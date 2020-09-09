 كورونا: زيارة إلى ″قلب مكافحة الوباء″ في ألمانيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.09.2020

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سياسة واقتصاد

كورونا: زيارة إلى "قلب مكافحة الوباء" في ألمانيا

الحكومة الألمانية تعتزم إيجاد مواطن عمل جديدة في مراكز الصحة المحلية في السنوات المقبلة، إذ سيكلف ذلك أربعة مليارات يورو. الصحفي ينس توراو زار واحدا من مراكز الصحة المكتظة في برلين ونقل جهود العاملين هناك.

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"قلب مكافحة الوباء في المانيا"، كما عبر عن ذلك وزير الصحة ينس شبان، واصفا بناية في حي فيلمرسدورف شارلوتنبورغ. البناية مكونة من عدة طوابق على جنب شارع به حركة مرور قوية. وفي الأسفل أمام المدخل يقوم طاقم أمني بالمراقبة لكل شخص ينوي الدخول. وتتكون طوابير، لأن عدد الزوار محدود بسبب الوباء.

"وفجأة قيل ينقصنا ناس"

في الطابق الرابع يوجد مكتب مديرة مركز الصحة والطبيبة نيكوليتا فيشنيفسكي التي سمعت بأن السياسة تنوي الآن تثمين عملها بحيث سيتم توفير فرص عمل جديدة في مراكز الصحة خلال السنوات المقبلة وأن الحكومة تعتزم تكريس أربعة مليارات يورو لفعل ذلك. والطبيبة الأخصائية في النظافة والطب البيئي تبدو شغوفة بعملها رغم كل الجهود المطلوبة: "أمارس بكل سرور هذا العمل، وأرى واجبي في ممارسة طب السكان الذي أحبه وكنت دوما أرغب في القيام به. لكنني أعترف بأنه من الصعب أكثر الحصول على زملاء وزميلات جدد، لأن الرواتب نقطة حاسمة". وبالتالي فإن الأطباء يتقاضون رواتب أكبر في العيادات حتى بسبب العمل التناوبي. وحتى قبل كورونا كانت الطواقم في أكثر من 400 مركز صحة ألماني قليلة. وفي هذا السياق تقول رئيسة "الاتحاد الألماني للطبيبات والأطباء في قطاع الصحة العمومي"، أوتي تايشيرت لدويتشه فيله بإنه تم توفير مواطن العمل أو إلغاؤها. والنتيجة هي "أننا مع بداية الوباء كنا نعمل بموظفين قلائل في مراكز الصحة. ثم جاء الوباء، وفجأة قيل ليس هناك ما يكفي من الناس، يجب علينا التجهيز أكثر".

الطبيبة نيكوليتا فيشنيفسكي

الطبيبة نيكوليتا فيشنيفسكي

الجيش يساعد

وعلى هذا النحو عمل أطباء مثل نيكوليتا فيشنيفسكي وموظفيها في برلين بالاشتراك مع طلبة مدعوين في عجالة أو جنود الجيش الالماني ساعات عمل إضافية عديدة ووصلوا في الغالب إلى حدود جهودهم. والمهمة الأساسية لنحو 150 موظفا يهتمون هنا بتبعات الوباء هي دوما تتبع سلسلة الاتصالات. والمواطنون الذين يعتقدون بأنهم أصيبوا يخبرون عن أنفسهم في الغالب عبر خط الهاتف الساخن أو البريد الالكتروني ونادرا ما يترددون مباشرة على المؤسسة الصحية. ومكتب الهاتف الساخن يسجل بيانات المعنيين حيث يساعد منذ شهور جنود من الجيش الألماني، لأنه لم يكن من الممكن بطريقة أخرى تجاوز ذروة الوباء في أبريل ومايو.

"دعونا ننجز العمل، وثقوا في وسائل الإعلام الجادة"

وبعد تسجيل البيانات يعتني موظفون مختصون بالأشخاص المعنيين مثل الممرض فابيان فيشباخ الذي يتحدث مرة أخرى مع المريض ويتتبع الاتصالات ومسارها ويساعد في تنظيم الحجر الصحي. لكنه في حال الشك هو الشخص الذي يصدر أمرا إداريا لا يعجب الجميع، لأن الأمر قد يجبر المريض مثلا على الدخول في حجر صحي. ويصف لب عمله بتنفيذ تعليمات قانون الحماية من الإصابة.

وحسب الكثير من استطلاعات الرأي، فإن غالبية الألمان تؤيد قيود كورونا وليس القليل منهم يتصور أيضا قيود تواصل أقوى. لكن القلائل من غير المقتنعين يمكن أن يصعبوا الحياة على أشخاص مثل فابيان فيشباخ الذي يقول لدويتشه فيله:" إنهم أولائك الذين لا يلتزمون بالقواعد. نحن جميعا نتفهم بأننا في وضع استثنائي وأن حياة الناس مهددة وأن الحجر الصحي يمثل عبئا نفسيا كبيرا. لكنني أعتقد أنه من المهم ترك الطواقم المختصة تقوم بعملها والثقة في وسائل الاعلام الجادة".

المشكلة الأكبر حاليا: المدارس والعائدين من السفر

وبعد أسابيع من الهدوء النسبي عاودت الإصابات بكورونا في الارتفاع:" منذ ثلاثة أو أربعة أسابيع ارتفعت الطلبيات مجددا"، يقول ساشا براور الذي هو في الحقيقة أستاذ جامعي، لكنه يقوم منذ تفجر الوباء بدعم فريق مركز الصحة ويعتني بما هو رقمي وينسق بين مختلف الأقسام. ويقوم إلى جانب ذلك كله بعمل صحفي. " نتعامل حاليا مع أشياء متبقية ومع أمراض أخرى. وقريبا سيحل الخريف ثم ترتفع حالات الزكام ونحن نجهز حالنا منذ الآن". ويؤكد براور أن هناك تزايدا واضحا في الإصابات بكورونا إذا التقى جمع كبير من الناس في غرف ليس بها تهوية كافية.

جنود في الواجهة ضد وباء كورونا

جنود في الواجهة ضد وباء كورونا

وطبيبة المركز فيشنيفسكي تصف نقاط الاعوجاج الكبيرة في العمل اليومي:" حاليا نقوم بتجميع طاقاتنا من خلال إصدار جداول النظافة ومن طرف المدارس، لأننا نحصل هناك من وراء العائدين من السفر على طفل له اختبار ايجابي، ولأن إمكانيات التواصل أكبر الآن وبالتالي يكون تتبعها صعبا".وفابيان فيشباخ يعتقد أنه يمكن تحقيق الكثير إذا ما تصرف الناس في حال الإصابة كيفما كان نوعها كما تفعل الغالبية حتى قبل كورونا:" عندما أشعر بالمرض أذهب إلى الطبيب وأمكث في البيت. ولا أعرض الناس الآخرين لخطر الإصابة. فهذا لم يتغير فيه شيء".

وسيفرح الجميع برواتب أفضل وعدد أكبر من الزملاء في مركز الصحة في فيلمرسدورف شارلوتينبورغ وكذلك باعتراف أكبر بعملهم المجهد للأعصاب في "قلب مكافحة الوباء".

ينس توراو/ م.أ.م

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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