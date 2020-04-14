 كورونا.. توقعات بتمديد القيود بألمانيا وفتح جزئي لبعض المتاجر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.04.2020

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أخبار

كورونا.. توقعات بتمديد القيود بألمانيا وفتح جزئي لبعض المتاجر

تستعد ألمانيا إلى تمديد القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وبينها إغلاق المدارس حتى الثالث من مايو على الأقل. وتدرس الحكومة اليوم ضمن اجتماع خاص إعادة فتح بعض المتاجر لكن بشروط معينة.

صورة رمزية: إحدى المسافرات في محطة كولونيا الرئيسية للقطارات

تخطط الحكومة الألمانية الاتحادية إلى إعادة فتح المتاجر التي تصل مساحتها إلى 800 متر مربع

تخطط الحكومة الألمانية الاتحادية إلى إعادة فتح المتاجر التي تصل مساحتها إلى 800 متر مربع في إطار خطط تخفيف القيود المفروضة على المجال العام لمكافحة جائحة كورونا.

ويندرج هذا ضمن مسودة قرار لمجلس الوزراء المعني بالتعامل مع أزمة كورونا، والتي تناقشها المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء (15 أبريل/ نيسان) مع رؤساء حكومات الولايات.

وبحسب المسودة، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، فإنه من المخطط أيضا تمديد القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي على نحو مبدئي حتى 3 أيار/مايو المقبل.

مختارات

مع اقتراب موعد اجتماع حاسم سيحدد مصير القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي لمكافحة جائحة كورونا، يُظهر استطلاع للرأي غالبية الألمان ضد قرار تخفيف هذه القيود. (13.04.2020)

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان مواطنيه إلى الالتزام بتدابير الحد من تفشي كورونا، مشيراً إلى أن تخفيفها بعد عيد الفصح مرتبط بمدى التزام الناس بها. لكن استطلاعاً كشف أن أغلب الألمان يرون تخفيف القيود "سابقاً لأوانه". (09.04.2020)

وتعقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مؤتمرا عبر شبكة تلفزيونية مغلقة مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي بشأن ما إذا كان يتعين تخفيف بغض القيود وكيفية القيام بذلك نظرا لتحسن وضع تفشي فيروس كورونا.

ومن بين القضايا المطروحة للبحث متى ستفتح المدارس وخيار جعل الناس يرتدون الكمامات في الأماكن العامة وفوائد تطبيق على الهاتف لرصد حالات الإصابة الجديدة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليوم نقلا عن مصادر أمنية أن ألمانيا تعتزم تمديد القيود التي تفرضها على الحدود منذ الشهر الماضي 20 يوما أخرى.

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سياسيون ألمان: قيود كورونا في ألمانيا إلى متى؟

ويقول خبراء الأمراض المعدية إن أربعة أسابيع أغلقت خلالها المدارس والمصانع والمتاجر أحدثت تقدما لكنهم حذروا من أن تفشي الفيروس لم يٌحتوى بعد والطريق ما زال طويلا قبل العودة للحياة الطبيعية في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتشعر الشركات والساسة بالقلق كذلك من الآثار الاقتصادية للعزل العام لفترة طويلة رغم محاولات الحكومة التخفيف من الأثر بمجموعة من الإجراءات منها خطة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو (822.23 مليار دولار).

وقالت وزارة الاقتصاد إن ألمانيا دخلت حالة ركود في مارس/ آذار، ومن المتوقع أن يستمر التراجع حتى منتصف هذا العام.

وأعلنت ألمانيا ارتفاع حالات الإصابة 2486 إلى 127584 حالة وسجلت 3254 حالة وفاة وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

ع.أ.ج/ ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


 

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