كورونا.. الولايات المتحدة تتجاوز الصين وتتصدر عالمياً

وصل عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 82.100 ألف إصابة حسب أرقام شبكة CNN، بينما وصلت الإصابات في الصين 81.782، ومن المتوقع أن يرتفع العدد أكثر في الولايات المتحدة خلال الساعات القادمة، بما أن الفيروس ينتشر بسرعة في هذا البلد. وتشير آخر الأرقام المسجلة اليوم الجمعة بموقع worldometers إلى حوالي 86 ألفًا.
وصرّح حاكم نيويورك أندرو كومو في مؤتمر صحفي أن "عدد الوفيات في تزايد"، مضيفاً أن 100 شخص لاقوا حتفهم الليلة الماضية ليصل إجمالي الوفيات في ولايته إلى أكثر من 37 ألف حالة إصابة مؤكدة، مرجحاً ارتفاع الوفيات في الساعات والأيام القادمة، إذ يتوقع خبراء وفاة المزيد من المرضى على أجهزة التنفس الصناعي، معظمهم من كبار السن.
كما قال حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز إن الحالات في ولايته ارتفعت بنسبة 28 بالمئة يوم الخميس لتتجاوز ألفي حالة، بينها 83 حالة وفاة. فيما حذر رئيس بلدية لوس أنجليس، إريك جريسيتي، يوم الأربعاء الماضي من أن "الأيام الأسوأ لم تأت بعد".
من جانبه، غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر بالقول إن بلاده والصين "تعملان معا بشكل وثيق" من أجل مكافحة تفشي وباء كورونا، وذلك بعد محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة.
وقد أكّد قادة مجموعة دول العشرين في ختام قمة طارئة عبر الفيديو التزامهم مواجهة تداعيات وباء كورونا بجبهة موحّدة، متعهّدين بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي. وقال القادة في بيانهم الختامي إنّ التعامل مع الفيروس يتطلّب "استجابة دوليّة قويّة منسّقة واسعة المدى مبنيّة على الدلائل العلميّة ومبدأ التضامن الدولي. ونحن ملتزمون بشدة تشكيل جبهة موحّدة لمواجهة هذا الخطر المشترك".
كما حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنّ الوباء الذي بات يجبر أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم على ملازمة بيوتهم، "يهدّد البشرية جمعاء".
وتبقى القارة الأوروبية الأكثر تسجيلا للإصابات، إذ شُخّصت فيها أكثر من 268 ألف إصابة، و15500 وفاة أغلبها في إيطاليا (8165) وإسبانيا (4089)، بينما سجلت بريطانيا 115 وفاة في آخر 24 ساعة، وهو أعلى رقم تعرفه البلاد.
لكن موازاة مع هذه الأرقام، قال مدير الفرع الأوروبي في منظّمة الصحة العالمية هانس كلوغ الخميس "رغم أنّ الوضع لا يزال مقلقا للغاية، إلا أننا بدأنا نرى علامات مشجعة" على تباطؤ تفشي الفيروس في أوروبا.
إ.ع/خ.س (أ ف ب، د ب أ)
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"دع القلق و شاهد نتفليكس!"
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الرياضة الجماعية..عن بُعد
ا تستطيع شركة بيلوتون Peloton لدراجات التدريب المنزلية الشكوى من فيروس كورونا: فبسبب تفادي العديد من محبي الرياضة الذهاب إلى الصالات الرياضية خوفاً من الاصابة بالعدوى، ارتفع الطلب على الدراجات الرياضية المنزلية من شركة بيلوتون بشكل كبير. تتميز هذه الدراجات المنزلية بخدمة التدريب الإفتراضي التي تُمكن الشخص من التواصل مع متدربين آخرين دون الحاجة للقائهم وجهاً لوجه.
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كورونا تصنع المليارديرات
انضم رئيس شركة الأدوية "مودرنا" ستيفان بانسل (على اليمين) لقائمة المليارديرات في العالم في وقت قصير عندما ارتفعت أسهم الشركة بعد إعلانها عن تقديم طلب لبدء إختبارات بشرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا. و انضم إليه ليم ووي تشاي مالك الحصة الأكبر من أسهم شركة "توب جلوف" الماليزية لتصنيع القفازات الطبية.
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إجتماعات العمل في المنزل
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فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
كورونا و حيوان "الهامستر"
تزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية المُغلفة و المُعلبات مما أدى إلى خلو الأرفف فى محلات كبرى مثل REWE الألمانية و Carrefour الفرنسية. تُسمى هذه الظاهرة "مشتريات الهامستر" لأنه يُخزن طعام أكثر من حاجته في فمه. و أدت هذه الظاهرة إلى إقبال المستثمرين على أسهم شركات المواد الغذائية المُغلفة. كما ازدهرت أعمال شركات مثل "أمازون" و"علي بابا" بسبب الخوف من الخروج للتسوق و تفضيل الشراء الإلكتروني.
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فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
من قال إن الخوف يصيب التجارة بالكساد؟
في ظل التلهف على شراء الكمامات و أدوات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا، يتسابق مصنعو هذه السلع على مواكبة الطلب المتزايد و يجنون من وراء ذلك مكاسب طائلة. أكبر المستفيدين من حالة الخوف العالمية الشركة الأمريكية 3M التي تنتج الكمامات الطبية.
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فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
مكتب متنقل
يُفضل الكثيرون العمل من المنزل بعد انتشار فيروس كورونا في العالم خوفاً من الإصابة بالمرض، و هو ما يتطلب طريقة إلكترونية آمنة و سريعة للموظفين للاتصال بأجهزة و حواسيب العمل. هذه الخدمة تقدمها شركة TeamViewer الألمانية التى زاد عدد مستخدميها بشكل ملحوظ، خاصة في الصين. خلال يومين فقط ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20%.
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فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
مكاسب رغم هبوط مؤشرات البورصة
أدت تقلبات أسواق المال الشهر الماضى إلى زيادة بنسبة 60% في أرباح البورصة الألمانية، مما حقق ربحاً لمجموعة Deutsche Börse AG المالكة للبورصات في ألمانيا. كان يوم 28 فبراير/شباط هوالأعلى ربحاً بحجم تداول بلغ 18،6 مليار يورو و 2،8 مليون أمر تنفيذ. و كان هذا اليوم هو الأعلى على نظام Xetra التجاري منذ الأزمة المالية في عام 2008. إعداد: كولمان توماس، أشوتوش باندي/ سلمى حامد