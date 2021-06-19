كورونا.. سلالة دلتا تشغل أوروبا وتحذيرات من وصولها إلى ألمانيا

تثير سلالة كوفيد 19 "دلتا" مخاوف الأوروبيين ، فالسلالة التي اكتشفت لأول مرة في الهند انتشرت في بعض المدن الأوروبية خلال بداية فصل الصيف الذي يعرف حركية نقل واسعة.

وحذر رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر بشدة من سلالة دلتا، وقال اليوم السبت (19 يونيو/ حزيران 2021) إن هذه السلالة السائدة حاليا في بريطانيا ستسود في ألمانيا في غضون مدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأضاف زودر أن قوة عدوى سلالة دلتا أشد بثماني مرات مقارنة بقوة عدوى فيروس كورونا الأصلي. ولفت زودر إلى أن المهم الآن هو زيادة وتيرة حملة التطعيم ولاسيما في الجرعة الثانية "وكل يوم مهم الآن".

وقال زودر إن "من يتسرع في النهوض أثناء حالة مرضية فإنه يخاطر بالتعرض لانتكاسة شديدة" مشيرا إلى أن العلماء كانوا قد تنبأوا في موجات سابقة على نحو دقيق بموعد حدوث انتشار كبير للعدوى مرة أخرى.

كما دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة إلى توخي الحذر خلال مباريات أوروبا لكرة القدم في مواجهة متحور دلتا الشديد العدوى، وحذرا من تفشي الوباء مجدداً في القارة الأوروبية.

أماكن انتشار نسخة دلتا عبر العالم

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي قبل عشاء عمل في برلين مع الرئيس الفرنسي "لا يمكننا التظاهر بأن وباء كورونا انتهى".

وأضافت: "عندما أرى الملاعب ممتلئة في دول أوروبية أخرى، أشعر ببعض خيبة الأمل"، في إشارة واضحة إلى المجر بقيادة القومي فكتور أوربان الدولة الوحيدة التي نظمت مباريات بدون أن تفرض أي إجراءات وقائية في هذا الدوري.

وردا على سؤال عن المخاطر المحتملة المرتبطة بالدور قبل النهائي والنهائي المقرر إجراؤه في ويمبلي في بريطانيا حيث تسبب متحورة دلتا في زيادة عدد الإصابات، وعد ماكرون بالتزم "يقظة كبيرة".

وأعلنت العاصمة الروسية موسكو تسجيل 9120 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في عدد قياسي جديد للإصابات لليوم الثاني، بحسب بيانات حكومية، وذلك بعد يوم من تسجيلها 9056 إصابة.

وكانت المدينة تسجّل نحو 3000 إصابة يوميا قبل أسبوعين فقط، فيما أشار رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الى أن المتحوّر دلتا مسؤول عن نحو 90 في المئة من الإصابات الجديدة.

وتأتي موجة الإصابات الجديدة في وقت يفترض أن تستضيف ثاني مدن روسيا سان بطرسبورغ، التي تعد أسوأ بؤرة للفيروس بعد موسكو، ثلاث مباريات في إطار بطولة أمم أوروبا 2020، بما في ذلك مباراة الدور ربع النهائي في الثاني من تموز/يوليو، والتي يتوقع أن تستقطب الآلاف من جماهير كرة القدم الأوروبية.

إ.ع/أ.ح ( د ب أ، أ ف ب)