 كورونا- أكثر من 150 ألف وفاة بالعالم وتحذيرات من كارثة بأفريقيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.04.2020

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أخبار

كورونا- أكثر من 150 ألف وفاة بالعالم وتحذيرات من كارثة بأفريقيا

بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في أرجاء العالم أكثر من 150 ألف شخص، نحو ثلثي هذا العدد في أوروبا، فيما حذرت الحكومة الألمانية من التوجهات القومية داخل الاتحاد الأوروبي بسبب جائحة كورونا والأزمة التي أثارتها.

متطوعون لمكافحة جائحة كورونا في كينيا، كلهم ناشطون في منظمات مجتمع مدني.

أسفر تفشي جائحة كورونا عن وفاة أكثر من 150 ألف شخص في العالم، والأمم المتحدة تتوقع أن تصل الوفيات في أفريقيا إلى 300 ألف.

أسفر تفشي جائحة كوفيد-19، الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، عن وفاة أكثر من 150 ألف شخص في العالم، نحو الثلثين منهم في أوروبا، وذلك منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بحسب تعداد أجرته فرانس برس اليوم (الجمعة 17 نيسان/ أبريل 2020) الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش ويستند إلى إعلانات رسمية، واتفق إحصاء وكالة أنباء رويترز مع نفس الرقم.

 وفي الحصيلة، توفي 150142 شخصاً في العالم (من أصل 2,207,730 إصابة)، نحو الثلثين في القارة الأوروبية الأكثر تأثراً بتفشي الوباء (96721 وفاة من أصل 1,100,677 إصابة).

وتعدّ الولايات المتحدة أكثر دولة سجّلت وفيات (34575)، تليها إيطاليا (22745)، فإسبانيا (19478) وفرنسا (18681) والمملكة المتحدة (14576).

مختارات

في السياق نفسه، أعلنت إيطاليا الجمعة تعافي 2563 مصاباً بكوفيد-19 خلال يوم واحد، ما يعد رقما قياسيا منذ بداية الوباء الذي أودى بحياة نحو 23 ألف شخص في هذا البلد.

 وقال قائد الدفاع المدني أنجيلو بوريلي إنه تم تسجيل "الرقم الأعلى لحالات الشفاء منذ بداية الأزمة"، لكن ذلك جاء بالتوازي مع إحصاء 575 وفاة خلال 24 ساعة.

 من جهة أخرى، حذرت الحكومة الألمانية من التوجهات القومية داخل الاتحاد الأوروبي خلال التعامل مع أزمة كورونا.  وعقب المتحدث باسم الحكومة في برلين شتيفن زايبرت اليوم الجمعة على تحذيرات أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حين صرح بأن نقص التضامن داخل الاتحاد الأوروبي قد يدفع الشعبويين في كل من إيطاليا وإسبانيا وربما في فرنسا أيضا إلى الفوز بالانتخابات، إلا أنه لم يدخل في تفاصيل.  

وأشار زايبرت إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعربت مرارا عن أن ألمانيا لن تتمكن بسبب موقعها في وسط أوروبا وتشابك علاقاتها من الخروج من هذه الأزمة اقتصاديا وبشريا إن لم تنجح أوروبا بكاملها في التغلب على المشكلة أيضا.

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أزمة كورونا وركود الاقتصاد العالمي

عربياً، أكدت منظمة الصحة العالمية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال بوسعها أن "تغتنم الفرصة" السانحة حاليا وأن تتحرك لتجنب انتشار واسع لفيروس كورونا المستجد.

  وبحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة تم تسجيل أكثر من 111 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 5500 وفاة في منطقة شرق المتوسط التي تشمل 22 دولة وتمتد من المغرب إلى باكستان باستثناء الجزائر.

كما نقلت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الجمعة عن مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قوله إن صلاة التراويح خلال شهر رمضان وكذلك صلاة عيد الفطر ستقام في البيوت إذا استمر تفشي فيروس كورونا المستجد. وأضاف أن الأمر نفسه يسري على صلاة عيد الفطر. يشار إلى أن شهر رمضان يحل نهاية الأسبوع المقبل في العالم الإسلامي.

أفريقياً، قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إن فيروس كورونا المستجد سيقتل على الأرجح نحو 300 ألف أفريقي في الوقت الذي يثير فيه مخاطر الدفع بنحو 29 مليون شخص إلى هاوية الفقر المدقع، وطالبت بمظلة أمان بقيمة 100 مليار دولار للقارة.

وسجلت 54 دولة أفريقية حتى الآن أقل من 20000 إصابة مؤكدة بالمرض، وهو رقم لا يمثل سوى نسبة صغيرة من أكثر من مليوني حالة مؤكدة على مستوى العالم. لكن منظمة الصحة العالمية حذرت أمس الخميس من أن عدد الإصابات في أفريقيا قد يصل إلى 10 ملايين حالة في غضون ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

م.م/ ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب ا)

  • England Wales | Bergziehen ziehen durch die Straßen von Llandudno (Getty Images/C. Furlong)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    الماعز يمرح في ويلز

    عندما يغيب البشر، يطل الماعز ليمرح في المدن. ففي بلدة لاندودنو الساحلية في ويلز أدى خلو الشوارع إلى ظهور قطيع من الماعز الكشميري البري يتجول بالمدينة دون إزعاج. وفي غياب البشر فائدة أخرى للماعز، حيث سمح لهم ذلك بالتمتع بوجبتهم المفضلة: إلا وهي الأسيجة النباتية حول المباني!

  • Thailand Corona-Pandemie | Affen auf der Straße (Reuters/Soe Zeya Tun)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    كوكب القرود؟

    أما في تايلاند، فقد شهدت شوارع مدينة لوببوري حروب بين مجموعات من القرود سببها الطعام. وأدى انخفاض أعداد السياح في البلد إلى نقص في الطعام المُقدم للقرود، مما دفع الحيوانات الجائعة إلى إجتياح شوارع المدينة والتصارع على الغذاء.

  • COVID-19 Ausganggsperre In Nepal - Kathmandu (picture-alliance/NurPhoto/N. Maharjan)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    الهواء النقي في كاتماندو

    للأسف، أظهر غياب البشر في الفترة الماضية أن وجودهم لم يكن دائماً بالشيء الجيد للأرض. فعاصمة دولة نيبال من أكثر مدن العالم تلوثاً بسبب توافد السائحين عليها كل عام. أما في ظل إجراءات العزل الإجتماعية وتوقف شبه تام للمواصلات في المدينة، تحسنت جودة الهواء بشكل ملحوظ.

  • Deutschland Corona-Pandemie | Berlin (Reuters/Soe Zeya Tun)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    تحسن الهواء في ألمانيا

    في ألمانيا أيضاً قلت إنبعاثات الغازات الدفيئة المتسببة في تلوث البيئة. إذ أن قلة سير السيارات وتحليق الطائرات وقلة العمل بالمصانع أدى إلى انخفاض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، مما قد يؤدي إلى وصول ألمانيا لهدفها المناخي الذي حددته لعام 2020، في حالة عدم عودة الأوضاع كما كانت عليه سابقاً.

  • Italien Corona-Pandemie | Gondeln in Venedig (Reuters/M. Silvestri)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    عندما يرتدي الغندول غطاءً

    يعود الهدوء لمدينة البندقية في إيطاليا. فالقنوات المائية في المدينة التي عادة ما تضج بالسياح طوال العام أصبحت خالية تماماً، مما جعل المياه أكثر وضوحاً وأصبح بالإمكان رؤية القاع. وصرح المتحدث بإسم المدينة لشبكة سي إن إن أن السبب في ذلك لا يعود لتحسن جودة المياه فحسب، بل أيضاً لقلة حركة القوارب التي تقلب الرواسب من القاع فتجعل المياه غير واضحة.

  • China Huaibei Batterie Produktion (Getty Images/AFP)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    نهاية الإستراحة للبيئة

    بالرغم من استمرار العزل الإجتماعي وتقييد حركة الإنتاج في أغلب مدن العالم، إلا أن الأمور بدأت تعود لطبيعتها في الصين كما نرى في مصنع البطاريات المبين في الصورة بمدينة أنهوي الواقعة بشرق البلاد. وبرغم نشأة فيروس كورونا في الصين، تشير الأرقام إلى تخطيها لذروة الجائحة، مما يعني أن تعود الأمور فيها لما كانت عليه سابقاً، لتنتهي بذلك إستراحة البيئة من أنشطة البشر. الكاتبة: إنيس آيزيله/سلمى حامد


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