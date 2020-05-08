 كورونا - حصيلة قياسية في روسيا وإجراءات مشددة في دول عربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كورونا - حصيلة قياسية في روسيا وإجراءات مشددة في دول عربية

بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا عالميا أكثر من 269 ألف شخصاً، فيما تم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و856 ألف حالة إصابة في 195 بلداً ومنطقة، فيما اتخذت عدة دول عربية مزيداً من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

رسالة تطالب المواطنين والمقيمين بالسعودية بالبقاء في المنزل

سجلت السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بالفيروس

بلغت حصيلة الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أكثر من 269 الف شخصا منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ ديسمبر بحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية. وتم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و856 ألف حالة إصابة في 195 بلداً ومنطقة.

مختارات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى بذل مجهود عالمي لكبح "تسونامي الكراهية وكره الأجانب" أطلقته جائحة فيروس كورونا، وتضمن نظريات المؤامرة المعادية للسامية، واعتداءات على مسلمين واتهامات لصحفيين ومهاجرين.. (08.05.2020)

كشف تقرير صحفي أن المخابرات الألمانية تشكك في رواية البيت الأبيض حول منشأ فيروس كورونا المستجد، والصين تعرب عن استعدادها لإجراء تحقيق لكن عقب السيطرة الجائحة. (08.05.2020)

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تأثراً بالوباء مع أكثر من 75 ألف وفاة ونحو  1,25 مليون حالة إصابة، تليها بريطانيا مع أكثر من 30 ألف وفاة وإيطاليا  30 ألف وفاة وإسبانيا 26 ألف وفاة وفرنسا 25 ألف وفاة.

وسجلت روسيا اليوم أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بالفيروس، لليوم السادس على التوالي في وقت باتت تعد مركزاً جديداً لتفشي الوباء.

وبحسب أرقام رسمية تم تسجيل 10 آلاف و669 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية، مقارنة ب11 ألف و231 إصابة الخميس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 187 ألفا و859.

 السعودية

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية 35 ألف حالة اليوم الجمعة (8 مايو/ايار 2020) فيما تكافح المملكة للسيطرة على الزيادة في حالات العدوى الجديدة.

مواطنون سعوديون يرتدون أقنعة الوجه الواقية

فرضت االسلطات السعودية عقوبات مشددة على من يخالف التعليمات الخاصة بقواعد التباعد الاجتماعي

وسجل المسؤولون 1701 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 35432 إصابة. وسجلت المملكة 1500 حالة في المتوسط يوميا خلال الأيام السبعة الماضية. وعلى الرغم من زيادة عدد الإصابات الجديدة فإن حصيلة الوفيات في المملكة لا تزال منخفضة نسبيا وزادت عشر وفيات اليوم الجمعة لتصل إلى 299 وفاة.

وستُفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) على التجمعات التي تضم أكثر من أسرة واحدة في الأماكن العامة والخاصة بما يشمل المنازل والمباني تحت الإنشاء والمتاجر. وتنطبق القواعد نفسها على الاحتفالات وحفلات الزفاف والجنائز.

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية  تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلةحتى اليوم 47 ، وأوضح أن الحالات في العناية المركزة بلغت 91 حالة منها 48 حالة مستقرة  و43 حالة حرجة.

كانت وزارة الإعلام الكويتية قد أعلنت أن البلاد بدأت تطبيق "الحظر الشامل" اعتبارا من الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد 10 مايو/أيار وحتى 30 من الشهر نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.

 

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 503 حالات وفاة.

قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل  1311  حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وتعافي 84 من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 2370 حالة.

 وقد بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من فيروس ( كوفيد - 19 ) في قطر حوالي 120458 شخصا ، وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت في ال 24 ساعة الماضية 3963  ، وإجمالي عدد الحالات الإيجابية 20201   شخصا  ، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج  17819   حالة  و12 حالة وفاة   .

السودان

مددت السلطات الجمعة حظر التجول الشامل في العاصمة الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية اعتبارا من السبت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما اقترب عدد الإصابات في البلاد من ألف حالة.

وكانت الحكومة فرضت في السادس عشر من نيسان/ابريل الماضي حظر التجول الشامل لمدة ثلاثة أسابيع تنتهي الجمعة.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس لجنة الطوارئ الصحية صديق تاور "من خلال التقييم، قررت اللجنة تجديد وتشديد الحظر المعلن اعتبارا من السبت لمدة عشرة أيام أخرى"، كما نقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا).

العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة.

وحسب الوزارة، فقد ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2603 حالات في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الوزارة في إحصائية أن مجموع الوفيات بلغ 104، بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1661 بعد تسجيل 35 حالة شفاء اليوم أيضا.

ع.ح./ع.ش. (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    الحرم المكي خال من المصلين

    يظهر الحرم المكي خالياً من المصلين في مشهد غير معتاد تسببت فيه جائحة كورونا. وبالرغم من استمرار تعليق الصلوات خلال شهر رمضان، استطاع البعض الدخول للحرم في اليوم الأول منه. إلا أن أغلبية الأشخاص في الصورة هم عمال النظافة والتعقيم الذين يلعبون دوراً محورياً في مواجهة الجائحة.

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    إفطار جماعي في سريلانكا

    بالنسبة للمعايير الأوروبية يعد تجمع هذه العائلة للإفطار في مدينة ملوانا بسريلانكا خرقاً واضحاً لإجراء التباعد الاجتماعي. لكن الصورة تظهر الرغبة في ممارسة الطقوس المعتادة حتى في ظل جائحة عالمية، حيث جرت العادة في أغلب البلاد الإسلامية على إفطار العائلات سوياً حول المائدة.

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    صلوات جماعية مطابقة للمعايير

    تقول إسرائيل إنها تتبع إجراءات وقائية صارمة من أجل السيطرة على انتشار الفيروس، وأداء الصلوات للفلسطينيين وعرب وإسرائيل لا يمثل استثناءً. هذه الصورة لصلاة جماعية في موقف للسيارات عند شاطئ مدينة يافا حيث يلتزم المصلون بقواعد التباعد الاجتماعي، وتساعدهم في ذلك االخطوط البيضاء على الأرض.

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    الأذان بالكمامة في إندونيسيا

    لم يدع الإمام الإندونيسي بامبانغ سوبريانتو فيروس كورونا يؤثر على الطقوس الدينية المعتادة في رمضان، حيث يستعين بشبكة الإنترنت ليقوم بواجباته. ويقوم إمام مسجد "سوندا كيلابا" في العاصمة جاكارتا برفع الأذان وتلاوة القرآن في بث حي من المسجد على منصات التواصل الاجتماعي مستخدماً هاتفه الجوال. كما يساهم في نشر الوعي بالقواعد الوقائية عن طريق ارتداء الكمامة أثناء البث.

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    الصلاة في الهواء الطلق

    وفي مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية احتفل العاملون بأحد مراكز الرعاية الاجتماعية، والذي يضم مسجداً بإسم مسجد السلام، بقدوم شهر رمضان عن طريق تثبيت حروف كبيرة تشكل جملة "رمضان كريم".

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    الصلاة في الهواء الطلق

    حتى وإن أُغلقت المساجد يستطيع الناس الصلاة والتعبد في منازلهم، لكن هذا الطفل السريلانكي فضل أن يصلي في الهواء الطلق على سطح إحدى البنايات في مدينة كولومبو. ونرى الطفل في الصورة على سجادة الصلاة، متوجهاً إلى السماء بالدعاء إلى حين حلول موعد الإفطار.

  • Ramadan Deutschland online Predigt (Reuters/A. Uyanik)

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    فيديو من المسجد في بافاريا

    في زمن كورونا أصبح الإنترنت إحدى أهم طرق التواصل بين الناس. ولا يختلف الأمر بالنسبة للعبادات في شهر رمضان، حيث نرى في الصورة رئيس منتدى الإسلام بمدينة بينزبرغ البافارية بنيامين إدريس وهو يسجل تلاوته للقرآن بإستخدام هاتفه النقال. ومن خلال هذه الصورة نستطيع أن نرى سبب حصول المسجد الذي افتتح في 2005 على جائزة للتميز المعماري.

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    أنوار في تركيا

    بالرغم من سطوع أنوار برج غلطة التاريخي، خلت المنطقة المحيطة به بمدينة إسطنبول من الزوار في مشهد يظهر وحدة المدن بدون البشر. وكانت السلطات أعلنت عن استمرار غلق المساجد في رمضان من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    رفع الأذان في نيبال

    يقف هذا المؤذن في العاصمة النيبالية كاتماندو لرفع الأذان في أول أيام شهر رمضان كما جرت العادة. وبالرغم من جائحة كورونا، سيستمر رفع آذان بصيغته المعتادة في مساجد المدينة.

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    ساحة المعارض للعلاج والصلوات في سنغافورة

    هذا المبنى الحديث الذي نراه في الصورة يكون عادة أكثر ازدحاماً، فالمبنى المعروف بـ "إكسبو سنغافورة" هو أكبر ساحة معارض في البلاد. وبسبب جائحة كورونا تم تخصيص المكان للمصابين بالفيروس للتعافي من المرض، ونراهم في الصورة يؤدون الصلاة الجماعية. من إعداد لانغا ماركو/ س.ح


مواضيع ذات صلة

Antonio Guterres PK Covid-19

غوتيريش: جائحة كورونا أطلقت "تسونامي" من خطابات الكراهية 08.05.2020

دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى بذل مجهود عالمي لكبح "تسونامي الكراهية وكره الأجانب" أطلقته جائحة فيروس كورونا، وتضمن نظريات المؤامرة المعادية للسامية، واعتداءات على مسلمين واتهامات لصحفيين ومهاجرين..

Neymar und Mbappe

جائحة كورونا ستطيح بالمليارات من قيمة اللاعبين 06.05.2020

لن يتسبب تجميد المنافسات أو اللعب بدون جمهور بخسائر اقتصادية للمنظمين فحسب، بل ستساهم الأزمة التي ولدتها جائحة كورونا إلى انخفاض قيمة اللاعبين بمبالغ مهولة والتأثير على الانتقال بين الفرق، وذلك حسب دراسة حديثة.

Jemen | Corona Händehygiene in Slums

تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟ 07.05.2020

رغم بساطة غسل اليدين كوسيلة للقضاء على فيروس كورونا، يتحول الأمر إلى معضلة لمن لا يتوفر لهم الماء والصابون. في اليوم العالمي لنظافة اليدين، نلقي نظرة على سبل حفاظ اللاجئين في مخيماتهم على النظافة لمواجهة فيروس كورونا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  