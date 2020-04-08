كورونا.. الوفيات ترتفع في ووهان بعد مراجعة البيانات

راجعت سلطات مدينة ووهان أرقام ضحايا جائحة كورونا، ما أضاف 1290 حالة وفاة إلى إجمالي الوفيات في الصين، ووصل الرقم بالتالي إلى 4632 حالة وفاة، بينها 3869 فقط في ووهان.

وجاءت الأرقام الجديدة بناءً على تحديث قامت به بلدينة المدينة، نشرته حكومة مقاطعة هوبي، التي توجد بها ووهان، إذ قالت إن بعض المرضى توفوا في أوج الوباء في بيوتهم بسبب عدم قدرة المستشفيات على التكفل بهم، ما أدى إلى عدم احتسابهم ضمن قائمة الوفيات في البداية.

وأدى التحديث كذلك إلى ارتفاع أرقام الإصابات بحوالي 325، ليتجاوز مجموع الإصابات في مجموع أنحاء الصين 80 ألفاً. لكن الإحصائيات الصينية تتعرّض لتشكيك واسع عبر العالم، إذ اتهمتها أكثر من جهة بالتستر على الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد الصيني انكمش بنسبة 6.8 في المئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام بسبب تداعيات وباء كورونا، ليسجل أول انكماش منذ عام 1992 على الأقل عندما بدأ تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي.

ويعدّ هذا الانكماش أكبر من توقعات المحللين في مسح أجرته رويترز بتراجع نسبته 6.5 في المئة، كما يأتي بعد نمو نسبته ستة في المئة في الربع الأخير من 2019.

كما تراجح الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها بـ9.8 في المئة، مقارنة مع توقعات بانكماش قدره 9.9 بالمئة ونمو بنسبة 1.5 في المئة.

إ.ع/ع.ش (أ ف ب، رويترز)