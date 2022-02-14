كورونا- ألمانيا ترفع بالتدريج غالبية القيود بحلول الربيع

يمكن أن تنتهي جميع قيود كورونا المشددة في ألمانيا خلال أقل من خمسة أسابيع من الآن، حيث تعتزم ألمانيا رفع معظم القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 تدريجياً اعتباراً من 20 آذار/ مارس، بحسب خطة حكومية تم الكشف عنها اليوم الاثنين (14 فبراير/ شباط 2022)، وسيتشاور حولها المستشار أولاف شولتس ورؤساء الولايات الاتحادية يوم الأربعاء القادم.

وذكرت الوثيقة المكونة من ثماني صفحات والتي أطلعت عليها وكالة فرانس برس وكذلك وكالة الأنباء الألمانية أنّه "بحلول الربيع، في 20 آذار/ مارس 2022، سيتمّ رفع القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تدريجيا".

وبحلول هذا التاريخ، ستتمكن الدولة من رفع أو تحديد شرط فرض التطعيم لدخول أبرز أماكن الحياة الاجتماعية أو الثقافية. كما ستلغى القواعد التي تشجع الشركات على السماح لموظفيها بالعمل عن بُعد قدر الإمكان.

وفي المقابل، سيبقى وضع الكمامة الزامياً، خاصة في وسائل النقل أو الأماكن المغلقة.

واعتبارًا من 4 آذار/ مارس، سترفع القيود المفروضة على دخول المطاعم والفنادق وإعادة فتح أبواب النوادي والملاهي الليلية أمام الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو شفاؤهم أو حيازتهم على اختبار نتيجته سلبية.

كما سيتم إلغاء شرط السعة في الصالات الرياضية ولكن لا يمكن حضور الأحداث الكبرى إلا عند إبراز شهادة التطعيم.

ووفقًا للمعلومات الواردة من وكالات الأنباء، فإنه حتى الآن قد تم تنسيق مسودة تلك الوثيقة بين مكتب المستشارية وممثلي عدد قليل من الولايات فقط وإنه من الممكن أن تقع تغييرات في المسودة حتى يوم الأربعاء.

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وانخفضت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل طفيف في ألمانيا، وسجلت ألمانيا اليوم الاثنين 76465 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 20 بالمئة مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.

وقالت لجنة خبراء ألمانية أمس الأحد إن الحكومة بحاجة إلى وضع خطط لتخفيف القيود، نظرا لأنه من المتوقع أن تستقر أعداد الإصابات في الموجة الحالية من الجائحة في الأسابيع القادمة، لكنها حذرت من تخفيف القيود قبل الأوان.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)