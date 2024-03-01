كوثر افتخاري، متظاهرة إيرانية فرت إلى ألمانيا حيث تتلقى العلاج بعد تعرضها لإطلاق نار

2024/3/18 ١٨ مارس ٢٠٢٤

قمع المتظاهرين خلال احتجاجات في إيران. تقول البعثة الأممية إنها كشفت عن جرائم قتل وتعذيب واختفاء قسري ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. كوثر افتخارس هي متظاهرة إيرانية فرت إلى ألمانيا حيث تتلقى العلاج بعد تعرضها لإطلاق نار في عينها