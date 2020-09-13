كورونا.. رقم قياسي عالمي جديد للإصابات والقادم "أقسى"

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم الإثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2020)، أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر اللذين سيكونا "أقسى" في مواجهة الوباء.

وقال هانز كلوغي في مقابلة مع فرانس برس "سيصبح الأمر أقسى". وأضاف "في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر سنشهد ارتفاعا في عدد الوفيات"، بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعا في القارة العجوز لكن عدد الوفيات اليومية مستقر فيها.

رقم قياسي جديد في عدد الإصابات

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد شهدت تسجيل رقم قياسي جديد. وأفادت المنظمة بأنه تم تسجيل 307 آلاف و930 حالة إصابة على مستوى العالم خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرت مساء الأحد.

وهذا الرقم يزيد بحوالي ألف حالة عن آخر أعلى رقم قياسي يومي والمسجل قبل أسبوع. وتم تسجيل أكثر من 28.6 مليون حالة إصابة في جميع أنحاء العالم منذ بدء تفشي الفيروس في أواخر العام الماضي.

وزاد أيضا العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية في السادس من سبتمبر/ أيلول وهو 306 آلاف و857 حالة.

ويعتقد الخبراء أن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من العدد المعلن رسميا.

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أكبر الزيادات في الهند وأمريكا والبرازيل

وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت الولايات المتحدة والهند أكثر من ألف حالة وفاة، وأعلنت البرازيل وفاة 874. ويعود الرقم القياسي لعدد الوفيات اليومية إلى 17 أبريل نيسان حين أعلنت منظمة الصحة وفاة 12 ألفا و430 حالة.

عدد الحالات يقترب من 29 مليون

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم اقترب من 29 مليونا صباح اليوم الاثنين. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 28 مليونا و996 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 6.19 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 924 ألف حالة.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)