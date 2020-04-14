كورونا - "الأكثر أمناً" إسرائيل وتليها ألمانيا

الصحة بالدرجة الأولى والاقتصاد ثانياً هما الشغل الشاغل لكل الناس في أرجاء المعمورة هذه الأيام. من يعيش في ألمانيا يتمتع بأمن صحي واقتصادي عالٍ مقارنة بغيرها من الدول، لا يسبقه على مستوى العالم إلا من يعيش في إسرائيل. هذا ما كشفت عنه دراسة لمركز الأبحاث البريطاني Deep Knowledge Group (DKG)، الذي أرسله كاملاً وبشكل حصري للموقع الإلكتروني لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية ونشر اليوم الثلاثاء (14 نيسان/أبريل 2020).

وقد اعتمد المركز، الذي يقع مقره في لندن، على معطيات عدة، منها تاريخ البدء بإجراءات تقييد التجول، وعدد الخروقات له، وحجم إجراءات تقييد السفر، وعدد الفحوصات، ومستوى استعداد المشافي والعيادات. وفيما يخص ألمانيا ذكر على سبيل المثال عمل خلايا إدارة أزمة كورونا والسرعة في تعبئة وحشد المساعدات اللازمة.

في أوروبا تأتي سويسرا والنمسا خلف ألمانيا، أما إيطاليا وإسبانيا فهما في ذيل الترتيب.

وفي القائمة التي تضم أكثر من 100 دولة تأتي الولايات المتحدة في المركز 70. وتحتل المراكز خلف إسرائيل وألمانيا كل من جنوب أفريقيا وأستراليا والصين على الترتيب.عربياً جاءت الإمارات في المركز 18، والكويت في المركز 24، وقطر في المركز 27.

وقد اعتمد المركز في دراسته على البيانات المنشورة من مصادر موثوقة كمنظمة الصحة العالمية وجامعة جوبز هوبكنز الأميركية.

وحسب الخبيرة الألمانية - الروسية في الذكاء الصناعي وتحليل البيانات، أناستازيا لاوترباخ، تأتي صدارة إسرائيل من حقيقة أنها تعيش في حالة طوارئ دائمة ومن خبرتها في إغلاق الحدود.

اقتصادياً قد يساعد الترتيب الشركات على اختيار الدول الأكثر أمنا للاستثمار في زمن ما بعد كورونا.

خ.س/ م.م