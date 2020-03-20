كورونا.. ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات عالميا وإيطاليا تتصدر

وصل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 18,259 وفاة على الأقل حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر 2019، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى مساء اليوم الثلاثاء (24 مارس/آذار 2020)، في وقت تجاوزت فيه الإصابات عبر العالم 404 ألف إصابة.

وغالبا ما تكون الإصابات أقل بكثير من الرقم الحقيقي للإصابات، بسبب عدم قيام دول كثيرة بالفحوصات اللازمة وكذلك بصعوبة إجراء ذلك لجميع الحالات.

وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات عبر العالم، إذ سُجلت فيها فقط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 743 حالة. ويبلغ عدد الوفيات الإجمالي في إيطاليا 6820 حالة، بينما يقترب عدد الإصابات من 70 ألفاً.

وفي الصين التي اكتُشفت فيها أول إصابة بالفيروس، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 81,171 حالة والوفيات 3277 حالة، لكن الفيروس تراجع كثيرا في البلد، إذ لم يسجل في 24 ساعة الأخيرة سوى 78 حالة إصابة وسبع وفيات، مع تسجيل شفاء حوالي 73 ألف شخص.

وأضحت أوروبا حاليا هي صاحبة الحالات الأكبر للإصابة والوفاة، إذ بلغت حصيلة الإصابات في القارة 212,842 والوفيات 11,921 حالة، بينما بلغت في آسيا 98,895 إصابة و3,573 وفاة. وقد سجلت إسبانيا 514 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، من أصل 2696 حالة وفاة وحوالي 40 ألف إصابة.

أما في فرنسا فقد تم تسجيل 240 حالة وفاة في آخر 24 ساعة من أصل 1100 وفاة، وقرابة 22 ألف إصابة إجمالا. وفي ألمانيا، تصل أرقام الإصابات إلى حوالي 33 ألف إصابة إجمالا، بينها 157 حالة وفاة، حسب أرقام الخريطة التفاعلية لصحيفة مورغن بوست الألمانية، في وقت قالت فيه وكالة الأنباء الألمانية إن العدد يصل إلى 32,4 ألف حالة، و150 حالة وفاة.

ورغم تعبيرهم عن ارتياح خجول بشأن احتواء الوباء، دعا الأطباء والعلماء الإيطاليون إلى مواصلة جهودهم. ويبدأ 60 مليون إيطالي أسبوع العزل الثالث. وتعد آخر نسبة مسجلة في إيطاليا هي النسبة الأدنى منذ بدء انتشار الوباء في البلد، علما أن السلطات أجرت 300 ألف اختبار.

إ.ع/ص. ش (أ ف ب، د ب أ)