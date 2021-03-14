كورونا تمنع محمد صلاح من الالتحاق بالفراعنة

اعتذر ليفربول رسميا عن الموافقة على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم للحصول على خدمات نجم الفراعنة محمد صلاح للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده، للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وفق بيان نشره الاتحاد المصري على حسابه بموقع فايسبوك اليوم الاثنين (23 آب/ أغسطس 2021).

وأوضح الاتحاد المصري في ذات البيان أنه وفي خطوة قادمة سيتوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أملا في الحصول على حلٍّ لمشكلة تسبب فيها الوضع الوبائي العالمي.فقد جاء في البيان: "يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

وكان المنتخب المصري قد طلب التحاق محمد صلاح إلى صفوف المنتخب للمشاركة في مباراة الفراعنة أمام أنغولا والتي سوف يستضيفها ملعب القاهرة، إلى جانب مباراته أمام الغابون على عشب ملعب مدينة فرانسفيل، ضمن الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأوضح المنتخب المصري أن ليفربول قد أشار في خطابه "إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم" إلى البلاد. وأضاف البيان: "كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيا، فضلا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية".

و.ب/ح.ز (فيسبوك، د ب أ)