كورونا.. الهند تسجل رقما قياسيا عالميا ووريثة عرش إسبانيا في الحجر

سجلت الهند، أحدث بؤرة لجائحة فيروس كورونا، 97570 حالة جديدة، وهو رقم قياسي عالمي آخر للإصابات اليومية، في حين تجاوز عدد حالات الوفيات ألف حالة لليوم الحادي عشر على التوالي، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وتجاوز عدد الإصابات الإجمالية في الهند 4.65 مليون إصابة، وتأتي الهند في المركز الثاني على مستوى العالم في عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 6.4 مليون حالة،لكن انتشار الجائحة فيها تباطئ بشكل ملحوظ، بينما صارت وتيرة انتشار الفيروس في الهند هو الأسرع عالميا.





وبلغ عدد الحالات المؤكدة عبر العالم حوالي 28 مليونا ونصف مليون، إلى غاية صباح اليوم السبت، حسب بيانات جامعة جونز هوبكز، بينما تجاوز عدد الوفيات بقليل 915 ألف حالة.

وفي غرب أوروبا، قال البلاط الملكي بإسبانيا اليوم السبت إن الأميرة ليونور، وريثة العرش، في حجر صحي بعد أن أكدت الفحوص وجود حالة كورونا في مدرستها. وستخضع الأميرة البالغة من العمر 14 عاماً لاختبار فيروس كورونا هي وزملاء فصلها بمدرسة (سانتا ماريا دو لوس روساليس) في مدريد.

وقال متحدث باسم البلاط الملكي إن والدها الملك فيليبي ووالدتها الملكة لتيتثيا سيواصلان أداء مهامهما الملكية في الوقت الراهن. وسجلت إسبانيا 4708 حالات إصابة جديدة أمس الجمعة، ويصل الإجمالي إلى تقريبا 566 ألف إصابة، وهو أعلى عدد في غرب أوروبا.

وفي ألمانيا، أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1630 ليصل إلى 258480 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9347 بعد تسجيل خمس حالات جديدة.

وعلى صعيد آخر، قامت الولايات المتحدة بطرد نحو 8800 طفل مهاجر لم يكن معهم أحد من ذويهم بعد ضبطهم على الحدود الأمريكية المكسيكية منذ 20 مارس بموجب قواعد تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وذلك طبقا لوثائق قدمتها وزارة العدل لمحكمة يوم الجمعة، في إجراء جرّ انتقادات كبيرة.

إ.ع /ع.ج.م ( رويترز، د ب أ، أ ف ب)