كورونا.. الصحة العالمية تخطط لإنتاج اللقاحات في أفريقيا

قال مسؤول من منظمة الصحة العالمية، التي تشارك في إدارة برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اليوم الاثنين (21 حزيران/يونيو 2021) إن ما يزيد على نصف الدول الأكثر فقرا التي تتلقى الجرعات من خلال البرنامج ليس لديها ما يكفي من الإمدادات للاستمرار في حملات التطعيم.

وقال بروس أيلوارد كبير مستشاري المنظمة في إفادة صحفية إن ما يزيد بكثير عن نصف هذه الدول الثمانين "لا يوجد لديها ما يكفي من جرعات اللقاح لمواصلة برامجها في الوقت الحالي"، في إشارة إلى آلية التزام السوق المسبق نحو الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة.

وأضاف أن النسبة الفعلية ربما كانت "أعلى بكثير". وتابع قائلا إن الجرعات لدى بعض تلك الدول نفدت بالكامل.

ويأتي النقص، الناجم جزئيا عن التأخر في التصنيع والإمدادات من الهند ، تزامنا مع زيادة الإصابات والوفيات في جميع أنحاء أفريقيا في ظل موجة ثالثة من العدوى.

خطط انتاج لقاحات ضد كورونا في أفريقيا تتبلور

على صعيد متصل، بدأت تتضح خطط لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا في أفريقيا وسط تنامي المخاوف من الإتاحة غير المتساوية للقاحات أثناء الجائحة.وقالت منظمة الصحة العالمية إن أول مركز لإنتاج لقاح إم أر إن إيه سيتم إنشاؤه في جنوب أفريقيا بمساعدة من اتحاد شركات.

وأعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا عن ترحيبه بهذه الخطط باعتبارها خطوة مهمة لجعل أفريقيا أقل اعتمادا على اللقاحات التي يتم توريدها من الخارج. وقال راموفوزا "إنها لا تأتي أبدا. لا تصل أبدا في الوقت المحدد". وأضاف أنه سيتم في المركز أيضا تدريب العمال المهرة اللازمين لإنتاج اللقاحات لمكافحة الفيروس.

كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر رسالة بالفيديو "هذه ستكون الأولى من مبادرات كثيرة سوف ندعمها. من جهته قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس "هذا نبأ عظيم ولا سيما بالنسبة لأفريقيا التي لديها أقل قدر من الوصول للقاحات".

وأوضحت سوميا سواميناتان الخبيرة بالمنظمة أن المركز يمكن أن ينتج باكورة لقاحاته ضد الفيروس في غضون 9 إلى 12 شهرا إذا ما سارت الأمور على ما يرام. وأضافت سوميا "منظمة الصحة العالمية تجري الآن محادثات مع عدد من شركات صناعة الدواء حول إنشاء المركز.

عملية التطعيم ضد كورونا في أوغندا

من جانب آخر، استعرضت إدارة الرئيس بايدن الاثنين خطة لتقديم 55 مليون جرعة لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 عالميا.

وقال البيت الأبيض إنه سيتم تقديم 41 مليون جرعة من خلال كوفاكس على أن تكون 14 مليون جرعة تقريبا لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ونحو 16 مليون جرعة لآسيا وقرابة 10 ملايين لأفريقيا.

وسيتم تقديم نحو 14 مليون جرعة وهي 25 في المئة على أساس "مناطق لها الأولوية" تشمل كولومبيا والأرجنتين والعراق وأوكرانيا والمناطق الفلسطينية.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، رويترز)