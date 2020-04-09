كورونا.. تخطي حاجز 2 مليون إصابة وارتفاع معدلات الشفاء

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز المليونين صباح اليوم الأربعاء (15 أبريل/ نيسان 2020). وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و231 حالة عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من النصف مليون حالة. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 126 ألفا و757 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا وبلجيكا وهولندا.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 614 ألف إصابة إلى جانب نحو 26 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 174 ألف إصابة ونحو 18 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 162 ألف إصابة ونحو 21 ألف وفاة.

أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و295 إصابة و3342 وفاة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 2486 ليصل العدد إلى 127584، مما يشير إلى حدوث زيادة في الإصابات الجديدة بعد أربعة أيام من الانخفاض. وأوضحت البيانات ارتفاع الوفيات بواقع 285 إلى 3254. ووفقا لموقع برلينير مورغن بوست فقد بلغ عدد المتعافين من الفيروس في ألمانيا 67150 حالة.

وتم الإبلاغ عن الإصابات والوفيات في أكثر من 210 دول وأقاليم منذ رصد الحالة الأولى في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ع.أ.ج/ ع ش (د ب أ، رويترز)