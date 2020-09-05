 كورونا.. الهند تسجل رقما قياسيا عالميا ووريثة عرش إسبانيا في الحجر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كورونا.. الهند تسجل رقما قياسيا عالميا ووريثة عرش إسبانيا في الحجر

تتسارع وتيرة انتشار كورونا في الهند وسجلت هذه الدولة أعلى نسبة ارتفاع منذ ظهور الفيروس، في حين دفعت الجائحة وريثة عرش في أوروبا إلى دخول الحجر الصحي بعد ظهور إصابات في مدرستها.

فحوصات كورونا في الهند

فحوصات كورونا في الهند

سجلت الهند، أحدث بؤرة لجائحة فيروس كورونا، 97570 حالة جديدة، وهو رقم قياسي عالمي آخر للإصابات اليومية، في حين تجاوز عدد حالات الوفيات ألف حالة لليوم الحادي عشر على التوالي، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وتجاوز عدد الإصابات الإجمالية في الهند 4.65 مليون إصابة، وتأتي الهند في المركز الثاني على مستوى العالمفي عدد حالات الإصابةبالفيروس بعد الولاياتالمتحدة التي سجلت أكثر من 6.4 مليون حالة،لكن انتشار الجائحة فيها تباطئ بشكل ملحوظ، بينما صارت وتيرة انتشار الفيروس في الهند هو الأسرع عالميا.

مختارات

صانعو السفن في ألمانيا مازالوا يعانون من الركود بسبب جائحة كورونا. وفي الوقت الذي يتحسن فيه النمو وتتحسن الأمور في أعالي البحار، تأمل شركات صناعة السفن في الحصول على دعم حكومي لبرامج الاستثمار.

تجري عملية إنقاذ واسعة في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث اندلعت عدة حرائق. ويأتي الحريق في المخيم الذي يؤوي ما يفوق أربعة أضعاف قدرته الاستيعابية، عقب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا وحالات "تمرد".

وبلغ عدد الحالات المؤكدة عبر العالم حوالي 28 مليونا ونصف مليون، إلى غاية صباح اليوم السبت، حسب بيانات جامعة جونز هوبكز، بينما تجاوز عدد الوفيات بقليل 915 ألف حالة.

وفي غرب أوروبا، قال البلاط الملكي بإسبانيا اليوم السبت إن الأميرة ليونور، وريثة العرش، في حجر صحي بعد أن أكدت الفحوص وجود حالة كورونا في مدرستها. وستخضع الأميرة البالغة من العمر 14 عاماً لاختبار فيروس كورونا هي وزملاء فصلها بمدرسة (سانتا ماريا دو لوس روساليس) في مدريد.

وقال متحدث باسم البلاط الملكي إن والدها الملك فيليبي ووالدتها الملكة لتيتثيا سيواصلان أداء مهامهما الملكية في الوقت الراهن. وسجلت إسبانيا 4708 حالات إصابة جديدة أمس الجمعة، ويصل الإجمالي إلى تقريبا 566 ألف إصابة، وهو أعلى عدد في غرب أوروبا.

وفي ألمانيا، أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1630 ليصل إلى 258480 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9347 بعد تسجيل خمس حالات جديدة.

وعلى صعيد آخر، قامت الولايات المتحدة بطرد نحو 8800 طفل مهاجر لم يكن معهم أحد من ذويهم بعد ضبطهم على الحدود الأمريكية المكسيكية منذ 20 مارس بموجب قواعد تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وذلك طبقا لوثائق قدمتها وزارة العدل لمحكمة يوم الجمعة، في إجراء جرّ انتقادات كبيرة.

إ.ع /ع.ج.م ( رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


مواضيع ذات صلة

Deutschland Eröffnung EinheitsEXPO Potsdam

30 عاماً على الوحدة... كورونا ينغّص على الألمان فرحتهم 05.09.2020

على مدار شهر ووسط إجراءات كورونا الصارمة، تحيي ألمانيا الذكرى الثلاثين لإعادة توحيدها. تمثل هذه الذكرى فرصة لتقييم مدى نجاح ألمانيا في إعادة لم شملها. التقرير السنوي لحال الوحدة يلقي الضوء على ما أنجز وما ينتظر الإنجاز.

Coronavirus - Deutschland Wirtschaft Konjunktur Produktion

وزير المالية الألماني: تجاوزنا الأسوأ في أزمة كورونا 05.09.2020

يبدي وزير المالية الألماني أولاف شولتس تفاؤلاً بتجاوز بلاده للصعوبات الاقتصادية التي تسبّبت فيها جائحة كورونا، مؤكداً أن لديه أدلة على تحسن الاقتصاد. وجدد شولتس دافعه عن سياسة أنغيلا ميركل في استقبال اللاجئين عام 2015.

Coronavirus | Deutschland | Berlin Hauptbahnhof Teststation

إصابات كورونا ترتفع في ألمانيا مجدداً لأعلى مستوى منذ أربعة أشهر 22.08.2020

استمرت إصابات كورونا في ألمانيا في الارتفاع، ووصلت إلى أعلى مستوى مسجل منذ شهدت تقييدا كبيرا في حركية السكان، فيما تعرب "الصحة العالمية" عن الأمل في التغلب على الجائحة "في أقل من عامين، ولكن ليس باللقاح بمفرده".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  