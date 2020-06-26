 كورونا.. تقلص الثقة الشعبية بالحكومات مع استمرار انتشار الوباء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.07.2020

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كورونا.. تقلص الثقة الشعبية بالحكومات مع استمرار انتشار الوباء

يستمر تفشي وباء كورونا مع تسجيل أكثر من 280 ألف إصابة يومية خلال الـ48 ساعة الماضية، ما يعزز النزعة نحو العودة إلى القيود أو فرض أخرى جديدة في مختلف أرجاء العالم وسط تراجع ثقة المواطنين في حكوماتهم.

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البرازيل: كورونا يفتك ببلد تجاهل الفيروس

سُجّل رسمياً أكثر من خمسة ملايين إصابة منذ الأول من تموز/ يوليو، ما يناهز ثلث الإصابات المسجّلة منذ بداية تفشي الوباء نهاية كانون الأول/ ديسمبر. وعلى امتداد هذه الفترة الزمنية، توفي 639 ألفا و981 شخصا على الأقل في العالم.

وأظهر أحدث إحصاء لرويترز السبت (25 يوليو /تموز 2020) أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.

تقلص الثقة الشعبية في الحكومات

وفي بلدان عدة تقلصت ثقة المواطنين في حكوماتهم فيما يخص طريقة تعاملها مع تفشي الوباء، وفق دراسة دولية نشرتها شركة "كيكست-سي ان سي" السبت (25 يوليو/ تموز 2020).

مختارات

مع عودة حركة السياحة تدريجياً إلى أوروبا، بدأت دول أوروبية بتعميم فحص القادمين من الخارج فيما قامت أخرى بفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وسط تحذيرات من زيادة عدد الإصابات في بعض الدول عقب تخفيف إجراءات التباعد.

تثير معدلات العدوى والوفيات بسبب كورونا بالعالم العربي قلق الأمم المتحدة. ودعت المنظمة الدولية الدول العربية إلى التضامن فيما بينها، محذرة من أن جائحة كورونا قد تجعل في النهاية "ربع سكان العالم العربي يعيشون في الفقر".

ففي المملكة المتحدة، عبّر 35% فقط ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لعمل الحكومة، أي بتراجع 3 نقاط عن حزيران/يونيو. كما انخفضت نسبة تأييد السلطات العامة في الولايات المتحدة مع 44% أعربوا عن عدم رضاهم (مقابل 40 بالمئة في منتصف حزيران/يونيو)، أو في اليابان حيث يعتقد أكثر 51% أن السلطات تدير الأزمة بشكل سيء.

لكن في فرنسا، تقدّمت نسبة الراضين عن عمل الحكومة بزيادة 6 نقاط، وإن ظلوا غير راضين بشكل عام بنسبة 41%. و تعود تدابير الوقاية الصحية لمواجهة أزمة الوباء لتفرض نفسها، وصار من ضمنها فحص المسافرين في أوروبا، وفرض قيود على الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلزامية وضع الكمامة الواقية.

ارتفاع مضطرد لعدد ضحايا الفيروس

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 15 مليونا و762 ألفا و7 حالات حتى مساء اليوم السبت. وأفادت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت كذلك لتسجل 640276 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات مسجلة 145429 حالة وفاة وأربعة ملايين و128918 حالة إصابة، بينما تحتل البرازيل المركز الثاني مسجلة 85238 حالة وفاة ومليوني و343366 ‬حالة إصابة.

وفيما تأتي الهند في المركز الثالث مسجلة 31358 حالة وفاة ومليون و 336861 حالة إصابة، تحتل روسيا في المركز الرابع مسجلة 13046 حالة وفاة و 800849 حالة إصابة.

بريطانيا تحذر من السفر إلى إسبانيا

وطلبت بريطانيا من مواطنيها تجنب السفر، إلا في حالات الضرورة، إلى بر إسبانيا الرئيسي بسبب خطر الإصابة بكوفيد-19، وقالت إن أي شخص يصل من البر الرئيسي أو الجزر الإسبانية سيحتاج إلى عزلة ذاتية لمدة 14 يوما عند عودته.

ونصحت وزارة الخارجية البريطانية "بعدم السفر إلى بر إسبانيا الرئيسي إلا للضرورة. وهذا لا يشمل جزر الكناري أو جزر البليار (الإسبانية) إذ أن هذه النصيحة (المتعلقة) بالسفر تستند إلى الخطر على المسافر الفرد، كما أن معدلات الإصابة بكوفيد هناك أقل من (نظيراتها) في بر إسبانيا الرئيسي".

وأضافت الوزارة أنه يتعين على البريطانيين الموجودين بالفعل في إسبانيا اتباع القواعد الصحية المحلية والعودة إلى الوطن حسب مواعيدهم المعتادة، ثم عزل أنفسهم عند العودة.

من جانبها  قالت إسبانيا اليوم إنها بلد آمن بها حالات إصابة بفيروس كورونا محلية ومعزولة وتحت السيطرة. وقالت متحدثة باسم الخارجية الإسبانية إن إسبانيا "تحترم قرارات المملكة المتحدة" وهي على اتصال بالسلطات هناك.
ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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