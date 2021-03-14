 كورونا تمنع محمد صلاح من الالتحاق بالفراعنة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 23.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

كورونا تمنع محمد صلاح من الالتحاق بالفراعنة

أظهر بيان الاتحاد المصري لكرة القدم أن فريق ليفربول وفي خطاب رسمي لم يوافق على التحاق محمد صلاح بصفوف منتخب بلاده للمشاركة في مباراتي أنغولا والغابون ضمن التصفيات الإفريقية لنهائيات كأس العالم.

نجم ليفربول محمد صلاح

نجم ليفربول محمد صلاح

اعتذر ليفربول رسميا عن الموافقة على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم للحصول على خدمات نجم الفراعنة محمد صلاح للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده، للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وفق بيان نشره الاتحاد المصري على حسابه بموقع فايسبوك اليوم الاثنين (23 آب/ أغسطس 2021). 

وأوضح الاتحاد المصري في ذات البيان أنه وفي خطوة قادمة سيتوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أملا في الحصول على حلٍّ لمشكلة تسبب فيها الوضع الوبائي العالمي.فقد جاء في البيان: "يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

وكان المنتخب المصري قد طلب التحاق محمد صلاح إلى صفوف المنتخب للمشاركة في مباراة الفراعنة أمام أنغولا والتي سوف يستضيفها ملعب القاهرة، إلى جانب مباراته أمام الغابون على عشب ملعب مدينة فرانسفيل، ضمن الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأوضح المنتخب المصري أن ليفربول قد أشار في خطابه "إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم" إلى البلاد. وأضاف البيان: "كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيا، فضلا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية".

و.ب/ح.ز (فيسبوك، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:21

نجم الكرة المصري محمد صلاح يتبرع للأعمال الخيرية ولمساعدة مرضى كورونا في بلده

مختارات

صلاح يتألق مع ليفربول في عام جائحة أبعدته عن الفراعنة

واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح إبداعه مع فريقه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في عام 2020، ليسير على نهج المواسم السابقة في مسيرته الحافلة مع "الريدز". قصة تألق "الملك المصري" في عام الجائحة التي أبعدته عن "الفراعنتة".  

صلاح يفتتح فوز ليفربول ومبامبي يقود سان جرمان لاكتساح برشلونة

تألق الفرنسي كيليان إمبابي فقلب الطاولة على ميسي ورفاقه في كامب نو، ليضع سان جرمان قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا. كما قاد محمد صلاح ليفربول للفوز على لايبزيغ والاقتراب من الصعود إلى نفس الدور بأهم بطولات الأندية.  

كلوب يشيد بمحمد صلاح بعد "هدف ممتاز" جديد مع ليفربول

أشاد المدرب الألماني يورغن كلوب بمحمد صلاح بعد توالي الأرقام القياسية التي حققها النجم المصري مع نادي ليفربول. وأكد كلوب أن صلاح يملك "رغبة هائلة في تسجيل الأهداف".  

مواضيع ذات صلة

Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Liverpool v RB Leipzig - Puskas Arena, Budapest, Hungary - March 10, 2021 Liverpool's Mohamed Salah celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Bernadett Szabo

أسطورة ليفربول عن محمد صلاح: "دعوه يرحل إذا أراد!" 14.03.2021

مع اقتراب نهاية الموسم الكروي، يعود اللغط بقوة حول مستقبل نجم ليفربول محمد صلاح ورحيله المحتمل عن "الريدز"، ما دفع أسطورة النادي روبي فاولر ليعقب على الأمر مشددا أن لكل ما أراد.