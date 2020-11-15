 كورونا.. ألمانيا تسجل ثاني أعلى مستوى وفيات يومية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كورونا.. ألمانيا تسجل ثاني أعلى مستوى وفيات يومية

أعلنت وزارة الصحة الألمانية عن خطتها لتحديد أولوية التلقيح ضد فيروس كورونا. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه.

ارتفعت الوفيات بسبب كورونا إلى أرقام قياسية مؤخراً في ألمانيا

ارتفعت الوفيات بسبب كورونا إلى أرقام قياسية مؤخراً في ألمانيا

قدم وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الجمعة (18 ديسمبر/ كانون الأول 2020) رؤية وزارته بشأن من ستشملهم أولوية التلقيح ضد فيروس كورونا. وقال شبان بمناسبة التوقيع على مرسوم التطعيم ضد كورونا في برنامج "مورغن ماغازين" المشترك بين القناتين الأولى والثانية الألمانيتين إن أولوية اللقاح ستعطى "لأولئك الذين سيمنحهم التلقيح حماية إضافية وفرصة للعيش لسنوات أطول".

مختارات

كيف يمكن إنقاذ حياة أكبر عدد من الناس خلال جائحة كورونا؟ مدينة توبنغن المعروفة بجامعتها العريقة والواقعة في جنوب ألمانيا، اعتمدت خطة خاصة بها. وتقوم هذه الخطة على حماية كبار السن وإجراء الكثير من الاختبارات، وماذا بعد؟

يبدو أن ضغوط ألمانيا قد نجحت في دفع الهيئة الأوروبية للأدوية لتقديم موعد تقريرها بشأن التصريح باستخدام لقاح بيونتيك- فايزر، والبدء بالتطعيم فبل عيد الميلاد. وأبدت ميركل عن ارتياحها لإمكانية بدء التطعيم الأسبوع المقبل.

أكدت وزيرة البحث العلمي الألمانية أن برلين ستراقب سلامة وفعالية أيّ لقاح يرخص له في البلاد. تصريح جاء في ظل استقرار عدد الإصابات على ارتفاع مقلق، ما أدى إلى انخفاض عام في مبيعات أكثر من ثلثي الشركات الألمانية.

ويشمل ذلك الأشخاص الذي يعيشون في مرافق رعاية المسنين، والأشخاص الذين يبلغون من العمر ثمانين عاماً، وأيضاً كل من يسهر على رعايتهم، بالإضافة إلى الأطقم الطبية المعرضة بشكل خاص لخطر الإصابة بكوفيد 19. بعد ذلك تأتي باقي الفئات العمرية المختلفة، حيث ستمنح أولوية التلقيح للأشخاص الذين يعانون من أمراض مختلفة وفئات مهنية معينة، ثم في المرتبة الأخيرة تأتي فئة الأشخاص الأقل من 60 عاماً الذين لا يعانون من أمراض ولا ينتمون للفئات المهنية التي لها الأحقية في أسبقية التلقيح.

ومن المقرر أن تبدأ التطعيمات في ألمانيا في 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي سياق متصل، أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لأول مرة في ألمانيا. وقالت الوكالة الوطنية الألمانية لمكافحة الأمراض، إن أعداد اليوم شملت 3500 حالة من ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غرب البلاد، والتي لم تشملها إحصاءات يوم الخميس لأسباب فنية.

اقرأ أيضاً... وزيرة ألمانية تحسم: التلقيح طوعي أم إجباري؟

وباستثناء التقارير المتأخرة، تم الإبلاغ عن 30 ألفاً و277 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة. وبلغ عدد الوفيات 813، وهو ثاني أعلى مستوى منذ بداية الوباء. وكان عدد الوفيات اليومية يميل إلى الارتفاع مؤخراً، وهو ما كان متوقعاً بعد زيادة حادة في الإصابات الجديدة.

وتسجل ألمانيا حالياً ارتفاعاً في عدد الوفيات اليومي، مما يضغط على السلطات لبدء التطعيم بسرعة. وارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا إلى 24 ألفاً و938 حالة حتى يوم الجمعة. ومنذ بداية الوباء، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من 4ر1 مليون إصابة في ألمانيا.

ع.ش/خ.س (ك ن أ، د ب أ)

  • Lichterengel schweben über der Regent Street, London, Großbritannien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    لندن، شارع ريغينت

    إجراءات الحجر الصحي انتهت في بريطانيا. والمتاجر والمطاعم يُسمح لها بفتح أبوابها مجددا، والحياة تعود إلى الشوارع تحديدا في الوقت المناسب للتبضع لهديا أعياد الميلاد (الكريسماس). جولات التبضع تزداد متعة تحت هذه السلاسل الضوئية الجميلة.

  • Lichterbogen mit vier Adventskerzen, im Hintergrund: Rathaus mit Weihnachtsbaum, Wien, Österreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    فيينا، ساحة البلدية

    وحتى عاصمة النمسا تخفف قيود كورونا، ويبدأ بالتالي حظر التجول فيها ابتداء من الثامنة مساء. وهذا يعني أن سكان فيينا بإمكانهم استغلال ساعات المساء لجولة أمام ساحة البلدية مرورا بالقرب من شجرة الميلاد وقوس الأضواء المزين بأربع شموع.

  • Menschen vor der festlich beleuchteten Weihnachtstanne auf dem Altstädter Ring, Prag, Tschechien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    براغ، ألتشتيتير رينغ

    شجرة الميلاد في وسط العاصمة التشيكية هي التي تجذب الأنظار. وفي العادة يزدحم في الساحة الجميلة سياح من مختلف بقاع العالم، لكنها هذا العام تبقى في متناول السكان المحليين فقط. هنا وفي الأزقة المجاورة في المدينة القديمة يتهيأ سكان براغ لاحتفالات أعياد الميلاد.

  • Riesige Weihnachtstanne im Kaufhaus, Paris, Frankreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    باريس، متاجر لافاييت

    إبداع وأفكار مبتكرة! ليس هناك شيء آخر نتوقعه من الفرنسيين، لذلك يجذب ديكور عيد الميلاد في متاجر لافاييت الشهيرة هذا العام، الأنظار. ولحسن الحظ انتهى في فرنسا الحجر الصحي المتشدد بحيث يمكن للناس التوجه لأسواق الاستهلاك من أجل الشراء والمتعة.

  • drei Weihnachtsengel als Lichtinstallation , Krakau, Polen

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    كراكاو، ساحة بودغورسكي

    وحتى في بولندا يتنفس الناس الصعداء: فحالات الإصابة بكورونا تتراجع، والقيود القاسية يتم تخفيفها. وعلى هذا النحو بوسع الناس في مدينة كراكاو بالجنوب البولندي التمتع بسحر أوقات أعياد الميلاد.

  • Weihnachtstanne vor dem beleuchteten Rathaus in Brüssel, Belgien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    بروكسيل، الساحة الكبيرة

    إنها كبيرة وجميلة وإلى حد ما محلية: الساحة الكبيرة في قلب العاصمة البلجيكية تكوِن بواجهات منازلها الجميلة وبناية البلدية، الإطار الخلفي المثالي لشجرة عيد الميلاد التي يبلغ طولها 18 مترا. والساحة الكبيرة في بروكسيل تُعد منذ 1998 جزءا من الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو.

  • festlich illuminierte Basilius Kathedrale mit ihren typischen Zwiebeltürmchen, Moskau, Russland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    موسكو، كاتدرائية بازيليوس

    الهدايا في روسيا لا يأتي بها البابا نويل، بل الجليد. وهذا انطلاقا من ليلة رأس السنة في الـ 31 ديسمبر. والكنيسة الأرثودوكسية الروسية تحيي حفل عيد الميلاد في الـ 7 من يناير. وكالعادة ترتدي الشوارع والساحات في موسكو حلة احتفالية.

  • Gasse mit Menschen zwischen weihnachtlichen Verkaufsbuden, Madrid, Spanien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    مدريد، الساحة الكبيرة

    العاصمة الاسبانية تحتفل بفترة أعياد الميلاد في كل سنة بمهرجان أضواء كبير يضيئ حتى الـ 6 يناير أهم الشوارع والساحات والآثار التاريخية. ومن بينها في هذه السنة رغم كورونا سوق أعياد الميلاد في الساحة الكبيرة.

  • Weihnachtsbaum vor dem angestrahlten Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    برلين، بوابة برندنبورغ

    لا جدوى من البحث عن أسواق أعياد الميلاد الشهيرة في العاصمة الألمانية، إذ قررت الحكومة الألمانية إلغائها هذا العام بسبب جائحة كورونا. لكن مثل كل سنة تلمع على بوابة برندبورغ شجرة عيد الميلاد المزينة. م.م / ا. ف


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW : أوروبا ما زالت في انتظار اللقاح.. ما أسباب التأخير؟  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Corona Impfstoff Biontech und Pfizer BNT162bt

تقارير: ألمانيا تعتزم إقامة مئات المراكز للقاح كورونا الشهر المقبل 15.11.2020

أفادت تقارير إعلامية ألمانية أنه سيتم إنشاء مئات من مراكز التطعيم في جميع أنحاء ألمانيا للحد من جائحة كورونا بدءا من الشهر المقبل، فيما يتوقع الخبراء أن مهمة توزيع ملايين الجرعات ونقلها ستمثل تحدياً كبيراً.

Symbolfoto Impfstoff

السباق على لقاح كورونا- بين جشع الربح وصحة البشرية 02.05.2020

تعمل شركات الأدوية في العالم تحت ضغط شديد من أجل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لكن هذا السباق المحموم يخفي معركة ضارية على الربح دون أخذ صحة مئات الملايين بعين الاعتبار، لماذا تسير الأمور هكذا وأين تكمن المشكلة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  