كورونا ـ ألمانيا تطبق قواعد دخول مشددة على 20 دولة

بدأت ألمانيابتنفيذ صارم لقواعد دخول لأراضيها تشمل القادمين من عشرين بلدا ابتداء من ليل أمس (السبت 23 يناير/ كانون الثاني 2021) وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بمرض كورونا المستجد في تلك الدول.

و أعلنت الشرطة الاتحادية في ألمانيا تشديد ضوابطها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في مطار فرانكفورت،

أكبر مطار في البلاد، وصرح رضا أحمري المتحدث باسم الشرطة الاتحادية اليوم الأحد بقوله:" سنطبق اليوم ضوابط خاصة على إجمالي 17 طائرة قادمة من خمس دول".



وتأتي التشيك المجاورة والبرتغال وإسبانيا ومصر بالإضافة إلى الولايات المتحدة من بين هذه الدول التي يتعين على القادمين منها تقديم شهادة سلبية لاختبار كورونا قبل دخول ألمانيا اختبار (بي.سي.آر) أو اختبار معملي أو اختبار سريع بجودة مماثلة.

وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الألمانية، فإنه سيجري فحص الاختبارات بشكل منهجي في المطارات والموانئ، أما بالنسبة للحدود مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي حيث لا توجد ضوابط حدودية فسيتم فحص العابرين بشكل عشوائي وبغض النظر عن وجود أسباب للاشتباه.

وقبل تطبيق هذه القواعد الجديدة، كانت الحكومة الألمانية تضع تصنيفين اثنين فقط لبؤر كورونا الخطيرة؛ الأول يتعلق بالمناطق التي توجد بها سلالات كورونا المعدية على نحو خاص. والثاني يتعلق ببؤر الخطورة "العادية"،

ومع تطبيق القواعد الجديدة صار هناك ثلاثة تصنيفات تتطلب ثلاث قواعد للاختبار والحجر، وهي: مناطق الخطورة "العادية" وهي الدول أو المناطق التي يزيد فيها معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام عن حد 50 حالة، ويسري ذلك في الوقت الحالي على كل أوروبا تقريبا باستثناء بعض المناطق في اليونان وفنلندا والنرويج والنمسا والدنمارك.

والتصنيف الثاني متعلق بـ المناطق ذات معدل الإصابة العالي وتشمل الدول التي ترتفع فيها أعداد الإصابات مقارنة بألمانيا على نحو ملحوظ ومنها الدول التي يزيد فيها المعدل عن 200 (في ألمانيا يبلغ 115)، ومن الممكن وضع دول أخرى تحت هذا التصنيف وفقا لشروط معينة.

ويتعلق التصنيف الثالث بمناطق سلالات فيروس كورونا وهي المناطق التي ظهرت فيها سلالات عالية العدوى لفيروس كورونا، ويضم هذا التصنيف حتى الآن بريطانيا وايرلندا وجنوب افريقيا والبرازيل.

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ويتعين على القادمين من بؤر الخطورة "العادية" إجراء اختبار للكشف عن كورونافي غضون ما لا يزيد عن 48 ساعة بعد قدومهم كما يتعين عليهم الدخول في حجر لمدة عشرة أيام ويمكنهم إنهاء الحجر بعد اليوم الخامس شريطة تقديمهم مسحة سلبية ثانية.

ويتمثل الفارق بين المناطق السابقة من جهة وبين مناطق المعدل العالي للإصابات ومناطق سلالات فيروس كورونا من جهة أخرى في ضرورة إجراء القادمين من دول التصنيفين الأخيرين اختبارا للكشف عن كورونا في غضون مدة لا تزيد عن 48 ساعة قبل دخولهم الأراضي الألمانية. وثمة استثناءات أقل في قواعد الحجر بالنسبة للقادمين من مناطق الخطورة العالية لكن هذه الاستثناءات تختلف من ولاية لأخرى.

في سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 14.2 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، حسبما أظهرت بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء. ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 51 ألفا و873 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد19 الذي يسببه فيروس كورونا إلى 82.1 مليون شخص. وتجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 51 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وعلى صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 12.257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون يوم واحد، فضلا عن 349 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس. يذكر أنه تم تسجيل 13.882 حالة إصابة جديدة و445 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة يوم الأحد الماضي.

وكان تم تسجيل أعلى مستوى لحالات الوفاة الجديدة خلال يوم واحد في 14 كانون الثاني / يناير الجاري بإجمالي 1.244 حالة، وتم تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بإجمالي 33 ألفا و777 حالة، ولكن العدد كان يشمل أيضا 3.500 حالة تسجيل متأخر.

بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي" شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي" بريق خافت في عيد الميلاد وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي" الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي" حزن يخيم على مدينة هامبورغ والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي" إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي" سبات بافاري طويل كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي" بقعة وباء ساكسونيا في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي" بالكمامة أمام كنيسة دريسدن وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي" صورة وكأنها من التاريخ الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!



وأوضح المعهد أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي وصلت حاليا إلى مليوني و134 ألفا و936 حالة، ولكن المعهد أشار في الوقت ذاته إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن هناك كثيرا من حالات الإصابة لا يتم اكتشافها. وأضاف المعهد أن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 51 ألفا و870 حالة، لافتا إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و807 آلاف و500 شخص. وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس السبت أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا خلال السبعة أيام الأخيرة بلغ أمس 01.1، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 97.0، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب يمكنهم نقل العدوى إلى 101 شخصا آخرين.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)