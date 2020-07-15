كورونا.. زيادة الإصابات في الولايات المتحدة والهند والبرازيل

حطمت الولايات المتحدة الأمريكية الأرقام القياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا أمس الخميس (16 يوليو/ تموز 2020) إذ سجلت ما يربو على 77 ألف حالة إصابة ونحو ألف حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لإحصاء رويترز.

وسجلت أيضا 969 وفاة وهي الزيادة الأكبر في الوفيات منذ العاشر من يونيو/ حزيران. وسجلت كل من فلوريدا وساوث كارولاينا وتكساس أكبر زيادة في يوم واحد أمس الخميس. وتوفي أكثر من 138 ألف أمريكي بكوفيد-19 ويقول الخبراء إن هذا الرقم سيزداد بشدة على الأرجح بعد تسجيل أكبر عدد إصابات والزيادة المثيرة للقلق في أعداد من يحتاجون لتلقي العلاج في المستشفيات.

وفي الهند، تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة مليون إصابة، فيما تضاعف السلطات المحلية القيود الصحية وإعادة فرض الحجر المنزلي سعيا لاحتواء تفشي الوباء.

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وأحصت الهند الجمعة 25602 وفاة من أصل 1.003.832 إصابة مؤكدة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة قبل الظهر، ما يجعل منها ثالث دولة أكثر تضررا جراء الجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

ويواصل الوباء تقدمه في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وخصوصا في البرازيل حيث سجلت 76688 حالة وفاة وتخطّى عدد المصابين بالفيروس الخميس عتبة المليونين بعد تسجيل أكبر دولة في أميركا اللاتينية 45403 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقال جان غورشينشتين المتخصص في الأمراض المعدية من معهد إميليو ريباس ومستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو لوكالة فرانس برس "مليونان هو عدد رمزي لأنه ليس لدينا اختبارات جماعية" مضيفا، "لكن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بأربع أو خمس مرات".

ع.ش/ و.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)