كورونا.. رسالة تحذير من منظمة الصحة العالمية للشباب!

أنت في سن الشباب وتظن أن كورونا حتى وإن أصابك فلن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة؟ أنت مخطئ حسب منظمة الصحة العالمية، فقد قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة اليوم الجمعة (20 آذار/مارس 2020): "رغم أن الأشخاص الأكبر سناً هم الأكثر عرضة للخطر، فإن الشبان ليسوا بمأمن".

وتابع جيبريسوس في تصريحات صحفية: "البيانات من دول كثيرة تُظهر بوضوح أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن خمسين عاماً يشكلون نسبة لا بأس بها من المرضى الذين تتطلب حالاتهم نقلهم إلى المستشفى"، متحدثاً عن أنه مع "الإبلاغ عن أكثر من 210 آلاف حالة في جميع أنحاء العالم وتسعة آلاف حالة وفاة"، فإن كل يوم "يجلب معه منعطفًا جديداً ومأساوياً".

وتابع المسؤول ذاته:" لدي اليوم رسالة للشباب: لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم في المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم. حتى إذا لم تمرضوا، فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفرق بين الحياة والموت لشخص آخر".

في جانب آخر، حملت منظمة الصحة أخبارًا إيجابية عن الصين، إذ قال جيبريسوس إنه وللمرة الأولى، لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة، في مدينة ووهان الصينية، طوال أمس الخميس، وهو أمر "يعطي الأمل لباقي العالم بإمكانية تحوّل الوضع حتى في أشد مناطق العالم تضرراً". وأكد أن المنتجين الصينيين قرروا إمداد المنظمة العالمية بالكثير من المعدات الوقائية وأجهزة الفحص والتشخيص، مشيراً إلى أن الترتيبات في مراحلها النهائية.

وحسب آخر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية، بتاريخ 19 مارس/آذار 2020، فقد وصل عدد الحالات المصابة بالفيروس عبر العالم إلى حوالي 210 ألف، بينها حوالي 17 ألف في يوم واحد، ووصلت نسبة الوفيات إلى قرابة 9 آلاف، بينها حوالي 800 حالة في آخر 24 ساعة. وتوجد النسبة الأكبر من الإصابات والوفيات الجديدة في إيطاليا، التي توفي فيها لوحدها 473 في يوم واحد فقط.

إ.ع/خ.س (رويترز)