كورونا.. ألمانيا تتعهّد بـ1.5 مليار يورو إضافي للدول الفقيرة

تعهدت ألمانيا تقديم مبلغ 1.5 مليار يورو إضافي لتعزيز توفير اللقاحات لأفقر دول العالم، حسبما قال وزير المالية أولاف شولتس الجمعة (19 شباط/فبراير 2021) رافعاً بذلك مساهمة سابقة قدرها 600 مليون يورو. وقال شولتس في بيان بعد اجتماع مجموعة السبع "نريد أن نكون واضحين اليوم نحن نؤازر أكثر الدول فقراً. ستوفر ألمانيا 1.5 مليار يورو إضافي لآلية كوفاكس ومنظمة الصحة العالمية وأطراف أخرى. اللقاحات هي السبيل الوحيد للخروج من الجائحة".

وجاء الإعلان في أعقاب اجتماع عبر الإنترنت لدول مجموعة السبع التي تعهّد قادتها خلاله بالتحرّك معا لضمان وصول اللقاحات إلى جميع سكان العالم.

بدورها، رأت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن تشارك اللقاحات "مسألة إنصاف". لكنها طمأنت أيضاً الألمان أنه لن يتم تجاهلهم، وذلك إثر انتقادات حول البداية البطيئة لحملة التلقيح في الاتحاد الأوروبي. وقالت للصحافة إثر اجتماع مجموعة السبع "لدينا أيضاً التزام تجاه مواطنينا". واعتبرت أنه "يجب إيجاد توازن"، متعهدة بـ"عدم تأثر أي موعد تلقيح ألماني واحد" بجهود التلقيح العالمية.

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وتعرّضت الدول الأغنى إلى انتقادات في الشهور الأخيرة لتخزينها جرعات لقاحات كوفيد على حساب الدول الأفقر، رغم تحذيرات خبراء الصحة من أن أنه لن يكون بإمكان اللقاحات إنهاء الوباء إلا إذا تمت مشاركتها حول العالم.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، في وقت سابق الجمعة أن التكتل سيضاعف مساهمته في برنامج "كوفاكس" العالمي للقاحات المضادة لكوفيد-19 لتصل إلى مليار يورو.

وأفاد وزير التنمية الألماني غيرد مولر أن 0.5 في المئة فقط من عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 تمّت في دول العالم الأكثر فقراً. وقال "لا يمكن إلا لحملة تلقيح عالمية بأن تمهّد الطريق أمام تجاوز الوباء. لا يمكن أن تفشل بسبب التمويل".

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه "سعيد" بآخر التعهدات لصالح "كوفاكس"، لكنه شدد على ضرورة تقديم تبرعات أخرى. وقال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد عبر الإنترنت، "الإنصاف في اللقاحات ليس فقط الشيء الصائب الذي يجب القيام به، بل هو الخيار الذكي أيضاً".

خ.س/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)