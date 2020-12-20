 كورونا.. بريطانيا ترصد سلالة جديدة أخرى مصدرها جنوب أفريقيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.12.2020

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كورونا.. بريطانيا ترصد سلالة جديدة أخرى مصدرها جنوب أفريقيا

بينما تكافح بريطانيا لكبح انتشار سلالة متحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا، رصدت الأجهزة البريطانية سلالة ثانية متحورة لدى مخالطين اثنين لأشخاص قادمين من جنوب أفريقيا.

كورونا في بريطانيا (صورة رمزية)

بريطانيا تكتشف سلالة ثانية متحورة من كورونا، بعد السلالة المتحورة الأولى، شديدة العدوى

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2020) إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا أصيب بها مخالطان لأشخاص قادمين من جمهورية جنوب أفريقيا.

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في لقاء خاص مع DW، أكد رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية، أوغور شاهين، أن لقاح الشركة "على الأغلب" سيحمي متلقيه من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، ولكنه أشار إلى ضرورة إجراء اختبارات على الفيروس الجديد لتأكيد ذلك.

أشاعت السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد ببريطانيا الذعر في الكثير من مناطق العالم، بما فيها ألمانيا، حيث تفاعل الإعلام وخبراء الفيروسات بسرعة مع هذا التطور، في خطوة استباقية للوقاية من المخاطر المحتملة.

لا يستبعد رئيس معهد روبرت كوخ وجود السلالة الجديدة لكورونا في ألمانيا. ويقول لوتار فيلر لمواطني بلاده "لا تسافروا.. فالوضع آخذ في التفاقم"، معلناً خشيته من إمكانية انتشار العدوى خلال التجمعات أيام عيد الميلاد.

وأعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي رصد طفرة جينية جديدة للفيروس قد تكون السبب في زيادة عدد حالات الإصابة في البلاد في الآونة الأخيرة.

وقال هانكوك في إفادة صحفية "بفضل القدرات العالية في علم الجينوم لدى جنوب أفريقيا، رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة". وأضاف "كلاهما من المخالطين لحالات قادمة من جنوب أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وتكافح بريطانيا بالفعل لكبح انتشار سلالة متحورة من الفيروس أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

وقال هانكوك إن السلالة الجديدة الأخرى شهدت تحولا أكبر وإنها أكثر عدوى على ما يبدو.

وأضاف إنه يجري إخضاع المخالطين للمصابين بالسلالة الجديدة للحجر الصحي كما يتعين على جميع من كانوا في جنوب أفريقيا خلال الأسبوعين الماضيين الخضوع لحجر صحي. وتابع قائلا إن السلطات تفرض قيودا فورية على السفر من جنوب أفريقيا.

ص.ش/أ.ح (رويترز)

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شلل على حدود بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا

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