كورونا... طبيب ترامب الخاص يكشف عن وضعه الصحي

أفاد خطاب من طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرئيس لن يخضع لإجراء فحص فيروس كورونا (كوفيد-19) على الرغم من تواصله مع مسؤولين برازيليين اثنين في منتجع مار الاجو الأسبوع الماضي، تأكدت إصابتة أحدهما في وقت لاحق بالفيروس. وكشف البيت الأبيض مساء الجمعة (13 مارس/آذار) عن خطاب رسمي من طبيب الرئيس شون كونلي ينص على أن تواصل الرئيس يصنف على أنه "خطر ضئيل للعدوى".
وجاء في خطاب الطبيب "تعرض الرئيس للشخص الأول كان محدوداً للغاية (صورة ومصافحة) ورغم أنه قضى مزيداً من الوقت على مسافة قريبة من الحالة الثانية، كل التفاعلات وقعت قبل ظهور أي أعراض عليها". وأضاف الخطاب أنه "لا يوجد أي سبب للخضوع لحظر ذاتي في هذا الوقت، ونظرا لأن الرئيس نفسه لم تظهر عليه أي أعراض، فإن الخضوع للفحص لم يتم تحديده في الوقت الراهن".
والجمعة أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسورنارو عبر صفحته على موقع فيسبوك أنه غير مصاب بفيروس كورونا المستجد. وخضع بولسونارو لفحص كورونا لدى عودته من زيارة للولايات المتحدة حيث التقى الأسبوع الفائت نظيره دونالد ترامب يرافقه وفد تبين الخميس أن أحد أعضائه مصاب بالفيروس.
ترامب يعلن حالة الطوارئ
والجمعة أعلن ترامب الذي اتهم سابقاً بالإقلال من خطورة فيروس كورونا المستجد، حالة الطوارئ في الولايات المتحدة بهدف مواجهة الوباء. وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسمياً حال الطوارئ الوطنية". وأوضح الرئيس الأميركي أنّ القرار سيتيح الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من الأصول لمكافحة الفيروس. وأضاف "أدعو كل ولاية إلى إنشاء مراكز طوارئ بشكل فوري"، كما دعا المستشفيات إلى تفعيل خططها "لاستجابة حاجات الأميركيين"، متعهدا بـ"تعزيز" القدرات على إجراء الفحوص الطبية "في شكل كبير".
وقال الرئيس الأميركي إن حوالي 1700 مهندس من شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل يشاركون في تطوير موقع إنترنت للمساهمة في اختبارات الكشف عن الفيروس. ونقلت اليوم وكالة بلومبرغ للأنباء عن ترامب قوله إن الموقع "سيكتمل بسرعة كبيرة جداً".
وفي سياق متصل، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستستغل أسعار النفط المنخفضة لتشتري كمية ضخمة من الخام لتملأ احتياطاتها الاستراتيجية. وقال "بناء على أسعار النفط... وجهت وزير الطاقة بشراء، بسعر جيد للغاية، كميات ضخمة من النفط الخام للتخزين ضمن الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة.. سنملأه عن آخره". وتأتي تصريحات ترامب في سياق إجراءات طارئة تهدف إلى تجنب أزمة اقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
"دع القلق و شاهد نتفليكس!"
شركة نتفليكس Netflix من الشركات الرائدة في مجال خدمة البث الترفيهي في العالم، و إحدى الشركات التي إرتفعت أسهمها بينما كانت أغلب مؤشرات البورصة عالمياً في انخفاض بسبب انتشار فيروس كورونا. السبب وفقاً لخبراء البورصة بسيط: فعندما يظل الكثيرون في منازلهم خوفاً من الإصابة بالمرض، ترتفع نسبة مشاهدتهم للأفلام و المسلسلات المعروضة على نتفليكس.
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فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
الرياضة الجماعية..عن بُعد
ا تستطيع شركة بيلوتون Peloton لدراجات التدريب المنزلية الشكوى من فيروس كورونا: فبسبب تفادي العديد من محبي الرياضة الذهاب إلى الصالات الرياضية خوفاً من الاصابة بالعدوى، ارتفع الطلب على الدراجات الرياضية المنزلية من شركة بيلوتون بشكل كبير. تتميز هذه الدراجات المنزلية بخدمة التدريب الإفتراضي التي تُمكن الشخص من التواصل مع متدربين آخرين دون الحاجة للقائهم وجهاً لوجه.
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فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
كورونا تصنع المليارديرات
انضم رئيس شركة الأدوية "مودرنا" ستيفان بانسل (على اليمين) لقائمة المليارديرات في العالم في وقت قصير عندما ارتفعت أسهم الشركة بعد إعلانها عن تقديم طلب لبدء إختبارات بشرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا. و انضم إليه ليم ووي تشاي مالك الحصة الأكبر من أسهم شركة "توب جلوف" الماليزية لتصنيع القفازات الطبية.
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فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
إجتماعات العمل في المنزل
ارتفعت أسهم شركة "زووم لاتصالات الفيديو" Zoom التى توفر خدمة بث الاجتماعات عن بُعد بنسبة 50% منذ نهاية الشهر الماضى. وعزا خبراء من شركة "أبحاث بيرنشتاين" السبب إلى تفضيل الكثيرين العمل من المنزل خوفاً من الفيروس. هكذا استطاعت الشركة اكتساب أكثر من 2،2 مليون مشتركاً جديداً هذا العام، و هو ما تجاوز عدد الاشتراكات الجديدة في عام 2019 بأكمله.
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فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
كورونا و حيوان "الهامستر"
تزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية المُغلفة و المُعلبات مما أدى إلى خلو الأرفف فى محلات كبرى مثل REWE الألمانية و Carrefour الفرنسية. تُسمى هذه الظاهرة "مشتريات الهامستر" لأنه يُخزن طعام أكثر من حاجته في فمه. و أدت هذه الظاهرة إلى إقبال المستثمرين على أسهم شركات المواد الغذائية المُغلفة. كما ازدهرت أعمال شركات مثل "أمازون" و"علي بابا" بسبب الخوف من الخروج للتسوق و تفضيل الشراء الإلكتروني.
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فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
من قال إن الخوف يصيب التجارة بالكساد؟
في ظل التلهف على شراء الكمامات و أدوات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا، يتسابق مصنعو هذه السلع على مواكبة الطلب المتزايد و يجنون من وراء ذلك مكاسب طائلة. أكبر المستفيدين من حالة الخوف العالمية الشركة الأمريكية 3M التي تنتج الكمامات الطبية.
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فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
مكتب متنقل
يُفضل الكثيرون العمل من المنزل بعد انتشار فيروس كورونا في العالم خوفاً من الإصابة بالمرض، و هو ما يتطلب طريقة إلكترونية آمنة و سريعة للموظفين للاتصال بأجهزة و حواسيب العمل. هذه الخدمة تقدمها شركة TeamViewer الألمانية التى زاد عدد مستخدميها بشكل ملحوظ، خاصة في الصين. خلال يومين فقط ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20%.
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فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
مكاسب رغم هبوط مؤشرات البورصة
أدت تقلبات أسواق المال الشهر الماضى إلى زيادة بنسبة 60% في أرباح البورصة الألمانية، مما حقق ربحاً لمجموعة Deutsche Börse AG المالكة للبورصات في ألمانيا. كان يوم 28 فبراير/شباط هوالأعلى ربحاً بحجم تداول بلغ 18،6 مليار يورو و 2،8 مليون أمر تنفيذ. و كان هذا اليوم هو الأعلى على نظام Xetra التجاري منذ الأزمة المالية في عام 2008. إعداد: كولمان توماس، أشوتوش باندي/ سلمى حامد