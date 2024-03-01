كوثر افتخاري، متظاهرة إيرانية فرت إلى ألمانيا حيث تتلقى العلاج بعد تعرضها لإطلاق نار

حقوق الإنسانإيرانكوثر افتخاري، متظاهرة إيرانية فرت إلى ألمانيا حيث تتلقى العلاج بعد تعرضها لإطلاق نار To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoحقوق الإنسانإيران2024/3/18١٨ مارس ٢٠٢٤قمع المتظاهرين خلال احتجاجات في إيران. تقول البعثة الأممية إنها كشفت عن جرائم قتل وتعذيب واختفاء قسري ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. كوثر افتخارس هي متظاهرة إيرانية فرت إلى ألمانيا حيث تتلقى العلاج بعد تعرضها لإطلاق نار في عينها https://p.dw.com/p/4dseBإعلان