كورونا.. تشديد قيود الدخول وشولتس يضع هدفا طموحا حتى 7 يناير

يسعى المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الوصول بمعدل التطعيم ضد كورونا في بلاده إلى 80% بحلول السابع من كانون الثاني/يناير المقبل. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبرشترايت، الأربعاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، إن هذا الهدف يتعلق بالجرعات الأولى للتطعيم.
يذكر أن 61,2 مليون شخص في ألمانيا أخذوا جرعة واحدة من التطعيم، على الأقل، حتى الآن، وذلك بما يعادل73,6% من إجمالي عدد السكان.
ومن أجل تحقيق هدف الـ80%، يجب أن يأخذ نحو 5,3 مليون شخص جرعة أولى بحلول السابع من الشهر المقبل وهو موعد المشاورات الجديدة التي سيجريها شولتس مع رؤساء حكومات الولايات لبحث مكافحة جائحة كورونا.
اختبار "بي سي آر" حتى للترانزيت
وشددت الحكومة الألمانية قواعد دخول البلاد بالنسبة للقادمين من مناطق تنتشر فيها متحورات فيروس كورونا وذلك بسبب انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى. وأعلنت الحكومة الألمانية الأربعاء، استنادا إلى قرار صادر من مجلس الوزراء، أن على القادمين من هذه المناطق تقديم شهادة سلبية لاختبار "بي سي آر".
وسيسري الإجراء الإلزامي الخاص بتقديم ما يثبت النتيجة السلبية أو إجراء الاختبار على جميع الوافدين من سن ستة أعوام وذلك بعد إجراء تعديل بهذا الخصوص في مرسوم كورونا لدخول البلاد. وتضم مناطق متحورات فيروس كورونا في الوقت الراهن دولا مختلفة في جنوب القارة الأفريقية، وانضمت إليها بريطانيا منذ أول أمس الاثنين.
ويذكر أن إجراء اختبار "بي سي آر" الإلزامي يسري أيضا على المسافرين الذين يتوقفون في ألمانيا فقط خلال سفرهم (ترانزيت). ولا يجوز أن يمر على اختبار "بي سي آر" أكثر من 48 ساعة إذا كان الشخص قادما بوسيلة خاصة أما إذا كان قادما بالطائرة أو العبارة أو الحافلة أو القطار، فيتم احتساب هذه الـ48 ساعة من بدء النقل.
خبراء: القيود الجديدة لا تكفي
ومن جهة أخرى قال خبراء صحة ألمان الأربعاء إن القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا لا تكفي للحد من تفشي المتحور أوميكرون، في حين لم يستبعد وزير الصحة فرض إغلاق كامل إذا زادت الإصابات.
وتشمل الإجراءات التي أعلنت أمس الثلاثاء الحد من التجمعات الخاصة وإغلاق الملاهي وصالات الرقص ومنع الجمهور في مباريات كرة القدم، ومن المنتظر أن تطبق بدءا من 28 ديسمبر/ كانون الأول.
وفي الوقت نفسه أوصى معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بفرض "أقصى قيود ممكنة على التجمعات" و"أشد إجراءات للوقاية من العدوى" على الفور.
آلاف المتظاهرين ضد قيود كورونا في ميونيخ
وعلى الجانب الآخر، تظاهر نحو 3000 معارض لسياسة كورونا في ميونيخ بجنوب ألمانيا مساء الأربعاء. وذكرت الشرطة أنها نشرت نحو 500 فرد من عناصرها في محاولة لمنع المسيرات في شارع لودفيغ وفي الحي المحيط ببوابة النصر والجامعة. وأعلنت متحدثة باسم الشرطة وقف حركة السيارات في شارع لودفيج بشكل مؤقت بسبب سير المتظاهرين في نهر الطريق.
وأعلنت الشرطة أن نحو 120 شخصا تظاهروا في ساحة اديونبلاتس احتجاجا على أنصار حركة "التفكير الجانبي". وكان تحالف "التضامن بدلا من الهراء"، المكون من يساريين وشباب حزب الخضر ومجموعات أخرى، دعا إلى تنظيم هذه المظاهرة.
ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)
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ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا
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