كوت ديفوارـ من شبح الإقصاء إلى التتويج بلقب أمم افريقيا

بعدما اعتقد الجميع أن منتخب كوت ديفوار منظم البطولة سيخرج خالي الوفاض بعد خسارتين في دور المجموعات، عاد رفاق سيباستيان هالر من "الموت إلى الحياة" ليتوجوا باللقب ويقدموا للعالم درسا في التحدي وقوة العزيمة.

بعد خسارة منتخب كوت ديفوار في مباراتين متتاليتين في دور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا الاستوائية، عمت الحسرة والحزن الجماهيرالإيفوارية وبات منتخب الفيلة قريبا جدا من مغادرة البطولة التي تحتضنها بلاده، كيف لا، وهو اكتفى فقط بثلاث نقاط من ثلاث مباريات، مما جعل حظوظه في التأهل صعبة جدا حتى ضمن أربعة أحسن ثوالث في المجموعات.

وانتظر كوت ديفوار ومعه كل الجماهير في البلاد ، آخر مباراة في دور المجموعات التي جمعت بين المغرب وزامبيا ليتعرفوا على مصير منتخبهم هل سيبقى أم سيغادر البطولة.

المغرب يمنح قبلة الحياة لكوت ديفوار

قبل مواجهة المغرب لزامبيا في آخر مباراة من دور المجموعات كان المنتخب المغربي قد ضمن تأهله لدور ثمن النهائي مما يعني أن التعادل وحتى الخسارة كانت ستأهل المغرب للدور المقبل، بيد أن أسود الأطلس حققوا الفوز في تلك المباراة لتقصى زامبيا وتتأهل كوت ديفوار ضمن أحسن أصحاب المركز الثالث في البطولة.

النتائج المخيبة لمنتخب الفيلة في دور المجموعات جعلت المسؤولين عن كرة القدم في كوت ديفوار يقيلون المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه ويعينون مساعده إيميريس فاييه. بعدها استمرت الرواية العجيبة مع اقصاء السنغال حاملة اللقب بركلات الترجيح، بعد هدف تعادل متأخر من كيسييه.

تلاها فصلٌ جنوني آخر تحقق في ربع النهائي، عندما عادل المنتخب الإيفواري مالي في الدقيقة الأخيرة رغم لعبه منقوصاً منذ الدقيقة 43، ثم اقتنص هدف الفوز في الوقت البدل عن ضائع من الشوط الإضافي الثاني، فيما جاءت مواجهته الأخيرة مع الكونغو الديموقراطية في نصف النهائي أقل صخباً، حسمها العائد إلى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من الاصابة هالر. ليعود نفس اللاعب وينصب نفسه بطلا "للرواية المجنونة" بعد أن قاد منتخب الفيلة للفوز باللقب.

سيباستيان هالر رمز الصمود والتحدي

عودة منتخب كوت ديفوار من "الموت" إلى الحياة وفوزه باللقب ليس وحده من لفت أنظار المتتبعين في هذه البطولة، بل أيضا اللاعب سيباستيان هالر صاحب هدف الفوز في المباراة النهائية أمام نيجيريا. فمسيرة هذا اللاعب يمكن اعتبارها درسا في الإصرار والصمود ليس في كرة القدم فحسب بل في الحياة ككل.

نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني توج مسيرته بإنجاز كبير، وذلك بعد أن استطاع أن يهزم مرض السرطان، في معركة استمرت مع الداء الخبيث لنحو عامين، قبل عودته إلى الملاعب.

جرى تشخيص هالر بسرطان الخصية في يوليو 2022، عقب انتقاله من نادي أياكس أمسترادام الهولندي إلى دورتموند على أمل تعويض رحيل المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، الذي كان قد شد الرحال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي.

اعتقد الكثيرين بأن مسيرة هذا اللاعب قد انتهت بسبب مرض السرطان لكن بفضل عزيمته وإصراره وبعد خضوعه لعدة جراحات وللعلاج الكيماوي استطاع بعد ستة أشهر من العودة تدريجيا للملاعب والانتصار على المرض الخبيث. واليوم يسجل هدفا حاسما ويقود منتخب بلاده كوت ديفوار إلى اللقب الإفريقي الثالث في مسيرته.

وبعد المباراة النهائية قال هالر البالغ من العمر 29 عامًا "كانت الأشهر الـ 18 الماضية صعبة بالنسبة لي ولعائلتي.. وبالنظر إلى ما عانيته في الفترة الماضية، فمن المذهل أن أكون معكم الآن".

والمفارقة الأخرى بالنسبة لمنتخب كوت ديفوار في هذه البطولة هي أن مدربه فاييه (40 عاماً)، والذي كان لاعبا في نادي نانت الفرنسي اعتزل بعمر الثامنة والعشرين بسبب التهاب في الوريد ولم يسبق له تدريب أي فريق، وفاز كلاعب مع منتخب فرنسا عام 2001 بلقب كأس العالم تحت 17 سنة، بعد خسارة المباراة الأولى ضد نيجيريا ثم فاز عليها في النهائي.

يذكر أن كوت ديفوار أوّل دولة تخسر بفارق أربعة أهداف ثم تحرز اللقب، وأوّل دولة مضيفة تتوّج باللقب منذ مصر في 2006.

هشام الدريوش