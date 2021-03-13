 كورونا.. تشديد قيود الدخول وشولتس يضع هدفا طموحا حتى 7 يناير | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كورونا.. تشديد قيود الدخول وشولتس يضع هدفا طموحا حتى 7 يناير

شددت ألمانيا قواعد دخول البلاد للقادمين من مناطق متحورات كورونا، والزمتهم بتقديم اختبار "بي سي آر". ويرى خبراء أن الإجراءات الجديدة غير كافية فيما تظاهر آلاف ضد قيود كورونا، بينما المستشارشولتس له هدف طموح.

المستشار أولاف شولتس (21/12/2021).

وضع المستشار الألماني أولاف شولتس هدفا طموحا بحلول السابع من يناير المقبل يقضي برفع نسبة التطعيم إلى 80%.

يسعى المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الوصول بمعدل التطعيم ضد كورونا في بلاده إلى 80% بحلول السابع من كانون الثاني/يناير المقبل. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبرشترايت، الأربعاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، إن هذا الهدف يتعلق بالجرعات الأولى للتطعيم.

مختارات

بفرض قيود جديدة، تسعى الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات إلى كبح انتشار متحور أوميكرون الجديد. وقد تم الاتفاق بين المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء حكومات الولايات على قيود ستدخل قريباً حيز التنفيذ.

تستعد ألمانيا لتشديد القيود الصحية للوقاية من متحور أوميكرون شديد العدوى، ويأتي ذلك عقب تحذيرات من خطر مواجهة "بعد جديد" لانتشار العدوى بسبب هذا المتحور، الذي ينتشر بشكل سريع و"مثير للقلق للغاية" حتى بين المطعمين.

حذر وزير الصحة الألماني من أنه قد لا يكون بالإمكان وقف موجة خامسة لكوفيد-19، لكنه استبعد القيام بإغلاق عام قبل عيد الميلاد، فيما دق "مجلس خبراء كورونا" ناقوس الخطر، مؤكدين على "بعد جديد" يضيفه متحور أوميكرون للجائحة.

يذكر أن 61,2 مليون شخص في ألمانيا أخذوا جرعة واحدة من التطعيم، على الأقل، حتى الآن، وذلك بما يعادل73,6% من إجمالي عدد السكان.

ومن أجل تحقيق هدف الـ80%، يجب أن يأخذ نحو 5,3 مليون شخص جرعة أولى بحلول السابع من الشهر المقبل وهو موعد المشاورات الجديدة التي سيجريها شولتس مع رؤساء حكومات الولايات لبحث مكافحة جائحة كورونا.

اختبار "بي سي آر" حتى للترانزيت

وشددت الحكومة الألمانية قواعد دخول البلاد بالنسبة للقادمين من مناطق تنتشر فيها متحورات فيروس كورونا وذلك بسبب انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى. وأعلنت الحكومة الألمانية الأربعاء، استنادا إلى قرار صادر من مجلس الوزراء، أن على القادمين من هذه المناطق تقديم شهادة سلبية لاختبار "بي سي آر".

وسيسري الإجراء الإلزامي الخاص بتقديم ما يثبت النتيجة السلبية أو إجراء الاختبار على جميع الوافدين من سن ستة أعوام وذلك بعد إجراء تعديل بهذا الخصوص في مرسوم كورونا لدخول البلاد. وتضم مناطق متحورات فيروس كورونا في الوقت الراهن دولا مختلفة في جنوب القارة الأفريقية، وانضمت إليها بريطانيا منذ أول أمس الاثنين.

ويذكر أن إجراء اختبار "بي سي آر" الإلزامي يسري أيضا على المسافرين الذين يتوقفون في ألمانيا فقط خلال سفرهم (ترانزيت). ولا يجوز أن يمر على اختبار "بي سي آر" أكثر من 48 ساعة إذا كان الشخص قادما بوسيلة خاصة أما إذا كان قادما بالطائرة أو العبارة أو الحافلة أو القطار، فيتم احتساب هذه الـ48 ساعة من بدء النقل.

مشاهدة الفيديو 02:23

ألمانيا .. قيود أشد صرامة لكبح متغير أوميكرون

خبراء: القيود الجديدة لا تكفي

ومن جهة أخرى قال خبراء صحة ألمان الأربعاء إن القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا لا تكفي للحد من تفشي المتحور أوميكرون، في حين لم يستبعد وزير الصحة فرض إغلاق كامل إذا زادت الإصابات.

وتشمل الإجراءات التي أعلنت أمس الثلاثاء الحد من التجمعات الخاصة وإغلاق الملاهي وصالات الرقص ومنع الجمهور في مباريات كرة القدم، ومن المنتظر أن تطبق بدءا من 28 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي الوقت نفسه أوصى معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بفرض "أقصى قيود ممكنة على التجمعات" و"أشد إجراءات للوقاية من العدوى" على الفور. 

آلاف المتظاهرين ضد قيود كورونا في ميونيخ

وعلى الجانب الآخر، تظاهر نحو 3000 معارض لسياسة كورونا في ميونيخ بجنوب ألمانيا مساء الأربعاء. وذكرت الشرطة أنها نشرت نحو 500 فرد من عناصرها في محاولة لمنع المسيرات في شارع لودفيغ وفي الحي المحيط ببوابة النصر والجامعة. وأعلنت متحدثة باسم الشرطة وقف حركة السيارات في شارع لودفيج بشكل مؤقت بسبب سير المتظاهرين في نهر الطريق.

وأعلنت الشرطة أن نحو 120 شخصا تظاهروا في ساحة اديونبلاتس احتجاجا على أنصار حركة "التفكير الجانبي". وكان تحالف "التضامن بدلا من الهراء"، المكون من يساريين وشباب حزب الخضر ومجموعات أخرى، دعا إلى تنظيم هذه المظاهرة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • Ein Kind schaut dabei zu, wie die erste Kerze eines Adventskranzes angezündet wird. (Foto: picture-alliance/Bildarchiv)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول تعني انطلاق أربعة أسابيع من الاحتفالات بعيد الميلاد. الألمان ينظرون لهذا الشهر كشهر العودة إلى الأجواء العائلية، بينما يتفكر المسيحيون منهم في قصة ميلاد السيد المسيح. يسمي الألمان هذه الأسابيع "أدفينت"، وهي مشتقة من كلمة لاتينية بمعنى "الوصول"، والتي تشير إلى قدوم المسيح أو ميلاده.

  • Deutschland Corona-Pandemie | Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    أسواق عيد الميلاد تعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد المسيح في المد الألمانية، وهي فضاء للترفيه وتناول المشروبات والمأكولات والتسوق وخصوصاً من المنتوجات التقليدية والحرف اليدوية. لكن الظروف الصحية الطارئة بسبب جائحة كورونا تفرض للعام الثاني بألمانيا إجراءات صحية خاصة أثناء التجول في أسواق عيد الميلاد، بينما قررت ولايتا بافاريا وساكسونيا إغلاقها.

  • Adventskalender Stock (Colourbox)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    من أكثر تقاليد عيد الميلاد تميزاً في ألمانيا هي رزنامة عيد الميلاد المكونة من 24 يوماً. وعادة ما تقوم المحلات التجارية والمكتبات ببيع هذه الرزنامة، التي يُرمز لكل يوم فيها بباب، وعادة ما يكون وراء كل باب قطعة حلوى، وهو أمر يشدّ الأطفال على الأخص إلى اقتناء – وأحياناً عمل – هذه الرزنامة.

  • Der Heilige St. Nikolaus spricht auf dem Weihnachtsmarkt zu Kindern. (Imago/R. Wölk)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    بخلاف الكثير من الدول التي ترمز لعيد الميلاد بشخصية بابا نويل، فإن شخصيته لدى الألمان يمثلها القديس نيكولاوس (نيقولاوس)، الذي ينحدر من مدينة ميرا القديمة في تركيا حالياً. كان معروفاً عن الأسقف نيكولاوس عطفه على الفقراء والضعفاء، وتقول الأسطورة أنه كان يرمي النقود سراً في مدخنة منازل العائلات الفقيرة، والتي تهبط في الجوارب المعلقة أمام المدفأة، ومنها جاءت عادة تعليق الجوارب في عيد الميلاد

  • Der gesamte Wald und die große Wiese ist mit ganz dick mit Schnee bedeckt. (Foto: Imago/imagebroker)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    لا ينتظر الأطفال في ألمانيا فقط القديس نيكولاوس والهدايا فقط، بل ينتظرون أن تكتسي الأرض بحلة بيضاء من الثلج. فكلما اقترب موعد عيد الميلاد في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، يبدأ الجميع في التساؤل عما إذا كان عيد الميلاد هذا العام سيكون "عيداً أبيض".

  • Deutschland Weihnachtsmärkte Berlin (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    في موسم أعياد الميلاد، يحلو للألمان شراء اللوز المحمص والسجق والنبيذ المتبّل الساخن، والتي يمكن شراؤها في جميع أسواق عيد الميلاد، التي تبدأ في الانتشار في غالبية المدن الألمانية. ومع افتتاح هذه الأسواق، يبدأ الملايين في التوافد عليها لشراء ما تعرضه من بضائع والاستمتاع بأجواء ساحرة رغم البرد.

  • Der Kater Elmo sitzt zwischen roten Weihnachtssternen. (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    يغلب اللونان الأخضر والأحمر على أجواء عيد الميلاد: الأخضر الذي يمثل الأمل والحياة يمكن رؤيته في أغصان الهدال وأشجار عيد الميلاد، بينما يرمز اللون الأحمر إلى دم المسيح، وهناك من يقول أن هيمنة اللون الأحمر مرتبطاً تاريخياً بغلاء هذا اللون في العصور القديمة، ولذلك كان محجوزاً فقط لأوقات الاحتفال.

  • Deutschland Weihnachtgebäck (Imago/Westend61)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    شهر ديسمبر/ كانون الأول هو أسوأ الشهور في ألمانيا لبدء حمية جديدة، ذلك أن هذا الشهر واحتفالات عيد الميلاد مرتبطة دائماً بالأكلات الدسمة والحلويات المتنوعة، خاصة الكعك المخبوز والمعجنات المخلوطة بالقرفة والمرشوشة بمسحوق السكر.

  • Weihnachtsbaum (picture alliance/chromorange/E. Weingartner)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    أحد أهم رموز عيد الميلاد ليس فقط في ألمانيا هي شجرة عيد الميلاد، والتي تحرص العائلات على مشاركة جميع أفرادها في تزيينها بالكرات الزجاجية الملونة والديكورات المستوحاة من قصة عيد الميلاد، أو شخصيات محبوبة لدى العائلة إذا لم تكن متدينة. ولا ننسى النجمة على أعلى نقطة في الشجرة!

  • Beim Weihnachts-Shoppen in Dortmund sind die Schäfte in diesem Warenhaus voll. (Foto: picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    تبادل الهدايا في عيد الميلاد تقليد درج الألمان عليه من زمن طويل، ولكن هذا التقليد مصحوب بالكثير من التوتر، والمستفيد الوحيد هي المحلات التجارية والشركات، إذ يتهافت الكثيرون – وخصوصاً قبل أيام من عيد الميلاد – عليها لشراء ما تقع عليه أيديهم من هدايا، وذلك لكسب الوقت وكي لا تكون اليد خالية. ومؤخراً جعل التسوق لهدايا عيد الميلاد عبر الإنترنت هذا الواجب أسهل من أي وقت مضى.

  • Buntes Höhenfeuerwerk ist am Nachthimmel. (Foto: Imago/blickwinkel/McPhoto/R. Burch)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    في نهاية موسم أعياد الميلاد ومع حلول ليلة رأس السنة، تتزين عادة سماء ألمانيا بالألعاب النارية، التي تنطلق من كل بيت تقريباً وبالضبط عندما تدق الساعة معلنة منتصف الليل. إلى ذلك، يحرص الألمان على تقاليد عائلية أو بصحبة الأصدقاء، كلعب الألعاب المجتمعية أو الغناء أو إقامة وليمة قبيل انتهاء العام وحلول العام الجديد. لكن للعام الثاني تعلن السلطات حظر بيع الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسبب كورونا


مواضيع ذات صلة

Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Demonstration gegen Corona-Einschränkungen unter dem Motto «Ein Jahr Lockdown-Politik - es reicht» stehen dicht gedrängt vor dem Bundesgesundheitsministerium - ein Großteil von ihnen trägt keinen Mund-Nasenschutz.

ألمانيا.. رغم التحذير من موجة ثالثة مظاهرات ضد قيود كورونا 13.03.2021

رغم التحذيرات من مخاطر موجة ثالثة من كورونا خرج الآلاف إلى الشوارع في عدة مدن ألمانية للاحتجاج على قيود الجائحة. وكانت أعنف المظاهرات في دريسدن، حيث أصيب عدد من عناصر الشرطة وحررت مئات البلاغات ضد متظاهرين.