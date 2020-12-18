 كورونا.. ارتفاع الإقبال على حليب الحمير في ألبانيا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 18.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

كورونا.. ارتفاع الإقبال على حليب الحمير في ألبانيا

منذ انتشار وباء كورونا المستجد زاد الإقبال في ألبانيا على حليب الحمير رغم ثمنه المرتفع. الحمير تعاني في الحالة العادية من سوء معاملة، إلا أن اللافت هنا هو أن كورونا غيرت تعامل الناس معها.

صورة من الأرشيف لرجل يحلب أنثى الحمار

صورة من الأرشيف لرجل يحلب أنثى الحمار

تُنسب مزايا مناعية عدّة لحليب الحمير في ألبانيا، ما يزيد الطلب على هذه المنتجات ازدياداً شديداً في خضمّ الأزمة الصحية ويشكّل فرصة لتحسين ظروف عيش هذه الحيوانات. يتوافد الزبائن إلى مزرعة صغيرة في جنوب تيرانا حيث يمضغ بعض الحمير العلف بهدوء تحت الأشجار.

مختارات

في ظل التباعد الاجتماعي، ما رأيك في عمل مفاجأة لزملائك بدعوة ”أنثى حمار“ للمشاركة في اجتماعاتكم عبر الإنترنت؟ هذا ما حدث في كندا وتحول لفكرة رائجة تدر لأصحاب هذا الكائن الربح .. فما القصة؟

ميخاس الإسبانية، مدينة سياحية يشيع فيها استخدام الحمير كوسيلة للنقل وتنقل السياح، لكنها حددت مؤخرا وزن من يركب هذه الحمير واتخذت اجراءات أخرى لحمايتها. وكانت اليونان قد أتخذت قرارا مشابها قبل حوالي عام.

أثارت صورة لحمار داخل عربة قطار بصعيد مصر موجة من السخرية بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر. إذ التقط ركاب صورة لحمار يستقل القطار وسط ذهول الركاب الآخرين. فما هي قصة هذا الحمار؟ ولماذا هدد صاحبه مفتشي القطار بالانتحار؟

بعد أن أزيح الستار مؤخرا على أول تمثال "للحمار" في محافظة السليمانية شمالي العراق، والمدعوم من قبل "حزب الحمير" الكردستاني، انقسم الشارع الكردي ما بين مؤيد لفكرة تكريم هذا الحيوان ومعارض لها. التفاصيل في تقرير DW/ عربية.


ويقول إلتون كيكيا (37 عاماً) الذي ترك قبل سنتين عمله في الصحافة ليتفرّغ لهذه المزرعة العائلية الصغيرة في بلدة بابر إن "الطلب على حليب الأتان شهد ارتفاعاً شديداً، خصوصاً خلال الأشهر الأخيرة، في ظلّ ازدياد الإصابات" التي تخطّت 45 ألفاً في ألبانيا. ولا يزال إنتاج حليب الحمير هامشياً في هذا البلد الفقير الواقع في منطقة البلقان وهو يقتصر على مزرعتين فيهما بضع عشرات الحمير.
وتضمّ ألبانيا نحو 50 ألف حمار وبغل، بحسب تقديرات صحافية. وتُستخدم هذه الحيوانات لنقل الحمولات أو جرّ العربات أو التنقّل في الريف حيث يقاسي القرويون المشقّات. وغالباً ما تعاني الحمير من سوء معاملة، "رغم أنها حيوانات حسّاسة جدّاً، بحاجة إلى عطف كبير"، على قول كيكيا.

اقرأ أيضاً: بعد اليونان.. مدينة إسبانية تحدد الوزن الأقصى لراكبي الحمير
ويملك إلتون كيكيا أربع أتن حامل وأربع أخرى تنتج الحليب لكلّ منها صغير. وقد يصل الإنتاج إلى ثلاثة ليترات في اليوم الواحد كحدّ أقصى، "لكنه غير كاف لتلبية الطلب"، بحسب المزارع الذي ينوي توسيع مزرعته لتشمل نحو مئة حمار. غير أن هذه المهمّة "ليست بالسهلة بتاتا في بلد تكاد الحمير تندثر منه".
وبسبب التصحّر في الريف والتمدّد الحضري وتحديث الأنماط الزراعية، تتراجع أعداد الحمير بشدّة في البلد منذ سنوات، وفق معهد الإحصاءات.
ويشكّل إنتاج الحليب فرصة لحماية هذا النوع، بحسب المربّين. وتؤوي المزرعة حيوانات تعرّضت لسوء معاملة تشهد ندوبها على المعاناة التي قاستها سابقاً. ويقول رضى كيكيا والد إلتون، الذي يبلغ من العمر 71 عاماً "نعالجها ونعيد تأهيلها على الصعيد النفسي أيضاً".
كانت جيني، وهي حمارة بيضاء، تعاني إصابة في أذنها عند وصولها إلى المزرعة وكانت الندوب تغطّي ظهرها. ويخبر إلتون "كانت ضعيفة وحزينة ولم تكن تريد البقاء مع الحيوانات الأخرى. أما الآن، فهي تسرح وتأكل جيّداً وتنتج حليباً طيّباً".

اقرأ أيضاً: ثمثال الحمار في كردستان ضحية "إرهاب فكري"
ويلقى حليب الحمير إقبالا كبيرا بالرغم من سعره المرتفع عند 50 يورو (60 دولاراً تقريباً) لليتر الواحد في بلد بالكاد يبلغ متوسّط الأجر الشهري فيه 400 يورو (500 دولار تقريبا).
ولا يزعم أحد أن هذا الحليب يحمي من الإصابة بكوفيد-19، غير أن هذا المنتج القريب من حليب الأمّ غنّي بالفيتامينات وبمغذّيات تقوّي الجهاز المناعي.

ع.ع / خ.س (أ ف ب)

  • default

    شعبية الحمير في كينيا

    هواء أنظف وضوضاء أقل

    يُمَكّن الحمار شباب الجزيرة من العمل كمرشدين سياحيين. ومن فوائد العيش على جزيرة يعتبر الحمار فيها وسيلة النقل الرئيسة، التمتع بالهواء النقي والهدوء.

  • default

    شعبية الحمير في كينيا

    جولة ممتعة فوق الحمار

    الحمار، حيوان لا يحظى بشعبية في وسط الكينيين فحسب بل ولدى السياح أيضا، فجولة على ظهر الحمار بمحاذاة شاطئ لامو صارت أمرا لا غنى عنه لدى زوار الجزيرة.

  • default

    شعبية الحمير في كينيا

    شعبية الحمار في كينيا

    لا تحظى الحمير عادة بشعبية كبيرة في الدول الإفريقية على غرار الفيلة والأسود وحيوان وحيد القرن، لكن الأمر يختلف تماما في جزيرة لامو الكينية حيث يحظى الحمار بشعبية كبيرة.

  • default

    شعبية الحمير في كينيا

    التنقل في الشوارع الضيقة

    لا توجد في شوارع الجزيرة الضيقة مساحة كافية للسيارات، لكن الحمير تجد طريقها بكل سهولة فيها، وتحولت أيضا إلى وسيلة نقل للكبار والصغار.

  • default

    شعبية الحمير في كينيا

    يوم السباق

    سباق الحمير هو واحد من أبرز المهرجانات السنوية في الجزيرة ويحصل الفائز فيه على 150 دولارا. وهذا يعتبر مبلغا كبيرا في كينيا حيث يعيش العديد من الناس على دولارين يوميا.

  • default

    شعبية الحمير في كينيا

    حمّام في المحيط

    تحظى الحمير بفرصة الاستحمام في المحيط الهندي قبل السباق. وفقط الحمير التي حصلت على غذاء جيد وتم الاعتناء بها بشكل جيد، تكون مؤهلة أكثر من غيرها للفوز بالسباق. بوندا شميت / سهام أشطو | المحرر: عبد الرحمن عثمان

    الكاتب: بوندا شميت/ سهام أشطو


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الحمار كوسيلة للعلاج  

إعلان