونتك فايزر عبر المؤسسة الأوروبية. وهناك إمكانية أخرى مضمونة للحصول على 30 مليون جرعة إضافية. وستحصل ألمانيا أيضا على 50 مليون جرعة من لقاح موديرنا من الاتحاد الأوروبي، ويتم التفاوض حاليا على كميات إضافية. وفي المجموع هناك إمكانية لأن تحصل ألمانيا هذا العام على ما لا يقل عن 140 مليون جرعة حسب وزارة الصحة موزعة على هذا النحو:

بيوتيك فايزر: 64 مليون جرعة عبر الاتحاد الأوروبي و30 مليون جرعة إضافية بشكل مباشر. موديرنا: 50.5 مليون جرعة عبر التكتل القاري. كوريفاك: 53 مليون جرعة عبر الاتحاد الأوروبي و20 مليون بشكل مباشر. أسترازينيكا: 56.2 مليون جرعة عبر الاتحاد الأوروبي. جونسون آند جونسون: 37.25 مليون جرعة عبر الاتحاد الأوروبي.

ومبدئيا، يتفاوض التكتل القاري باسم الدول الأعضاء للحصول على اللقاحات، لكن ألمانيا سعت للحصول على عقود إضافية بالتوازي مع العقود المبرمة من قبل الاتحاد الأوروبي. ويذكر أن وزارة العلوم الألمانية أطلقت برنامجا خاصا لتسريع البحث والتطوير للقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد من قبل الشركات الألمانية كشركة بيونتيك.

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مسائية DW: فوضى عملية التلقيح ضد كورونا في أوروبا.. من المسؤول؟

لماذا لا تتم عمليات التطعيم حاليا بشكل أسرع؟

نظرًا لتوفر عدد محدود من الجرع في البداية، تم تحديد الفئات التي لها الأولوية في التلقيح الذي سيشمل أولا قاطني دور رعاية المسنين بفرق تطعيم متنقلة. تنظيم تلقيح هذه الفئة يعتبر أكثر تعقيدًا ومكلفا للوقت مقارنة بمراكز التطعيم القارة. وبشكل تدريجي، ستقوم الولايات الألمانية بتشغيل مراكز التطعيم إلى أن تغطي مجموع التراب الألماني. وتهدف الحكومة الاتحادية كما الولايات الألمانية إلى توفير تطعيم لجميع سكان دور رعاية المسنين البالغ عددهم 800.000 شخص بحلول منتصف شهر فبراير/ شباط 2021.

ويعتقد الخبراء أن تحقيق هذا الهدف سيغير إيقاع حملة التلقيح وبالتالي مكافحة الوباء. ووفقًا للوضع الحالي، وإذا سارت عمليات التطعيم كما هو مبرمج لها، فمن المفترض أن تتاح إمكانية طلب التطعيم لكل فرد في ألمانيا في غضون الصيف المقبل (2021). بحيث ستقوم الولايات الفيدرالية بدعوة الفئات التي يحين دور تلقيحها. وهناك خطوط هاتفية خاصة لتحديد المواعيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنظيم المواعيد عبر منصات خاصة على الإنترنت.  ويدخل في اختصاص الولايات تنظيم وتشغيل مراكز التطعيم وتحديد المواعيد. وهناك حملة تحسيسية وإعلامية في هذا الصدد من قبل وزارة الصحة الاتحادية ومعهد روبرت كوخ والمركز الاتحادي للتوعية الصحية. ويجب التذكير هنا أيضا بأن التطعيم اختياري في ألمانيا وليس إجباريا.

 

خلافات بين الاتحاد الأوروبي والشركات المنتجة

أعربت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن غضبها من نقص إمدادات اللقاحات من قبل الشركات المنتجة. بالنسبة للقاحات بيونتيك وفايزر فالسبب يعود، رسميا، لأعمال الإصلاح والتجديد في مصنع فايز ببلجيكا، فيما تواجه شركة أسترازينيكا مشاكل أكبر لم تتضح جميع ملامحها بعد. فقد أكدت مصادر أوروبية أن الشركة انسحبت من اجتماع أزمة مع مسؤولين بالاتحاد بشأن تأخر شحنات اللقاح وحل الخلاف مع المفوضية والعواصم الأوروبية والشركة البريطانية-السويدية. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن وجود مشاكل كبيرة في موقع إنتاج من شأنه أن يحد بشدة من حجم الشحنات الأولى للقاح فيروس كورونا لدول الاتحاد الأوروبي. ولم ترض تفسيرات الشركة الاتحاد الأوروبي حتى الآن.  ويحاول الاتحاد توضيح أسباب هذه الاختلالات، من بينها على سبيل المثال لا الحصر تلقي بريطانيا جرعات أسترازينيكا كما كان مبرمجا، فيما أكدت الشركة أنها ربما لن تكون قادرة على توفير أقل من نصف الجرعات المطلوبة لبلدان الاتحاد الأوروبي. وهو أمر رفضته مفوضية الاتحاد بشدة خاصة وأن التكتل القاري شارك في تمويل تطوير اللقاح، إذ استفادت شركة أسترازينيكا من تمويل قدره 336 مليون يورو.

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دور رعاية المسنين في ألمانيا تعاني من تفشي فيروس كورونا

وقد حاول رئيس الشركة باسكال سوريوت، تبرير هذه الإخفاقات بعامل الوقت، ففي تصريح لصحيفة "فيلت" (27 يناير 2021) قال "لقد تأخرنا الآن شهرين عن خطتنا الأصلية في أوروبا (..) لدينا ثلاثة أشهر من الوقت لإصلاح الأمر". بالإضافة إلى ذلك، أكد أن شركته لم تلتزم في عقدها مع الاتحاد الأوروبي بتقديم كميات معينة من اللقاحات في غضون فترة زمنية معينة. وأضاف "وعدنا بالمحاولة، لكننا لم نقطع التزامًا تعاقديًا". موقع "تاغسشاو" للقناة الألمانية الأولى(26 يناير 2021) كتب بهذا الصدد "لقاحات كورونا سلعة نادرة هذه الأيام، ولهذا السبب يحاول الاتحاد الأوروبي السماح بأكبر عدد ممكن منها. أحد المنافسين، أسترازينيكا، تصدر قصاصة الأنباء السلبية هذه الأيام شملت في البداية مشاكل الإنتاج والإمداد، لكن الأسوأ هي تقارير بشأن عدم فعالية هذا اللقاح لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا".

 

فعالية لقاح أسترازينيكا في الميزان؟

تم اختبار لقاح أسترازينيكا في دراسة سريرية شملت فئة عمرية بين 18و55 عامًا. الدراسة أثبت أن اللقاح أقل فعالية (62%) بالمقارنة مع لقاحات بيونتيك فايزر (94%) في هذه الفئة، على الأقل عند التلقيح بجرعتين كاملتين. غير أن أسترازينيكا ادعت أن فعالية لقاحها تصل إلى 90% حين يُحقن الأشخاص بنصف جرعة في البداية و بعد شهر واحد يحصلون على جرعة كاملة. ويبدو ان الشركة قدمت دراسة جديدة إلى وكالة الأدوية الأوروبية بهذا الشأن شملت ألفي مشارك تفوق أعمارهم 65 عاما، ثلثاهم فوق 75 عامًا.

من جهتها، نفت وزارة الصحة الألمانية صحة التقارير حول ضعف فعالية لقاح أسترازينيكا لدى الفئات الأكثر من 65 عامًا. وكان وزير الصحة شبان قد عبر عن ذلك عندما قال إنه لا يريد المشاركة في المضاربات بشأن فعالية العقار.

فعالية بيونتيك وفايزر تتأكد "مبدئيا" في إسرائيل

أما بشأن فعالية بيونتيك فايزر، فالأمل جاء هذه المرة من إسرائيل، التي طعمت بالفعل وبشكل كامل أكثر من ستة في المئة من السكان بجرعتين من اللقاح، لم تسجل بينهم حالة واحدة خطيرة، حتى في الوقت الذي قفزت فيه الإصابات بين الفئات الأخرى من السكان. وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين أمام لجنة برلمانية إن عدد الإصابات الجديدة ودخول الحالات الخطيرة أو الحرجة للمستشفيات بسبب تداعيات كوفيد-19 بلغ الآن أرقاما قياسية. لكنه قال إنه "ليس هناك اعتلال خطير"، حسب علمه، بين الإسرائيليين المؤهلين لشهادة التطعيم وهي شهادة تصدرها الدولة بعد أسبوع من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وهي المرحلة التي تقول عندها شركة فايزر إن اللقاح يكون فعَالا فيها بنسبة 95 في المئة.

وبدأت إسرائيل ما أصبح أسرع توزيع للقاحات بالمقارنة بعدد السكان ضد فيروس كورونا المستجد مستخدمة اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية. وطبقا لأرقام وزارة الصحة فقد تلقى 23 في المئة الجرعة الأولى وتلقى أكثر من ستة في المئة الجرعة الثانية التي تُعطى ما بين 21 و28 يوما بعد الجرعة الأولى. وتلقي إسرائيل باللائمة على السلالات الأسرع انتشارا والتي نشأت في الخارج في انتكاس محاولاتها لوقف تفشي الفيروس. وبعد أسبوع من بدء التطعيم فرضت إسرائيل ثالث عزل عام فيها، والذي يقول مسؤولون إنه قد تكون هناك حاجة لتمديده حتى فبراير شباط المقبل.

حسن زنيند

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

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  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

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  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


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