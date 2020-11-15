كورونا.. ألمانيا تسجل ثاني أعلى مستوى وفيات يومية

قدم وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الجمعة (18 ديسمبر/ كانون الأول 2020) رؤية وزارته بشأن من ستشملهم أولوية التلقيح ضد فيروس كورونا. وقال شبان بمناسبة التوقيع على مرسوم التطعيم ضد كورونا في برنامج "مورغن ماغازين" المشترك بين القناتين الأولى والثانية الألمانيتين إن أولوية اللقاح ستعطى "لأولئك الذين سيمنحهم التلقيح حماية إضافية وفرصة للعيش لسنوات أطول".
ويشمل ذلك الأشخاص الذي يعيشون في مرافق رعاية المسنين، والأشخاص الذين يبلغون من العمر ثمانين عاماً، وأيضاً كل من يسهر على رعايتهم، بالإضافة إلى الأطقم الطبية المعرضة بشكل خاص لخطر الإصابة بكوفيد 19. بعد ذلك تأتي باقي الفئات العمرية المختلفة، حيث ستمنح أولوية التلقيح للأشخاص الذين يعانون من أمراض مختلفة وفئات مهنية معينة، ثم في المرتبة الأخيرة تأتي فئة الأشخاص الأقل من 60 عاماً الذين لا يعانون من أمراض ولا ينتمون للفئات المهنية التي لها الأحقية في أسبقية التلقيح.
ومن المقرر أن تبدأ التطعيمات في ألمانيا في 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وفي سياق متصل، أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لأول مرة في ألمانيا. وقالت الوكالة الوطنية الألمانية لمكافحة الأمراض، إن أعداد اليوم شملت 3500 حالة من ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غرب البلاد، والتي لم تشملها إحصاءات يوم الخميس لأسباب فنية.
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وباستثناء التقارير المتأخرة، تم الإبلاغ عن 30 ألفاً و277 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة. وبلغ عدد الوفيات 813، وهو ثاني أعلى مستوى منذ بداية الوباء. وكان عدد الوفيات اليومية يميل إلى الارتفاع مؤخراً، وهو ما كان متوقعاً بعد زيادة حادة في الإصابات الجديدة.
وتسجل ألمانيا حالياً ارتفاعاً في عدد الوفيات اليومي، مما يضغط على السلطات لبدء التطعيم بسرعة. وارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا إلى 24 ألفاً و938 حالة حتى يوم الجمعة. ومنذ بداية الوباء، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من 4ر1 مليون إصابة في ألمانيا.
ع.ش/خ.س (ك ن أ، د ب أ)
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
برلين، بوابة برندنبورغ
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