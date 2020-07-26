 كورونا.. أكثر من 16 مليون إصابة في العالم نصفها في أمريكا الجنوبية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.07.2020

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أخبار

كورونا.. أكثر من 16 مليون إصابة في العالم نصفها في أمريكا الجنوبية

تتسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في العالم مع تسجيل أكثر من 16 مليون حالة أكثر من نصفها في أمريكا اللاتينية، فيما أكدت إسبانيا أنها "تسيطر" على الوضع رغم الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الصورة من مدينة ملقا الإسبانية: بعض المارة يرتدون كمامات

الحكومة الإسبانية تسعى إلى الطمأنة مؤكدة أنّ الوضع الصحي في البلاد "تحت السيطرة"

انتشر كوفيد-19 في دول جديدة ككوريا الشمالية التي كانت بمنأى عن الفيروس، ما وضع البلاد الأحد (26 يوليو/ تموز 2020) في "حال تأهب قصوى" بعد الإعلان عن أول حالة مشبوهة. ودعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى اجتماع طارىء للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم لتبني "تدابير عاجلة قصوى" لاحتواء تفشي الفيروس في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم جونغ أون قوله الأحد "يبدو أنّ الفيروس الشرير دخل البلاد".

وبين أكثر من خمسة ملايين حالة جديدة منذ الأول من تموز/ يوليو أي أكثر من ثلث الحالات المعلنة منذ بدء تفشي الفيروس، تسبب الوباء بوفاة ما لا يقل عن 645715 شخصا وفق تعداد لفرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الأحد، بينما وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس أكثر من 16 مليون حالة أكثر من نصفها في أميركا اللاتينية.

فرض قيود على السفر إلى إسبانيا

ورغم زيادة الحالات سعت الحكومة الإسبانية إلى الطمأنة مؤكدة أنّ الوضع الصحي في البلاد "تحت السيطرة" وان البؤر "محددة الموقع ومعزولة" وذلك ردا على قرارات دول أعلنت فرض قيود على المسافرين الآتين من إسبانيا.

واعتبارا من الأحد، سيخضع القادمون من إسبانيا إلى المملكة المتحدة للحجر الصحي لمدة أسبوعين، ما فاجأ وزير النقل البريطاني غرانت شابس الذي كان يقضي عطلته في هذا البلد. كما فرضت النرويج من جديد قيودًا على السفر إلى إسبانيا.

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بريطانيا تعتبر إسبانيا غير آمنة للسفر إليها

وأظهر تحقيق أجرته صحيفة ألباييس ونشرته اليوم الأحد أن حصيلة وفيات كوفيد-19 في إسبانيا قد تكون أعلى بنحو 60 في المئة من الأرقام الرسمية التي تقف عند 28432. ويضم الرقم الرسمي لوفيات المرض في البلاد من تم تشخيصهم بالفعل بالإصابة بفيروس كورونا المستجد ولا يشمل الحالات المشتبه بها التي لم تخضع أبدا للفحص.

وعدم إجراء فحوص على نطاق واسع خاصة في المراحل الأولى من التفشي يعني أن الإحصاء الرسمي قد يغفل الكثير ممن توفوا بالمرض مثل العديد من الدول الأخرى. وبإحصاء كل الحالات المشتبه بها والمؤكدة في كل المناطق لمن توفوا بكوفيد-19، خلصت صحيفة الباييس إلى أن عدد الوفيات قد يكون 44868.

وإذا كان ذلك دقيقا فقد يعني أن إسبانيا بها ثاني أكبر حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا. وقالت وزارة الصحة إنها اتبعت البروتوكولات الدولية في إحصاء وفيات كوفيد-19 وأن العدد الأعلى للوفيات بشكل عام ظهر في مؤشرات رسمية أخرى.

اتساع رقعة العدوى في أمريكا اللاتينية

وأظهر إحصاء رويترز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية تجاوزت للمرة الأولى نظيراتها في الولايات المتحدة وكندا معا، مع اتساع رقعة العدوى في البرازيل والمكسيك وبيرو وكولومبيا والأرجنتين.

ويجعل عدد الإصابات الآخذ في الزيادة السريعة أمريكا اللاتينية أكثر مناطق العالم تضررا بالجائحة، إذ تمثل 26.83 في المئة من الحالات عالميا. ويبلغ مجمل الإصابات في أمريكا اللاتينية حاليا أربعة ملايين و327160 حالة مقارنة مع أربعة ملايين و308495 في الولايات المتحدة وكندا، وفقا للإحصاء الذي استند إلى بيانات قدمتها حكومات كل دولة.

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البرازيل: كورونا يفتك ببلد تجاهل الفيروس

ولاية فلوريدا تتجاوز نيويورك

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تخطت فلوريدا نيويورك في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لأحدث المعلومات من وزارة الصحة بالولاية الأمريكية اليوم الأحد. وسجلت فلوريدا، ولاية الشمس المشرقة، في المجمل 423 ألفا و855 حالة إصابة، بارتفاع قدره 12 ألفا و180 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشهد ولاية نيويورك، التي كانت في وقت من الأوقات بؤرة تفشي الفيروس بالبلاد بعدد إصابات يبلغ إجمالا 411 ألفا و200 حالة، حالات إصابة يومية جديدة تقدر فقط بالمئات. وأصبحت كاليفورنيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 40 مليون شخص، أي حوالي ضعف سكان فلوريدا، هي الآن الولاية الأكثر تضررا، حيث تقترب حالات الإصابة بالفيروس من 450 ألف حالة.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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